Alerta per xàfecs i fins i tot neu aquest divendres a la Catalunya Central

Per aquest divendres, 16 d'abril, caldrà estar preparats per viure una jornada de xàfecs intensos a la Catalunya Central i amb algunes nevades: de 12 a 18 h pot nevar per sobre dels 600 metres al Bages, l'Anoia, el Berguedà, el Moianès i Osona, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Des de l'inici matí s'espera precipitació dispersa a tot el territori, però el Meteocat alerta i concreta que a les comarques centrals, els ruixats o xàfecs poden ser localment forts i que poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa, pedra o neu rodona.

La cota de neu baixarà dels 1.200 metres fins als 800 metres, si bé localment en moments d'intensitat podrà baixar fins als 600 metres.

La temperatura serà més baixa que dijous. Màximes de 15 ºC a Manresa, 14ºC a Igualada, 13ºC a Solsona, 12ºC a la Seu, 11ºC a Berga, 10ºC a Moià i 6ºC a Puigcerdà.