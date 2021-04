El festival Clam torna amb el multisales entre les seves seus

«Compactat i diferent, però el Clam havia de tornar. Tant pel certamen com pels sectors professionals que viuen de la cultura i, en concret, del cinema». Serafí Vallecillos, director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, va ser molt clar: després de la suspensió l'any passat per la pandèmia, el festival no podia permetre's el luxe de sumar una altra edició en blanc. I com una necessitat ho remarcava l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, per no fer-ne «perillar la continuïtat». I sí, hi haurà Clam, del 30 d'abril al 9 de maig, a Navarcles i a Manresa, i enguany a Sant Fruitós, com a poble convidat. Serà la 17a edició i per la situació sanitària se celebrarà en format híbrid, una aposta en línia que probablement «ha arribat per quedar-se» i que, segons Vallecillos, s'hauria d'aprofitar per atraure «nous públics». I encara que aquesta doble modalitat es pugui combinar en un futur, la presencialitat és clau perquè, va subratllar, «un festival s'ha de viure».

La presentació de les línies mestres del certamen -amb els organitzadors i els alcaldes de Navarcles i Manresa(Marc Aloy) i l'alcaldessa de Sant Fruitós (Àdria Mazcuñan)- es va fer ahir en una de les noves seus: el Multicinemes Bages Centre, una col·laboració que Vallecillos va definir «d'estratègica» i que ha de servir per fer créixer els «vincles amb tots els agents» relacionats amb el setè art. El dia 30 d'abril, el Bages Centre serà l'escenari de la inauguració del festival amb la projecció del film protagonitzat per Johnny Depp, El fotógrafo de Minimata, d'Andrew Levitas que s'estrenarà aquell mateix divendres a les sales comercials, i que s'inclourà en la secció Pantalla Oberta, que projecta films fora de concurs pel seu interès temàtic i cinematogràfic. En seran vuit i, entre ells, Supernova, de Harry Macqueen, amb Colin Firth i Stanley Tucci, que es podrà veure el dia 9 de maig en la sessió de clausura del Clam, a La Creueta de Navarcles.

També seran presencials les 4 projeccions del Clam Jove, una de les novetats d'enguany, que tindrà com a eix temàtic la comunitat LGTBIQ+, una secció promoguda per una vintena de joves de la comarca a qui, Vallecillos va definir com el «futur del festival», la generació que n'ha de prendre el relleu; se sumaran els dos films programats amb col·laboració de CineClub Manresa i la pel·lícula Radiacions, de la directora, guionista i productora catalana Judith Colell, que rebrà el Premi d'Honor d'aquesta edició.

La quinzena de produccions finalistes del festival, 5 llargs i 10 curts, seleccionades d'entre les més de 300 propostes rebudes, seran inèdites i competiran pel primer premi (1.000 per a llargmetratge; 500 per al curtmetratge), premi especial del jurat i premi del públic. Curts i llargs de la seccions oficials es projectaran exclusivament en format online mitjançant la plataforma Festhome TV. Hi haurà una excepció: el film Belles fulles de tardor, del director manresà Enric Roca, que es podrà veure en sala.