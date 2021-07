El ‘chuletón’ de Sánchez

El mapa és demolidor: quasi tota la Unió Europea en verd, i quasi tota la península Ibèrica en vermell. És el mapa d’incidència de la covid, que decideix les vacances de milions de persones. Catalunya lidera el ritme de contagis a Europa, el sector turístic dona el juliol per perdut, i suplica que algú faci alguna cosa per salvar la resta de la temporada. La cinquena onada avança a marxes forçades, amb indicadors que no ens fan tancar a casa perquè afecta sobretot els joves, més resistents, i la majoria de persones vulnerables ja estan vacunades, però la primària ja no dona l’abast, els hospitals tremolen, i si no s’atura, arribaran més restriccions. El Govern central diu a les autonomies que s’espavilin, i aquestes es mouen entre diferents pànics, sense eines i vigilades per jutges garantistes. Els experts els reclamen mà dura, i els empresaris de l’oci anuncien querelles. L’economia de la diversió juvenil s’ha disparat un tret al peu en forçar l’obertura, com si no haguéssim après res de la desescalada precipitada de l’any passat.

Als economistes els preocupa la inflació que ve. Preus disparats perquè la demanda causada per la recuperació no pot ser satisfeta per la indústria i el transport. Els governs dels països «frugals» ho aprofitarien per reclamar la fi dels estímuls. Inflació i austeritat junts signifiquen una minva del poder adquisitiu per a les rendes de la immensa majoria. I això no ho resolen els Next Generation excepte que es desviïn del seu objectiu inicial, que no és tapar forats del passat sinó crear teixit productiu de cara al futur. Però el Banc Central Europeu acaba d’anunciar un canvi important: el dos per cent d’inflació anual ja no serà el semàfor que dispara les alarmes i les mesures de refredament de l’economia, sinó un objectiu que tant admet desviacions moderades per baix com per dalt. Sembla poca cosa i molt tècnica, però és transcendental perquè significa que si la inflació es dispara, trigarà més a incrementar els tipus d’interès i tancar l’aixeta dels diners, que serien fatals per a economies endeutades com l’espanyola.

El Govern espanyol ha aprovat el projecte de llei del «només sí és sí» per la qual, en una relació sexual, només el consentiment explícit serà considerat com a tal. Va, per tant, més enllà del «no és no», que reclamava l’absència de negativa; i encara menys es reclamarà la resistència física o l’abús de posició per demostrar l’agressió. Tot el que no sigui expressament consentit es considerarà violació. La qüestió continuarà sent demostrar que hi ha sigut o que ha deixat de ser-hi. Si no és que se signen formularis i es dipositen en mans de testimonis abans d’anar per feina, el normal en una relació sobrevinguda és que el consentiment es produeixi de forma privada, i això genera un problema de paraula contra paraula en cas de denúncia. La càrrega de la prova diu que s’ha de demostrar la culpabilitat de l’acusat. En cas de versions contradictòries, els jutges es veuran obligats a tornar als vells indicis: lesions, senyals de força, situació aparent d’abús... Podria ser que ens esperés un cert nombre de casos conflictius.

El president Pere Aragonès diu que el suport als pressupostos de l’Estat no depèn de l’èxit de la taula de diàleg. Normal, perquè el calendari així ho imposa: si la taula es reuneix el setembre, difícilment veurà resultats abans del desembre, quan es voten els comptes del 2022. Però l’actitud d’ERC dependrà dels progressos d’altres taules, que no esperen al setembre: les comissions bilaterals i mixtes sobre afers generals, infraestructures, transferències i afers econòmics i fiscals. Aquestes taules són meses petitòries: la Generalitat demana (sol dir que «exigeix») diners i decisions a l’Estat en el marc d’aplicació del sistema autonòmic vigent. Aquests són els caladors on es busquen peixos per al cove, i vincular el suport als pressupostos a l’èxit de la pesca (començant pel compliment dels compromisos de despesa vigents) és una tàctica tan raonable com arrenglerada amb les maneres antigues de gestionar la relació. Per cert, no sembla que a Aragonès li preocupi gaire si JxCat està en la mateixa ona.

