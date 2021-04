Un accident als túnels entre Puig-reig i Gironella ha obligat a tallar momentàniament la C-16 en sentit nord. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 85 poc després de les cinc de la tarda i a hores d'ara encara hi ha un carril tallat, fet que provoca que hi hagi circulació amb retencions. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, en principi només hi hauria un vehicle implicat, i a hores d'ara encara s'està pendent de concretar si hi ha persones ferides.