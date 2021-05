Els colombians de Manresa demanen la fi de la violència

La comunitat colombiana establerta a Manresa demana a la ciutadania que s'afegeixi a la concentració que ha convocat avui per denunciar els greus episodis de violència dels darrers dies al país llatinoamericà. Aquesta tarda, a les 6, faran un minut de silenci a la plaça Major i cantaran el seu himne nacional per sumar-se al clam internacional que demana al seu govern que acabi amb la repressió militar i policial.

Escenes de violència que s'han vist en actes de protesta contra la reforma fiscal de l'Executiu han provocat, fins ara, la mort de més de 20 manifestants. «A Manresa hi ha 540 colombians i molts tenim famílies que són testimonis de l'actuació dels militars i de l'Esmad, la policia antidisturbis, que utilitza una violència extrema», explica el president de l'Associació de Colombians de Manresa, Jorge Elieser Álvarez. Per al responsable de l'entitat colombiana, actes de denúncia com el que tindrà lloc avui a Manresa són importants perquè és una manera de «donar visibilitat a arreu» del que passa a Colòmbia. «La violència es concentra a la ciutat de Cali, d'on provinc, i ja en vaig marxar fa més de vint anys per tot el que s'hi vivia», explica el president de l'entitat a aquest diari.

Dimecres passat, prop d'una cinquantena de colombians es van reunir a la plaça d'Europa de la capital del Bages per protestar i ahir hi va haver a Igualada una altra concentració contra la violència del Govern colombià.