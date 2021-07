La plaça de Catalunya de Manresa

Les tres palmeres eren l’element més vistós de la nova plaça de Catalunya de Manresa, que incloïa també alguns elements de parc infantil, completat més tard. La transformació d’aquest espai va lligada a l’evolució i al creixement de la seva associació de veïns. El parc infantil va ser una iniciativa dels mateixos veïns. No eren, però, uns gronxadors clàssics, sinó que es van dissenyar i encarregar expressament al senyor Tuset. El resultat va ser un parc com els que, aleshores, només hi havia a l’estranger.