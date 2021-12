Si volen percentatges...

El fiscal suís tanca la carpeta de Joan Carles I perquè els cent milions de dòlars investigats no tenien origen delictiu. Aquests diners van ser un obsequi del rei de l’Aràbia Saudita, i la llei d’aquell país diu que el monarca pot regalar els diners de l’Estat a qui li sembli, perquè a les monarquies absolutes es compleix el lema atribuït a Lluís XIV de França: «L’Estat c’est moi», l’Estat soc jo. I a manca de proves que en realitat fos una comissió pel contracte de l’AVE de la Meca, el fiscal s’ha quedat sense fil per estirar. Ja ha enviat la documentació a la fiscalia espanyola, per si hi troba causa perseguible, però hi ha la certesa que també a Madrid es tancaran carpetes. A l’emèrit li quedarà obert un front a Londres, on Corinna l’ha denunciat per amenaces, però aquest cas no li impediria tornar a Madrid. A la Zarzuela seria un hoste molt incòmode, i acceptar qualsevol altra residència a la capital equivaldria a un certificat de marginació. S’especula amb Portugal (com el seu pare).

Mariano Rajoy va comparèixer a la comissió Kitchen del Congrés amb una raqueta de tornar totes les pilotes, i va dir a les seves enfadades senyories: si no estàveu disposats a creure’m, per què m’heu fet venir? Ell no sabia res, no coneixia ningú, no el van informar de cap il·legalitat. Va arribar al malabarisme d’acusar Rufián de mentir quan l’acusa a ell de mentider. Tenia respostes per a tot i tant se val si convencien els diputats. Les suposicions i les deduccions no es poden convertir en acusacions formals sense proves concloents, i els diputats no les van posar damunt la taula. Més aviat semblaven esperar que fos el mateix expresident qui caigués de genolls i fes una confessió dramàtica de culpabilitat, però de fet sabien que això no passaria. L’interrogatori no absol Rajoy davant el tribunal de l’opinió pública, però tampoc no li afegeix cap culpa que ja no se li hagués atribuït, i la factura política la va pagar amb la moció de censura i la renúncia a continuar al capdavant del partit.

Manuel Castells és un intel·lectual amb una important obra acadèmica, que ha investigat sobre el trànsit de la societat industrial a la societat de la informació, però sense experiència de gestió política fins que Ada Colau va impulsar-lo com a ministre de la quota dels Comuns dins la de Podemos. Acostumat a moure’s poc del despatx, ha estat quasi invisible; quan altres ministres es maten per un minut als informatius, ell ha estat inusualment gasiu en rodes de premsa. Ara plega adduint motius de salut, després de posar en marxa una nova llei universitària que ha aixecat butllofes, com l’aixequen sempre totes les reformes que modifiquen l’estat de coses i, per tant, amenacen parcel·les de poder. El seu relleu també l’ha designat l’alcaldessa de Barcelona, i és algú de la seva plena confiança: Joan Subirats, de 70 anys (Castells en té 79); aquest sí que té experiència política, des de fa molts anys i, darrerament, com a regidor a Barcelona i com a inspirador del moviment colauista.

Salvador Illa demostra que mana al PSC. Alliberat dels qui van trigar anys a adonar-se que l’adjectiu «nacional» dels estatuts no suposa en cap cas un projecte de sobirania, el partit va ser pacificat d’altres tensions per la mà de ferro amb guant de seda de Miquel Iceta, més bon polemista que candidat, i les rebaves que poguessin quedar les ha llimades Illa en liderar el bon resultat electoral del febrer amb les benediccions protectores de Pedro Sánchez. De manera força inusual, el congrés d’aquest cap de setmana elegirà una cúpula directiva sense negociacions de darrera hora, sinó anunciada per Illa amb dies d’antelació. Amb ell com a primer secretari, Iceta i Núria Marín seran president i vicepresidenta, càrrecs sense poder real, i quant al secretari d’organització, sigui qui sigui es compta que Illa no abandonarà el control de l’aparell. Calen totes dues coses, un bon candidat i una bona implantació territorial, per aconseguir resultats que no siguin flor d’un dia.

