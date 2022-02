En la història de les frases cèlebres són moltes les que atribueixen als companys de partit la categoria de pitjors enemics, perquè no s’esperen les seves punyalades, mentre que ja es compta amb les dels partits contraris. Tanmateix, en política tothom és rival de tothom. Recordem que fa un segle el sociòleg Max Weber va definir la política com «l’aspiració a participar en el poder o influir en la distribució del poder entre els diferents estats o, dins un mateix Estat, entre els diferents grups de persones que el componen». Els partits són organitzacions de persones reunides per la voluntat de participar o influir en el poder situant els seus membres en posicions institucionals rellevants, però a certs nivells les posicions a cobrir són menys que el nombre d’afiliats de cada partit, de manera que hi ha una lluita prèvia per les candidatures i, abans, pel control de l’aparell que les determina. Per això no ens han d’estranyar les batalles internes; una altra cosa és que ho facin amb discreció.

Les dinàmiques internes per controlar els partits i, per tant, la plaça de candidat a governant, són impulsades per diferents factors. Hi ha el carisma dels aspirants i la seva capacitat de guanyar adeptes. Hi ha els aspectes ideològics i els debats sobre les polítiques a aplicar. Hi ha l’habilitat per moure’s amb èxit en unes selves plenes de trampes. Però hi ha també l’apreciació objectiva sobre qui pot estar més capacitat per enfrontar-se als candidats dels altres partits, i aquest és un aspecte que tenen molt en compte tant els nuclis dirigents com els poders exteriors amb capacitat i/o voluntat d’influir en el partit per afavorir determinades polítiques. No és estrany que la militància sigui seduïda per l’aspirant que aquells nuclis i poders consideren el menys adient per guanyar les eleccions. Per aquesta percepció negativa, fa uns anys el sanedrí del PSOE i mitjans amics van descavalcar Josep Borrell després de guanyar les primàries i van impulsar Joaquín Almunia (que va perdre).

Després de perdre la moció de censura Mariano Rajoy va abandonar la presidència del PP i va obrir la caixa dels trons de la successió. De la guerra entre Sáenz de Santamaria i Dolores de Cospedal en va saber treure profit Pablo Casado, que tenia una rellevància menor però va maniobrar amb habilitat, presentant-se com a sang nova per fer net d’un passat del que formaven part les rivals, i enarborant un discurs d’espanyolisme dur quan a Rajoy se l’acusava d’haver estat tou amb l’independentisme català. Les bases del partit van deixar-se seduir i li van donar el poder. Però els mals resultats a les dues eleccions generals del 2019 van començar a preocupar als poders econòmics, socials, culturals i mediàtics conservadors que tenien i tenen pressa per foragitar el «govern socialcomunista» de Pedro Sánchez, i van començar l’operació per trobar-li un relleu amb més possibilitats. No van trigar a fixar-se en Isabel Díaz Ayuso, trumpista castissa, i l’aposta es va posar en marxa.

Ni la innocència ni les casualitats tenen credibilitat en la política del morro fort. La filtració de la notícia que Casado espiava Ayuso l’ha donada mitjans favorables a la presidenta madrilenya, que d’aquesta manera ha pogut muntar una escenografia de la indignació i aparèixer com a víctima d’una conxorxa del seu gran enemic, que no és el comunisme internacional ni el fantasma d’ETA que se li apareix de matinada, sinó el partit que vol liderar més aviat que tard. Ella va arrasar a les eleccions de Madrid i Casado ha fracassat a les de Castella; a partit d’aquí només li calia una excusa per desfermar la gran crisi en la confiança de guanyar-la. Que el debat giri entorn de les investigacions del partit sobre les comissions del germà d’Ayuso, i no sobre aquestes –per una compra de mascaretes en plena pandèmia!– diu molt de quina mena de joc es juga i de quin és el decantament de la dreta mediàtica de la capital: desempallegar-se de Casado amb la màxima celeritat possible.

