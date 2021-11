Desprestigi sense pausa

Va dir el conseller Giró en la presentació del projecte de pressupostos que aquests són sempre una batalla entre recursos limitats i demandes il·limitades. Qualsevol governant de qualsevol administració subscriurà la sentència, i encara més qui tingui la responsabilitat d’alimentar un sistema públic de salut, on mai no n’hi ha prou per definició i on el fet de cobrir una necessitat implica sempre que n’aparegui una de nova. També va dir el conseller que els aprovats pel Govern són els millors pressupostos possibles, i això és tant com afirmar que cap modificació no els pot millorar i, per tant, qualsevol esmena els empitjorarà. Per a la seva dissort, el Govern no té majoria absoluta al Parlament i haurà de negociar uns suports que poden implicar canvis en els comptes perfectes, si no és que la CUP s’enroca en una negativa sense alternativa i els socialistes s’abstenen de franc mentre riuen per sota del nas, ja que la situació aguditzaria les contradiccions del bloc independentista.

La CUP fa de CUP i sotmet a la votació de les seves bases la posició davant els pressupostos. El fantasma de l’empat mític del 2015 sobrevola les aigües de la política catalana. En aquella assemblea el sí i el no a la investidura d’Artur Mas van obtenir el mateix nombre de vots, 1.515, i els òrgans de direcció van desempatar a favor del no; el que va venir al darrere és conegut: Puigdemont, «referèndum o referèndum», 1 d’octubre, 27 d’octubre, article 155, detencions, presó i exili. Quan Mas va atorgar a la CUP el dret a posar i treure presidents va obrir la caixa dels trons i va inaugurar l’avinguda de la incertesa per la qual encara transita la política catalana en la mesura que el pacte de Govern es basa en una aposta que la converteix en indispensable, si no és que s’aprofita l’avinentesa per provar de fer una gran sacsejada, impossible al seu torn sense una aliança molt molt sòlida i molt compromesa entre els de Pere Aragonès i els de Jordi Sànchez. Seria tota una sorpresa.

El Govern català no ha enviat representants a la gran reunió empresarial celebrada a Madrid per reclamar el corredor mediterrani, a diferència del que han fet els governs d’Andalusia, Múrcia i País Valencià, els dos darrers a nivell de president. La vital infraestructura acumula 25 anys de retard i tot apunta que tampoc no es compliran els darrers compromisos d’enllestir el 2026 la connexió ferroviària de qualitat entre Algesires i França seguint el litoral. Pere Aragonès es manté ferm en la posició d’ignorar tant com pugui els fòrums multilaterals i exigir que siguin bilaterals amb l’Estat, i en aquest tema té un avantatge: el corredor passa necessàriament per Catalunya, que així es beneficia inevitablement de la pressió de valencians, murcians i andalusos, encara que no faci acte de presència. Però l’empresariat català que sí que hi va anar a fer pinya no està gaire content de l’absència. Ni tampoc no ha agradat al Govern espanyol, del qual el nostre país depèn en tantes coses.

Després de l’esforç descomunal de la ciència per trobar una vacuna contra la covid en un any i dels diners que hi han abocat els estats, mentre el tercer món en queda al marge perquè la pela és la pela i en canvi nosaltres ja rebem terceres dosis, ara resulta que la resistència de molts europeus a vacunar-se està frenant la sortida de la pandèmia. Catalunya i Espanya aconsegueixen bona nota amb percentatges molt alts d’immunització, però hi ha països de l’Est amb xifres ridícules que, en plena arribada del fred i de la vida en interiors, dispara els contagis i les morts. Entremig, Alemanya és víctima dels seus dimonis ultradretans, que fan forat en l’opinió pública. I es multipliquen els retorns a les restriccions aixecades fa uns quants mesos, que al seu torn podrien moure protestes dels qui volen tenir tots els drets sense complir el deure de contribuir a evitar la propagació. Drets sense deures i desautorització de l’autoritat són signes del temps, símptomes d’una desestructuració.