Catalunya ha superat l’1,1 milions de contagis des de l’inici de la pandèmia de covid, fa un any i nou mesos. En realitat la xifra rodona es va superar ja fa setmanes, perquè l’estadística ignora la majoria de contagiats dels primers mesos, quan hi havia tanta feina a atendre els casos greus que només es feien proves diagnòstiques als hospitalitzats, i ni tan sols a tots. I ara arriben les festes amb els experts assessors del Govern demanant-li noves restriccions, perquè accelerar l’administració de les terceres dosis de vacuna no és suficient. Se suspenen trobades i esdeveniments i s’amplien les quarantenes. El malson es fa realitat i la psicosi del virus torna per Nadal com els torrons. Amb la vacunació universal molt lluny i el virus generant una mutació rere l’altra, la passa de covid podria convertir-se en una visita recurrent cada any amb l’arribada del fred i ens hi hauríem d’adaptar, perquè l’adaptació és la clau de l’èxit de les espècies, inclosa la nostra.

Sobre la inhabilitació del diputat Pau Juvillà, condemnat a sis mesos d’inhabilitació per desobeir una ordre de retirar llaços grocs, Laura Borràs ha assegurat que només li retiraria l’escó per sentència ferma, però casos anteriors –el del president Quim Torra– fan pensar que la Junta Electoral Central (JEC) instarà la retirada amb efectes immediats, i la dreta de la cambra ja ha anunciat que ho demanarà. Borràs parla de la sobirania del Parlament, però qui atorga els escons són els electors i el seu intèrpret és la Junta Electoral, que aplica el veredicte de les urnes i proclama els diputats d’acord amb la llei. La JEC considera que si té el poder d’atorgar, també té el de retirar, i que el paper de la mesa del Parlament és només atendre la instrucció que li enviï. Borràs i la majoria independentista, que controla la mesa, ho veuen d’una altra manera. Serà interessant veure què passa, si es produeix un desafiament amb esperit de confrontació, quina és la reacció i fins on arriba l’escalada.

Si es compleix la sentència que l’inhabilita per un període de sis mesos, el diputat de la CUP Pau Juvillà perdrà l’escó que ocupa al Parlament de Catalunya, però no durant aquest mig any sinó per a tota la resta de la legislatura. La normativa no permet deixar l’acta de diputat durant una temporada i recuperar-la després, com si fos una excedència laboral. El candidat que ocupi el seu lloc no li podrà tornar. Quan es va regular el funcionament parlamentari no es va pensar en aquestes situacions, però com que no deixen de repetir-se potser cal preguntar-se si no val la pena fer les modificacions necessàries. La teoria política parteix de la ficció que els ciutadans elegim per separat cadascun dels nostres representants, però la pràctica de les llistes tancades i bloquejades diu una altra cosa. Ajustar-se a la realitat significaria obrir la porta a les suplències temporals en determinades circumstàncies. Si no, els sis mesos de pena de la sentència es multipliquen per sis.

A les portes d’una manifestació que se li podia girar en contra, Pere Aragonès ha anunciat una ofensiva per la llengua que no passa per ordenar desobediències escolars a la imposició del 25% de castellà sinó per exigir el compliment efectiu del català vehicular allà on la pràctica diària l’ha relaxat molt per sota del 75%. El missatge és clar: voleu percentatge? Tindreu percentatge. I a les classes afectades pel 25% hi haurà un segon professor. Per fer què? Traducció simultània? Seria una aplicació parcial de la doble línia, amb immersió total de qui la desitgi sense negar als altres allò que el jutge els atorga. A l’aguait de les reaccions legals –els tribunals van més en la línia d’imposar que en la d’optar– almenys el president i els consellers han reaccionat i han pres la iniciativa.

Mentrestant, la dreta espanyola s’ha apuntat a una escalada de tremendisme amb l’excusa de Canet, on una família ha obligat tot un grup de parvulari a canviar el model lingüístic amb l’ajuda dels tribunals. Pablo Casado, espantat per les enquestes que li anuncien una pèrdua de votants cap a Vox, ha optat per competir-hi en el terreny de l’anticatalanisme, i com que aquestes dinàmiques no coneixen moderació, ha arribat a amenaçar el president de la Generalitat i el conseller d’Educació amb la presó si no apliquen una sentència que, per cert, a Canet s’està complint. El líder del PP no s’adona que els votants no l’abandonen tant per posicions ideològiques com perquè es malfien dels partits en guerra civil. Si un líder no és capaç de governar casa seva, com li vols confiar el govern del país?