El primer viatge que han fet els indultats ha estat per anar a veure els seus a l’exili. Els d’ERC han viatjat a Suïssa per abraçar Marta Rovira, secretària general de la formació. Turull, Rull i Forn han anat a Bèlgica a abraçar Puigdemont. I només després el president d’Esquerra ha visitat el de Junts, prova clara que no li concedeix estatus de president a l’exili, sinó d’expresident amb funcions d’animació internacional en un full de ruta que en realitat no existeix com a estratègia comuna. L’abraçada ha estat a porta tancada, perquè el de Waterloo no ha esperat el visitant a la porta, i la foto ha estat de grup, amb vuit persones. Encara sort que s’han posat de costat. Oficialment han parlat de qüestions personals durant quatre hores, com si fossin grans amics: costa de creure. El Periódico deia ahir que l’expresident es planteja l’expectativa d’envellir a Bèlgica, i fins i tot nacionalitzar-se belga, rebaixant, sense renunciar-hi, la prioritat del seu retorn entre els objectius del moviment independentista.

El Govern català ha aprovat crear un fons de deu milions per garantir l’aval de les fiances exigides pel Tribunal de Comptes (5,4 milions) a la darrera tongada d’investigats pel Procés. L’administració que se suposa perjudicada avala els suposats autors del suposat prejudici, perseguits per un tercer. Així d’absurda és la situació. El fons no pagaria les multes en cas de condemna, però permetria que als encausats no els immobilitzin el patrimoni fins que arribés la sentència. En teoria no és cap argúcia perquè la Generalitat pagui les possibles multes, però ja se n’està fent aquesta lectura. De fet, si aquest fons avala i després els avalats no paguen, serà el fons el que es grati la butxaca, i ja s’espavilarà a recuperar-ho dels seus deutors, amb la sospita de si la Generalitat s’esforçarà gaire a reclamar els milions a Junqueras, Romeva, Mas Colell, etcètera. La dreta ja s’ha llançat als tribunals i La Moncloa diu que es mirarà la lletra menuda: el conflicte està servit i magistrats espanyols decidiran.

La Justícia és un ideal platònic. Plató explicava que existien realment, en un lloc immaterial, les Idees, absolutes fora de l’abast d’uns humans massa limitats per veure la seva immensa llum i que ens conformem amb una aproximació penosa, ombres a la paret d’una cova fosca. El Bé, la Bellesa i la Justícia són les idees més importants. La Justícia és un ideal, i també un concepte moral i legal abstracte, però a l’hora de la veritat hi ha jutges concrets. I jutges concrets han avalat el cartell de Vox que deshumanitza els mena (menors estrangers no acompanyats). Diu la sentència que els mena són una preocupació social i que Vox exerceix la llibertat d’expressió. Engrescats per la sentència que els anima al tot s’hi val, ara els voxistes assenyalen l’editor de la revista satírica El Jueves i inciten a assetjar-lo quan surti del despatx. Assenyalar per intimidar és el primer pas cap a la destrucció del discrepant. Quan ho fan els extremistes islàmics se’ns posen els pèls de punta. Ara també se’ns hi haurien de posar.

Esquivar la «guerra de la carn» amb la frase «un chuletón al punto es imbatible», com ha fet Pedro Sánchez, és una sortida que podria haver signat Donald Trump, Boris Johnson o aquell José María Aznar a qui ningú li deia quantes copes podia beure. Però així esquiva les dues dimensions del conflicte: els grinyols del govern de coalició i la contradicció entre els interessos dels agricultors i els advertiments dels científics sobre els efectes climàtics del model agrícola. Aquests diuen que la producció de carn vacuna consumeix quantitats inassumibles d’aigua i conviden a altres pautes alimentàries, amb menys carn i de bestioles més sostenibles. Els dietistes ho aplaudeixen. Però els ramaders salten com feres quan el ministre Garzón, de Consum i d’UP, fa una campanya publicitària a favor de la «dieta del clima», i ell mateix fa de presentador. El d’Agricultura, del PSOE, surt a defensar el gremi, desqualifica el col·lega i li diu que no vagi per lliure. Ja tenim una altra crisi a la coalició. Què farà Sánchez? Doncs un elogi del chuletón, que no compromet a res perquè el problema amb el consum carni és la quantitat anual. Una quantitat que, per cert, ha crescut durant la pandèmia, potser per matar l’avorriment. Els grans talls de vedella ja es consumien, a les taules que podien pagar-la, quan de carn se’n menjava poca, i la festa anual de la costellada amb els amics és compatible amb una dieta sana i la lluita contra el canvi climàtic; per això la frase del president no el compromet a res ni el torna negacionista, però els ramaders s’han donat per satisfets.