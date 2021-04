Fem Manresa considera «inadmissible» que el 39% del pressupost d'habitatge no s'hagi gastat

Fem Manresa ha denunciat que del pressupost destinat a habitatge pel 2020 de l'Ajuntament de Manresa, d'1,3 milions d'euros, tan sols se'n va gastar el 61%, és a dir, 800 mil euros.

La formació considera que davant la necessitat i l'emergència d'habitatge amb què es troben moltes manresanes i manresans, "és inadmissible" que el Consistori no destini tots els recursos consignats per aquesta finalitat.

I més tenint en compte que la situació s'ha vist agreujada per la triple crisi provocada per la Covid-19.

Fem Manresa considera que no invertir 500.000 euros en polítiques d'habitatge, tal i com havien estat pressupostat, "és una irresponsabilitat".

En aquest sentit, des de Fem Manresa, han realitzat una infografia explicant els percentatges d'execució de diverses partides relacionades amb la regidoria d'habitatge que passa des de les ajudes per a la cessió de pisos a lloguer social fins a microcrèdits, passant per partides destinades a estudis i treballs tècnics.

Expliquen que no s'ha gastat res em propaganda i publicitat en habitatge ni en ajudes per cedir pisos a lloguer social ni en estudis i treballs tècnics, l'11,6% de les subvencions, el 25% d'edificis i altres construccions, el 35% de treballs d'altres empreses i el 50% de microcrèdits en habitatge.

Els anticapitalistes demanen al govern de la ciutat que com a mínim compleixin amb allò que s'havien compromès i els insta a incorporar aquest romanent de 500.000 euros no executats a les partides d'habitatge d'aquest any 2021.