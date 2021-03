El Manresa s'habitua a vèncer el Terrassa

Nou partits després, davant del mateix oponent contra el qual el Manresa va assaborir per última vegada el saborós gust de la victòria, els blanc-i-vermells es van retrobar amb el triomf. Els bagencs van sotmetre el Terrassa FC a l'estadi del Congost (2 a 1) i van deixar enrere una ratxa de set empats i dues derrotes.

La victòria del Manresa en el darrer partit de la primera fase aporta beneficis tangibles i intangibles a l'equip. El més evident és que els blanc-i-vermells començaran la fase d'accés als Play-Off d'ascens a la Segona Divisió RFEF a només dos punts dels dos primers, el CP Sant Cristóbal i la UE Sant Andreu, els conjunts que amb 31 punts ocuparan inicialment les places que donen accés a les eliminatòries d'ascens.

Els jugadors de Ferran Costa van visualitzar un vídeo gravat per esportistes de renom vinculats a la ciutat abans d'afrontar el matx que de ben segur els va estimular, i es van presentar a l'àrea d'Ortega amb indissimulades intencions rematadores en tres ocasions en els 140 segons inicials del partit. Els visitants van poder contenir les primeres envestides blanc-i-vermelles i van respondre utilitzant la banda dreta del seu atac com a principal itinerari ofensiu. Així, 28 segons després que Izan Checa posés a prova la concentració d'Ortega amb un enverinat xut llunyà, els de Juanjo García es van avançar a l'electrònic. Un servei en profunditat envers Josu va sorprendre la defensa local i aquest va centrar per tal que Jaume afusellés Òscar Pulido amb un xut ras i creuat. Només s'havien jugat 10 minuts i 5 segons.

L'avantatge egarenc només va durar tres minuts i escaig . Una indecisió dels centrals visitants combinada amb la precipitada sortida al límit de l'àrea de penal del porter egarenc van propiciar l'escenari idoni per tal que Noah exhibís el seu instint golejador i empatés de vaselina (min 14).

Exhaurit el primer quart d'hora de joc, la qualitat del partit va decaure i l'atenció dels jugadors es va centrar en l'execució de faltes més o menys justificades i en les preceptives rèpliques i contrarèpliques. El públic no s'avorria però les interrupcions eren constants i només les rematades altes de De Sande (min 36) i Izan Checa (min 39) van trencar la tendència general abans del descans.

En els primers minuts de la represa, Álex Fernández (min 47) i Jaume (min 49) van intentar sorprendre Òscar Pulido amb dos serveis de falta. Tot seguit, una gran acció combinativa entre Àlex Iglesias i Aleix Díaz va propiciar la primera ocasió blanc-i-vermella, un xut creuat de Toni Sureda que Ortega va aturar (min 54). La rèplica egarenca va anar a càrrec de Salva i Albert López. L'interior no va poder rematar la centrada del profund lateral dret (min 57).

Els millors minuts dels manresans van arribar aleshores. Els migcampistes locals van imposar la seva ambició i anhel ofensiu. Ortega va resoldre amb mestria un mà a mà amb Noah (min 58). El davanter d'origen ghanès va rematar massa alt (min 59) i Toni Sureda va executar un servei de falta ras fregant la base del pal dret visitant (min 61). Per fi, Noah va aprofitar una jugada embolicada per marcar el gol del triomf des de la mateixa àrea de gol (min 63). En el tram final del partit, la quarta gran aturada d'Ortega va impedir que Toni Sureda sentenciés la victòria local (min 86). Va ser en els injustificats set minuts de recuperació quan els visitants van tenir de dues ocasions per empatar, un arriscat refús de cap d'Amantini (min 96) i la rematada creuada de Luna (min 97).

Tal com ha succeït en totes les competicions federades d'àmbit estatal que s'han desenvolupat al país durant aquesta temporada, fins ara els jugadors del Centre d'Esports Manresa han hagut d'afrontar els partits de Tercera Divisió sense el suport dels seus aficionats. Una vegada permès l'accés als espectadors amb estrictes limitacions d'aforament i després de nou partits sense públic a les grades, més de 300 aficionats s'hi van aplegar ahir i van poder gaudir del futbol intens, competitiu i del joc de quirats que ofereix aquest curs el seu equip. La presència d'una dotzena de membres de la Grada d'Animació del Baxi Manresa amb tres bombos i una amplíssima i vistosa bandera blanc-i-vermella van acabar de donar color a la matinal futbolística.

El central Moha i el davanter Noah van rebre dues plaques commemoratives de la junta directiva. El primer per haver arribat als 300 partits defensant la samarreta blanc-i-vermella al camp de l'Europa i el segon per haver-ho fet en 200 ocasions a Valls. L'alcalde Marc Aloy va ser la mà innocent del sorteig d'un viatge a Nova York. El número premiat va ser el 5.879.