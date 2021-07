Qui no ha dit algun cop per acabar una conversa, «perquè això és així i punt!»? A vegades ens resulta difícil dialogar amb els fills i filles, ens podem trobar enmig d’una conversa interminable en la qual nosaltres volem donar moltes explicacions per motivar el nostre punt de vista o decisió. En funció de l’edat dels infants, les respostes i contra arguments poden ser múltiples, i és un fet que hem de valorar abans de començar la conversa. Si el nostre fill o filla té menys de 5 anys, és preferible no allargar-nos gaire amb les nostres raons. Cal donar explicacions però poques i curtes, no repetir fins a la sacietat les mateixes coses, perquè ja ens han entès, si són petits avalem el que senten, estan enfadats perquè volen menjar un gelat i els hem dit que no. No desacreditem el seu enuig dient-li que és una ximpleria plorar per un gelat, o amb amenaces o xantatges. Descentrem la mirada del conflicte, deixem de parlar del gelat que no tindrà, i centrem-lo en l’alternativa, tot i que volies un gelat, quina altra cosa voldries entre aquestes opcions? El deixem triar entre opcions que sabem que són vàlides per a nosaltres, per no tornar a obrir un nou conflicte si ens demana un caramel per postres, per exemple. Si són nens o nenes més grans, podem estendre’ns més en les explicacions però tampoc cal fer-los un sermó, perquè als dos minuts hauran desconnectat i ja no ens escoltaran. També podem retornar-los la pregunta, perquè sovint saben perfectament per què no els deixem fer les coses, ja coneixen els nostres punts de vista i arguments. Per què creus que no t’hi deixo anar? Deixem-los parlar, no estiguem escoltant-los amb la idea de respondre’ls com si es tractés d’un partit de tennis. No tenim per què guanyar cap batalla dialèctica.

El «I punt...» és el final al qual recorrem quan ja no sabem què més dir, quan se’ns acaben els recursos per convèncer el nostre fill o filla amb arguments. Sovint darrere de les nostres explicacions s’amaga la intenció de convèncer-los de les nostres raons perquè acatin de gust les nostres decisions. I això, tinguin l’edat que tinguin, el més probable és que no passi. Perquè tot i que puguin entendre perfectament el que els estem explicant continuen sense voler-ho acceptar. Plou i no podem anar a la piscina, ni tan sols és una cosa que depengui de nosaltres, però pot ser que s’enfadi amb nosaltres, i nosaltres acabem saltant amb «he dit que no anirem a la piscina i punt!».

Darrere del «i punt» també s’amaga la imposició de l’adult vers l’infant, perquè ho dic jo i tu ho has d’acatar, i l’última paraula la tindré jo, no et dono dret a replicar, no pots dir res més. Potser pensareu que estic exagerant, que és una frase feta, però les paraules són molt poderoses, penseu-hi un moment... Canvieu els papers, com us sentiríeu si el «i punt...» us el digués la vostra parella?

Dialogar és un art que cal aprendre i que no ens ensenyen enlloc, i en realitat a través de la paraula i de la comunicació no verbal és com eduquem i transmetem als nostres fills i filles tots els missatges de manera conscient o inconscient. Deixareu a l’atzar les paraules que els dieu?