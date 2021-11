La caldera del planeta

Dijous passat Ciutadans reclamava al Parlament, un altre cop, castellà a l’escola. La resposta podia haver estat: «Encara més?» I és que el mateix dia el Govern reconeixia amb dades una evidència inquietant: la llei d’immersió lingüística és lluny de complir-se. Havia de ser la gran eina per evitar la pèrdua de la llengua en les noves generacions, però menys de la meitat dels professors de 4t d’ESO utilitzen sempre o quasi sempre el català a classe. Ja no són només el pati i els passadissos; també la docència es castellanitza a marxes forçades. Com que algunes escoles funcionen plenament en català, l’estadística implica que en d’altres és quasi testimonial. La pressió ambiental de famílies i alumnes està anant força més enllà del famós 25% de les sentències. El Govern ha fet sonar les alarmes però ara caldrà veure com reacciona, de quines eines disposa i amb quina força les pot utilitzar. Si es limita a explicar que anem malament, s’arrisca a escampar el descoratjament i prou.

El Govern de la Generalitat aprovarà dimarts que ve el projecte de pressupostos tant si abans ha arribat a un acord amb la CUP com si no. Encara més: s’ha marcat com a objectiu que estiguin aprovats i en vigor a data de primer de gener, fet que constituiria un signe poc habitual de normalitat. Aquesta setmana els portaveus cupaires han llançat missatges de queixa i exigència, insinuant que estan lluny de sentir-se a gust amb les propostes del conseller Giró, i al mateix temps els socialistes de Salvador Illa han dit ben clar que Catalunya no deixarà de tenir pressupostos per culpa seva. I això significa que, si cal, s’abstindran perquè els vots favorables d’ERC i JxCat superin els negatius fins i tot si entre aquest hi ha els anticapitalistes. Però seria una ajuda perillosa, ja que una CUP rebotada amb el Govern podria ser un problema per a la resta de la legislatura, que, no ho oblidem, ha de passar l’any que ve per la moció de confiança de Pere Aragonès compromesa en la investidura.

La regió de Madrid torna a rebaixar impostos: elimina els propis que mantenia d’una forma quasi simbòlica i retalla mig punt el tipus de l’IRPF en tots els trams. La presidenta Díaz Ayuso presumeix que un madrileny pagarà l’any que ve 466 euros menys que un català. La corresponsabilitat fiscal li ho permet. Les altres autonomies s’esveren, però ningú no els prohibeix fer el mateix. Es queixen que Madrid es beneficia de l’efecte capitalitat, però se’n beneficiaria igualment sense la retallada impositiva; en lloc de competir en menys tributs ho faria en més serveis, però la seva base electoral són classes mitjanes convençudes que paguen massa pel que reben, i les classes populars que es beneficien de la redistribució de rendes no es mobilitzen per defensar-la i evitar així, per exemple, el col·lapse de la sanitat pública. De fet, la queixa d’altres presidents impulsa Ayuso, que va carregant piles de cara al moment en què disputarà a Pablo Casado el lideratge del PP i la candidatura a La Moncloa.

El Congrés dels Diputats ha confirmat els quatre aspirants a nous membres del Tribunal Constitucional malgrat el pèssim currículum dels dos proposats pel PP. L’esquerra governant no només ha acceptat mantenir la majoria conservadora en un òrgan que funciona com a tercera cambra parlamentària, sinó que ha renunciat a realitzar una veritable fiscalització en la seva compareixença, refermant així la certesa que ja estaven nomenats pel pacte PSOE-PP i que el tràmit era pura comèdia. ERC i PNB s’han negat a participar en la farsa i no han fet acte de presència, mentre que Vox i Cs han marxat després de queixar-se, però el més sonor ha estat el silenci d’Unidas Podemos, que s’empassa un gripau de la mida d’un dinosaure a canvi que un dels nous magistrats sigui mig dels seus. Dels podemites se suposava que portarien a la política i al Govern una ètica d’exigència democràtica contra les escudelles de les elits, i vet-los aquí entomant garses per perdius.