El calendari és important. Pablo Casado ha quedat lluny dels seus objectius a Castella i Lleó, resultat que l’ha afeblit davant Díaz Ayuso i els sectors de la dreta madrilenya que la promocionen per assaltar el lideratge del partit, primer regional i després estatal. Com que Casado no es deixa, el relleu serà necessàriament traumàtic, i els traumes necessiten temps per guarir-se. L’ascens de Vox a les urnes castellanes farà que Andalusia no voti fins que li toca, a finals d’any; al maig del 2023 hi ha municipals i regionals, i entre llavors i la tardor, generals. Organitzar ara la trencadissa dóna al guanyador força mesos per endreçar la casa i plantejar la seva campanya; esperar a més endavant limitaria aquesta finestra temporal. Però també és cert que esperar hauria permès intentar la negociació d’una transició pacífica, si és que tal cosa és possible entre personatges amb uns egos incommensurables, plenament convençuts de la seva genialitat com estrategs polítics.

L’intent no consumat d’enviar detectius a espiar Ayuso i ha estat considerada per la premsa amiga de la presidenta com a més greu que el fet que els espies havien d’investigar: el cobrament, per part del seu germà, d’una comissió d’un 20% en un contracte a dit per subministrar mascaretes en el pitjor de la pandèmia. Però escandalitzar-se perquè dins del PP es donin pràctiques d’espionatge és ignorar la història del partit a Madrid. Essent presidenta del govern regional, Esperanza Aguirre va fer espiar Manuel Cobo, la ma dreta del seu rival i alcalde de la capital Alberto Ruiz Gallardón. Al seu torn, Cristina Cifuentes va veure arruïnada la carrera política per les imatges d’un furt en un supermercat que algú va obtenir i guardar fins que li va semblar oportú. Si hi ha qui investiga és perquè espera trobar proves d’irregularitats, senyal que n’existeixen indicis molt sòlids. Les motivacions interessades de l’espieta no impliquen innocència de l’espiat, i la suma final els perjudica tots dos.

Com dèiem a la primera píndola, la política és lluita pel poder, i els partits són instruments per dur-la a terme (no pas els únics, però si dels més importants en democràcia). Els partits lluiten entre ells i les faccions lluiten a dins dels partits. La segona d’aquestes lluites se suavitza o ajorna quan la primera requereix tota l’energia, ja que els partits contraris apareixen com a forts però no invencibles, una situació en la qual paga la pena concentrar les forces en l’objectiu principal. Però quan el contrari sembla enfonsat en la feblesa, quan no fa cap mena de por, reapareix la guerra intestina per donar sortida a la inèrcia que tendeix a mantenir constant la quantitat de conflicte en un entorn determinat. És a dir, que si no ens barallem amb els altres, perquè estan abatuts, ho farem entre nosaltres. Ayuso està convençuda que el PSOE i Podemos estan fets miques a Madrid i trigaran a ressuscitar, de manera que enfrontar-se a la direcció del partit no li causarà un desgast irreparable.

Quin era el veritable objectiu de la conferència que Pere Aragonès va pronunciar dilluns passat a la inhòspita sala oval de Montjuïc? La finalitat podria ser doble. Per un costat, enviar un missatge d’advertència a l’executiu espanyol. Per l’altre, llançar a l’audiència catalana el missatge que la manca d’unitat no és culpa seva sinó de la resta de formacions sobiranistes.

Primera part: o s’acaba el bloqueig i la taula de diàleg serveix per alguna cosa palpable, o s’haurà acabat el suport Pedro Sánchez. Aquest va ser el missatge transparent d’Aragonès, però de fet ja havia estat enviat uns dies abans, quan el grup de diputats de Gabriel Rufián va negar-se a votar la reforma laboral de Yolanda Díaz i va estar a punt de provocar una crisi de legislatura, evitada només per l’error d’un diputat popular. Els republicans se la juguen si no presenten resultats efectius per la seva aposta per la negociació.

Segona part: Aragonès crida a la unitat entorn dels grans consensos de país, i la resposta és un enfilall de negatives: Junts, les CUP, els Comuns als que voldria per certs temes, l’ANC... D’una manera més o menys explicita tots li han dit: si anem plegats no serà darrera teu. Darrera de qui, doncs? No hi ha resposta alternativa que posi d’acord totes les negatives.

Aquesta conferència presidencial i les rèpliques haurien d’haver-se substanciat al Parlament. No pots anar dient que és la seu de la sobirania nacional i no celebrar-hi l’acte de balanç del primer any de presidència i, sobretot, de presentació de la filosofia de futur.