El proper dissabte dia 20 de novembre tindrà lloc la 16a Festa de les Bombolles de Petit Celler. Aquest esdeveniment, que ja ha celebrat més de quinze edicions i està consolidat com a cita ineludible a la comarca, posarà a disposició dels assistents més de 80 referències de caves, xampanys i escumosos i oferirà grans descomptes.

Seguint la mecànica habitual de les edicions anteriors, Petit Celler regalarà una copa de vidre a tots els presents per tal que puguin fer els tastos còmodament dels més de 25 cellers que hi seran presents. En aquest sentit, els organitzadors facilitaran una llista amb tots els escumosos que es podran no només tastar, sinó també comprar amb descomptes exclusius. A més a més, totes les ampolles que s’adquireixin es podran enviar a casa de forma completament gratuïta.

Però no només es tracta d’un esdeveniment per tastar escumosos, sinó que els organitzadors també han habilitat una zona gastronòmica per acompanyar els tastos. Els tiquets per degustar aquestes tapes es podran adquirir a les taquilles el mateix dissabte.

Una de les novetats més destacables de la celebració d’enguany és que s’ha traslladat a una nova ubicació. Així, la 16a Festa de les Bombolles tindrà lloc a les noves instal·lacions del Petit Celler, situades al carrer Montsant número 4 de Sant Fruitós de Bages, just davant de l’antic Gros Mercat. Aquesta edició, que es durà a terme entre les 16 i les 21 hores, serà segura en termes sanitaris ja que tots els assistents hauran de presentar el certificat de vacunació.

Al web petitceller.com es poden comprar les entrades anticipades a un preu especial de 8 euros, mentre que el mateix dia de la festa el preu a taquilla serà de 10 euros.

A més, per conèixer totes les novetats i detalls de l’edició d’enguany es recomana seguir les seves xarxes socials amb el nom @elpetitceller.