188 vots a favor de tramitar pressupostos espanyols. Més que en la moció de censura o en la investidura de Sánchez. Han fer costat a les esmenes de devolució PP, Vox, Cs, Junts i la CUP, i les han derrotat els vots de PSOE, UP, ERC, PNB, PDeCat i Bildu. La divisòria passa pel mig del Govern català i de la majoria que va investir Pere Aragonès. ERC i Junts han aprofitat l’ocasió per barallar-se des de la tribuna del Congrés, a fi de demostrar a tots els espanyols fins a quin punt el seu enfrontament converteix l’independentisme català en una fera desdentada que no fa por. Però la tramitació no ha acabat, i ara és el moment de les esmenes parcials, amb les quals partits com ERC poden esgarrapar concessions sota l’amenaça de desdir-se del suport i encallar la culminació del procediment. D’aquesta etapa els polítics espavilats en poden sortir amb coves plens de peixos per ensenyar als seus votants, si es tracta de partits territorials, o als seus patrocinadors sectorials.

En una política dominada pels talls de veu de cinc segons, les batalles es construeixen sovint entorn de paraules màgiques. Aquests dies ho estem veient amb el verb «derogar» i la seva parenta «derogació». El Govern parla de derogar la reforma laboral i s’interpreta com una victòria de Yolanda Díaz sobre Nadia Calviño, però l’important serà el contingut de la reforma legislativa i com es tracten la temporalitat i negociació col·lectiva. El comunicat de Moncloa diu que les vicepresidentes i el president estan d’acord amb complir el pacte de coalició, que parla de derogació, i també els compromisos adquirits amb la Comissió Europea, que els reclama alhora menys temporalitat i més flexibilitat. També es fa bandera de la derogació en el debat sobre la «llei mordassa», reclamada amb insistència pels podemites, però també pels partits bascos i catalans. També en aquest cas caldrà llegir la lletra menuda per veure què es deroga realment i què continua igual o amb mínims retocs.

El ministre José Luis Escrivá ha llançat la proposta d’equilibrar els comptes de la Seguretat Social amb un increment de les cotitzacions, que sembla més aviat orientada a tranquil·litzar Brussel·les sobre la seriositat dels propòsits espanyols. La Comissió Europea malfia d’abocar els diners dels fons de recuperació a un Estat amb les pensions en fallida, per por que se’ls gasti en això i no en inversions productives, verdes i digitals. Més enllà d’aquest tacticisme, el cert és que els comptes de futur no quadren, i si no s’allarga la vida laboral efectiva s’haurà d’apujar la quota dels cotitzants. I si els ingressos no arriben per la via de les cotitzacions es faran arribar per la dels impostos, a través dels pressupostos generals. I si no es fa cap d’aquestes coses, vindrà la pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes, tant dels presents com, sobretot, dels futurs. Naturalment, la pedra filosofal per no haver de tocar res consisteix que hi hagi molta més ocupació i molt més ben remunerada.

La Xina com a caldera de la biosfera. És el país que envia a l’atmosfera més CO2 procedent de combustibles fòssils (gas, petroli, carbó): el doble que Estats Units i quatre vegades més que la Unió Europea. També és el que més ha augmentat les emissions en els darrers anys: en dues dècades les ha triplicat mentre als EUA i a la UE disminuïen. Però també és el país del món amb més habitants, amb diferència, i ha experimentat una taxa de creixement espectacular. Si cadascun dels més de 1.400 milions de xinesos produís el mateix CO2 que cadascun dels 330 milions d’estatunidencs, les emissions del gegant asiàtic serien el doble de les actuals. Com que la diferència de PIB per capita és encara de sis a un, Xina té camp per córrer en el terreny del creixement, i està poc disposat que els rics li dictin limitacions de ritme. El president xinès no ha assistit a la cimera de Glasgow contra el canvi climàtic, i la seva absència, complementada pel desinterès de Rússia i l’Índia, i per la feblesa domèstica de Biden, aigualeix el potencial de les aliances de descarbonització i reforestació anunciades pels més de cent líders mundials que s’han fet la foto. Com a mínim, tanmateix, aquests dies es parla del canvi climàtic i de com fer-hi front, i això impacta en una opinió pública que al seu torn pressiona els respectius governs (pensa globalment, actua localment). Però, alhora, una enquesta espanyola acaba d’assenyalar la negativa ciutadana a pagar per aquests objectius: que s’espavilin els governs, com si no tinguessin les nostres butxaques com a font de finançament.