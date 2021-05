Sant Vicenç recull 671 firmes perquè el Bisbat li cedeixi Vallhonesta

Sant Vicenç de Castellet ha aconseguit 671 signatures de suport i l'aval d'11 entitats del poble per reclamar al Bisbat de Vic i a Joan Casajoana, enfrontats per la propietat, la cessió de l'ermita i el cementiri de Sant Pere de Vallhonesta al municipi. El resultat de la campanya es va donar a conèixer ahir al matí en un acte reivindicatiu sota la pluja que es va fer a la mateixa ermita, coincidint amb la data de l'1 de maig, en què tradicionalment s'hi havia celebrat l'Aplec del Panellet.

Les signatures s'han recollit aquests darrers mesos a través de la comissió que es va crear al poble per demanar la cessió de l'ermita davant el conflicte generat amb la immatriculació que l'Església va fer en el registre d'una part de la finca de Serracanta, on hi ha l'ermita. El seu propietari, Joan Casajoana, ha pogut recuperar part dels béns immatriculats, però el Bisbat manté que tant l'ermita com el cementiri són seus.

Alguns dels membres de la comissió, que integra l'Ajuntament, els grups polítics del consistori, l'Associació de Veïns de Vallhonesta, el centre excursionista i el mateix Casajoana, van pujar ahir fins a Vallhonesta, on l'alcaldessa, Adriana Delgado, va llegir un manifest a favor de la cessió, amb què es considera que es podria resoldre el problema «pensant en el bé comú». En aquest sentit, Delgado apuntava que «no entrem a valorar què és de qui perquè no és problema nostre, però volem que les parts que consideren que tenen la propietat facin un gest de generositat amb la cessió perquè Vallhonesta sigui de Sant Vicenç». A més, Delgado garanteix que els usos d'aquest espai «no canviaran, perquè s'hi continuaran fent actes religiosos i culturals», i amb la cessió, l'Ajuntament podria intervenir en el seu manteniment.

Les firmes es traslladaran al Bisbat en una propera trobada que el consistori ja ha demanat i que ha de servir «perquè vegi que darrere la nostra proposta hi ha un suport popular», apuntava Delgado, confiada que l'any que ve l'aplec pugui tornar a Vallhonesta. Després de 65 anys ininterromputs i més enllà de la pandèmia, aquest ha estat el quart que no s'hi ha pogut celebrar pel conflicte entre les parts.