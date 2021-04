Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un camió a la C-14 a Oliana

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dimarts al matí en un xoc frontal amb un camió a la C-14 a Oliana (Alt Urgell). La víctima mortal era de nacionalitat andorrana. El sinistre mortal s'ha produït avui a les 06.40 hores al punt quilomètric 140, al seu pas pel terme municipal d'Oliana, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc frontal entre una furgoneta i un camió. A conseqüència del xoc el conductor de la furgoneta ha mort i el del camió ha resultat ferit lleu i ha estat socorregut al mateix lloc dels fets.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident ha obligat a tallar la via, que posteriorment s'ha reobert a les 8:30 hores, deixant encara retencions entre el quilòmetre 140 i 139. A les deu del matí, la circulació ja ha estat restablerta.

Amb aquesta víctima ja són 24 les persones mortes en accident de trànsit en xarxa interurbana aquest any.