Entre les indignitats que són capaços de perpetrar els estats –i són moltes– mereix un lloc destacat utilitzar la desesperació dels emigrants i els refugiats com a arma de guerra contra els estats veïns. El conflicte de Síria ha generat onades de fugitius que han estat instrumentades per Turquia per aconseguir d’Europa diners en efectiu i indiferència cap a la deriva autoritària del seu govern, i ara és Bielorússia la que envia caravanes humanes a les fronteres amb la Unió per posar les democràcies en el dilema de ser inhumanes o permetre una mena d’invasió, i això com a part de la batalla perquè Brussel·les deixi d’exigir democràcia a l’autòcrata Lukaixenko. No va ser gaire diferent l’incident de l’entrada massiva per la frontera de Ceuta quan Rabat i Madrid estaven enfrontats en el marc de la batalla entre el Marroc i Algèria pel lideratge del Magrib. Pensar en persones humanes en termes de peons del tauler internacional és fastigós, però aquests escacs es juguen amb un cor de gel.

Amancio Ortega no és milionari per casualitat sinó perquè té una certa habilitat a fer diners, i una certa traça a l’hora de decidir les seves inversions. Aquesta setmana ha estat notícia perquè ha comprat per 245 milions d’euros una participació del 49% en un parc eòlic de Repsol a la província de Saragossa. Un d’aquests grans complexos de generació d’energies netes que Catalunya no vol per raons paisatgístiques. Ortega pensa que hi ha diners a guanyar amb les energies verdes, i en això està d’acord amb les grans companyies fins ara centrades en els combustibles fòssils, com la mateixa Repsol. La transició cap a una energia lliure d’emissions de carboni requereix un volum tan descomunal de recursos que no serà possible sense l’aposta de les grans corporacions en entesa amb les administracions. Els panells solars a les teulades de les llars i de les institucions són útils i necessaris, però insuficients. I el francès Macron ens recorda que l’altra alternativa són les nuclears.

Les criticades centrals nuclears són la nova aposta del sempre imprevisible president francès Emmanuel Macron; venint d’ell, no hi ha garanties que el decantament no sigui revisat d’aquí a quatre dies, però de moment ha posat sobre la taula un debat sobre el concepte d’energia neta. La nuclear no genera petjada de carboni i per tant no contribueix a l’escalfament global, però els seus residus mortals romanen actius durant segles i qualsevol accident és catastròfic, com ens va recordar el de Txernòbil i més ençà el de Fukushima. A canvi, no depèn dels capricis de la meteorologia, com la solar, l’eòlica o fins i tot la hidràulica, ni posa l’aixeta en mans estranyes, com el gas i el petroli: la nuclear es pot generar al país i requerir a qualsevol hora de qualsevol dia. Però té grans opositors, entre ells Alemanya –decantada per l’impuls d’un ecologisme potent–, que s’oposen a incloure-la entre les energies «sostenibles» susceptibles de finançament europeu. La descarbonització ens nuclearitzarà?

Per resoldre el desprestigi institucional d’una renovació encallada s’ha caigut en un de pitjor. La candidatura d’Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional feia pudor, i per això una desena de diputats de la coalició de govern, la majoria podemites però amb el socialista basc Odón Elorza com a cas destacat, han trencat la disciplina de vot i s’han negat a avalar-lo. Ha funcionat el xantatge formulat pel PP: a canvi de desencallar la renovació de l’organisme, PSOE i Podemos s’han empassat la persistència de la majoria conservadora i dos noms nous palesament millorables, especialment el d’Arnaldo, amb una trajectòria espectacular de proximitat al partit de Casado en anys i en indrets amb més ferum de corrupció –com les Balears de Jaume Matas– i acusat de saltar-se normes d’incompatibilitat. (Un detall que s’acaba de recordar: va acompanyar Pablo Casado a veure el rector de la universitat on va aprovar dotze assignatures en quatre mesos per acabar la carrera de Dret.) Ell insisteix que res d’això no és il·legal, però cal esperar alguna cosa més que la simple legalitat tècnica quan parlem del tribunal que supervisa la puresa democràtica i el respecte dels drets fonamentals en l’actuació dels governs, dels parlaments i els jutges. El Constitucional determina què és acceptable o inadmissible, i ha de començar per ser ell mateix exemplar. Algunes anàlisis apunten que la complexa dinàmica del tribunal el decantarà cap al progressisme abans de dos anys, però ara el que mana és la imatge de l’esquerra empassant-se gripaus com rodes de molí.