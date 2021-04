Els projectes vius per fer parcs solars al Bages sumen 300.000 panells

L'acord per a la investidura del futur President de la Generalitat entre ERC i la CUP inclou una moratòria per aturar la instal·lació de nous macroprojectes eòlics i solars a Catalunya fins a l'elaboració d'una Llei de transició energètica que es faci d'acord amb tots els agents del territori. Així ho va confirmar ahir des de Palà de Torroella el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, acompanyat d'altres membres del partit a la Catalunya Central, una de les zones on més està proliferant la demanda d'aquest tipus d'instal·lacions, tenint en compte que només entre el Bages i el Moianès hores d'ara hi ha una dotzena de projectes en vies d'estudi que sumarien gairebé 300.000 panells solars.

L'acord entre ERC i la CUP «és molt de mínims», i per això de moment no s'ha anat més enllà, o sigui directament a la derogació del Decret 16/2019 de mesures urgents per a la l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables com voldria la CUP. Tanmateix, «aquesta moratòria ha de servir per fer la nova Llei de transició energètica tan necessària per aconseguir un model energètic, democràtic i de proximitat amb el territori», apunta Cornellà. Això implica l'elaboració de plans sectorials adaptats a cada territori, i la necessitat «d'un debat real» sense «les presses» amb què diu que s'està actuant ara i que «fan que els propis ajuntaments dels partits que van aprovar aquell decret ara s'hi oposin. Això vol dir que alguna cosa no s'ha fet bé».

Tan sols entre el Bages i el municipi de Calders (al Moianès), la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat té en aquest moment admesos a tràmit i en estudi una dotzena de macroprojectes de parcs eòlics i solars que afecten més de 300 hectàrees de terreny rústic.

«Això equival a 290.000 panells, a banda dels aerogeneradors», denunciava ahir el regidor de la CUP a Navàs, Genís Rovira. Precisament un d'aquests projectes fotovoltaics afecta 50 hectàrees (30 ocupades per panells) al Pla del Riols de Palà de Torroella, al terme de Navàs. Entre els altres grans parcs previstos n'hi ha un a Castellfollit del Boix, de 90 hectàrees, un altre a Sant Fruitós, de més de 70, i un a Calders, de 40. Pel que fa als parcs eòlics, se n'han projectat 11 a la serra de Pinós (en aquest cas Solsonès), i 17 en un altre parc entre els termes d'Aguilar, Castellfollit i Rajadell, si bé aquest ha estat rebutjat en primera instància per la Ponència.

Campanya contra el decret

Davant d'aquesta proliferació de projectes, la CUP ha iniciat una campanya que també s'ha posat en marxa a la Catalunya Central en què «demanem la derogació del Decret 16/2019 perquè suposa un retrocés en matèria de protecció ambiental, posa en risc la conservació d'espais naturals, permet la liberalització de les energies renovables, genera més dependència a les grans empreses energètiques, i permet la destrucció del territori», apuntava ahir Rovira, que també es queixava que tot plegat s'està fent «d'esquena» a la població.

Així doncs, «allà on governem treballem per fer informes mediambientals o modificar el pla urbanístic municipal per limitar les extensions dels parcs solars i fer suspensions de llicències», va explicar Rovira, «i allà on som oposició estem entrant mocions als ajuntaments i consells comarcals perquè els consistoris es posicionin en contra del Decret».