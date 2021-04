L'Ajuntament de Santpedor adquireix un nou pis per destinar a usos socials

L'Ajuntament de Santpedor ha adquirit un nou habitatge que es destinarà a persones amb risc d'exclusió social. Amb aquesta compra es fa un pas més en la política municipal d'habitatge que, actualment, gestiona, un total de 5 pisos, 2 de propietat de la Generalitat i 3 de l'Ajuntament. A banda, al municipi hi ha 15 pisos més del Parc públic de l'Agència de l'Habitatge, gestionats directament per la Generalitat.

L'adquisició d'aquest pis per part de l'Ajuntament es va fer efectiva el passat mes de desembre i va costar 60.000 euros, dels quals 35.000 s'han pagat a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La intervenció a nivell municipal en aquesta matèria busca donar un valor social a la política d'habitatge. El pis ha estat adjudicat aquesta setmana a una família monoparental del municipi que afirma que la cessió d'aquest habitatge li suposa garantir la seva autonomia personal i tenir cobert un dret bàsic a través d'un cànon mensual assequible i adaptat a la seva capacitat econòmica.

La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament, Laura Tarradellas, explica que "l'objectiu de l'Ajuntament és establir mesures i accions per garantir el dret a l'habitatge evitant l'exclusió social residencial i garantir l'autonomia de les persones", entenent que "amb aquestes accions s'evita la dependència de les famílies als serveis socials".

L'Ajuntament va començar l'any 2017 amb l'adquisició d'habitatges per destinar-los a ús social, ampliant així els recursos de la Generalitat en matèria d'habitatge al municipi. El Parc Públic Municipal d'Habitatges promou pisos de qualitat sota preu de mercat per garantir l'accessibilitat a l'habitatge d'unitats familiars en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i en risc d'exclusió social per motius. L'Ajuntament de Santpedor assegura que mantindrà el compromís de portar a terme mesures i accions per garantir el dret a l'habitatge.