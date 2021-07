Amb més de 10.000 seguidors a Instagram, les xarxes i la web de l’empresa són el seu aparador al món i les cuida cada dia per obrir-se a nous públics. De fet, relata que gran part del seu públic l’ha conegut gràcies a Internet. El 2013 va interessar-se pels productes fets a mà i va començar de forma autodidàctica, tot i que s’ha anat formant. Compagina la seva feina al taller de La Petita Maria, a Manresa, amb l’administració a una empresa familiar del sector de la construcció.

Per què va animar-se a començar aquest projecte tenint?

Arran del naixement de la meva filla, em vaig interessar pel món handmade i vaig aprendre a cosir. Una amiga em va recomanar que m’unís a Instagram i publiqués els meus productes. De fet, les meves primeres clientes van ser amigues. Llavors, jo treballava solament a la meva empresa familiar i vaig iniciar a poc a poc la meva trajectòria a La Petita Maria.

Quin paper han tingut les xarxes socials per vostè?

Són pràctiques per donar-te a conèixer i obrir-te a més persones. De fet, el 60% dels meus clients ve perquè m’ha vist a les xarxes. He anat aprenent a base d’experiència, i de llegir molt sobre les normatives i el seu funcionament. Les imatges que publiques han de cridar l’atenció perquè la gent no passi de llarg. És una finestra al món, però implica molta feina.

Sempre s’ha sentit atreta al món del producte handmade?

Recordo que quan era petita anava a una extraescolar on es feien activitats manuals, entre les quals es podia cosir, però mai vaig triar aquesta opció.

En fer vostè sola el procés, s’encareix el preu?

Com ho faig sola i faig el procés al complet, trigo més temps del que es triga en una empresa acostumada a fer grans produccions. Quan has de fer tu tota sola la tasca s’encareix el producte.

Quina importància li dona a la proximitat?

Per a mi, és vital. El producte de la Catalunya Central és de molt bona qualitat. A més, m’agrada saber on compro el que faré servir. També aprofito per triar productes orgànics quan vaig a fer la tria.

Compra grans quantitats?

L’he hagut d’ampliar per un augment en la demanda. Això ha anat canviant. Al principi estàs esperant a veure qui et demana. Llavors intentava fer petites quantitats, mantenir la imatge a les xarxes i si me’l compraven, en feia més.

Com s’implica en el procés de producció?

Ho faig tot, des de triar el teixit fins a la comptabilitat de l’empresa.

Com valora que el sector hagi crescut?

Tothom pot fer coses, però no hi ha un control legal. Si tu et fas un Instagram, pots vendre els productes que fas des de casa sense regular res. Hi ha molta competència deslleial. Això pot fer mal a les persones que ens volem dedicar a això.