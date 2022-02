Els vencedors de la Segona Guerra Mundial es van reunir a Ialta el 1945 i es van repartir Europa: l’Est quedaria sota control de la Unió Soviètica i l’Oest seria aliat dels Estats Units. L’anomenat teló d’acer els separava i el temor a una guerra nuclear congelava la situació. Dins l’esfera oriental, Moscou va actuar sense contemplacions contra qualsevol intent d’emancipació dels nous satèl·lits (igual com feia Washington al Nou Món). Si calia enviar tancs a Varsòvia (1945), Budapest (1956) o a Praga (1968), es feia. Amb el col·lapse soviètic els satèl·lits es van alliberar i l’OTAN va avançar fins a la frontera russa. Quan a Ucraïna els governs pro-russos van donar pas a governs occidentalistes, Putin, antic espia del règim soviètic, va decidir aplicar la vella la doctrina de la sobirania limitada: Kíev s’havia de mantenir dins l’òrbita del Kremlin. Per això va prendre la decisió d’imitar Khrusxov i Bréjnev, ressuscitar Ialta i enterrar el principi que fronteres segures fan bons veïns.

A un governant capaç de declarar la guerra al veí, ocupar-li el territori i afirmar que això no és ni una guerra ni una invasió, li rellisquen totes les declaracions de condemna de la resta del planeta. La mesurada escala d’adjectius que regeix la diplomàcia és inútil quan els bombardejos comencen mentre està reunit el Consell de Seguretat de l’ONU. Si es descarta la resposta militar d’Occident, per a la qual no hi ha ni consens ni base legal (Ucraïna no és un estat aliat), només queden les sancions econòmiques, i aquestes presenten dos problemes: que Putin les ha vist a venir i s’hi ha preparat, i que de rebot també ens perjudiquen a nosaltres, fet que en limita la intensitat i la durada. Les que s’han aprovat fins ara no han dissuadit Moscou, i si provoquen que en el futur s’obrin converses ja no serà per evitar la guerra sinó per les condicions de la desocupació. Putin ha dit ben clar com vol Ucraïna: desmilitaritzada i «desnazificada», que significa «alineada amb Moscou».

Els dos partits que governen plegats (però no barrejats) la Generalitat de Catalunya s’han pronunciat obertament en contra de la invasió russa d’Ucraïna i a favor de la integritat territorial d’aquesta república sobirana i membre de l’ONU. Ni ERC ni Junts no volen projectar cap ombra de dubte sobre el seu arrenglerament amb la legalitat internacional i amb els interessos occidentals. Però el pretext del conflicte és l’existència d’un territori, a l’extrem oriental del país, on la majoria de la població és russa de llengua i de sentiment. Aquests territoris van exercir el dret d’autodeterminació el 2014, el mateix any de la primera consulta catalana, i van declarar-se independents. Catalunya no és el Donbass i Espanya no és Ucraïna, però a Europa i a l’OTAN experimenten reaccions al·lèrgiques quan senten a parlar d’independències unilaterals. El Govern, en tot cas, prefereix comparar Catalunya amb la Ucraïna democràtica i Espanya amb la Rússia autoritària i imperialista.

Quan fou mort el combregaren, però posats a aconsellar el passat, potser Casado hauria salvat aquest trencacolls captenint-se d’una altra manera en el primer moment. Quan Ayuso va mostrar-se ofesa i indignada pel suposat espionatge revelat pels mitjans (als quals ella mateixa ho va filtrar), Casado, en lloc de rebaixar-se a la brega de pati de col·legi, podria haver dit: això és gravíssim, ara mateix poso en marxa una investigació interna, una auditoria externa i a més a més demano a la fiscalia que també ho indagui; Isabel, estem amb tu. D’aquesta manera hauria obligat Ayuso a frenar. En lloc d’això, va llançar una acusació, la dels 286.000 euros de comissió fraterna, que no estava en condicions de demostrar, i quan es va fer enrere va quedar com un ximplet que, en lloc d’apagar incendis, com tocaria a la seva responsabilitat presidencial, els atiava mogut per un qüestió de lluita pel control de la secció madrilenya del partit. Desfer-se d’ell passava a ser crucial per no perdre bous i esquelles.

La culpa de la crisi del PP és de Marta Pascal. La llavors dirigent del PDeCat va ser clau en la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa i va posar Pedro Sánchez al seu lloc, el mes de juny del 2018. No només va garantir els suport dels seus diputats sinó que va decantar la posició del PNB. Puigdemont no li ho va perdonar i la va enviar al desert dels espais siderals. L’agosarada maniobra de Sánchez que Pascal va permetre agafar Rajoy a contrapeu, sense haver tingut ocasió (ni ganes, probablement) de designar un hereu, de manera que la successió va quedar oberta, i com que les primàries les carrega el dimoni, d’aquelles en va emergir Pablo Casado com a guanyador. Un tipus jove, poc connectat amb les trames corruptes i amb una xerrameca desinhibida que engrescava les bases atacant amb ferocitat les esquerres i el separatisme, però que a l’hora de governar el vaixell ha demostrat una notable manca de coherència, sentit de l’orientació i capacitat per veure venir les tempestes.

Un dels titulars més repetits quan va esclatar la crisi del PP va ser: «Només en pot quedar un». Però altres matisaven i afegien: «o cap dels dos». L’apunyalament coral de Pablo Casado, que ha estat comparat al de Juli Cèsar o el d’Assassinat a l’Orient Exprés, no va començar de veritat fins que Isabel Díaz Ayuso no es va comprometre a no intentar (encara) ser califa en lloc del califa. Els estatuts del PP diuen que el president del partit és també candidat a president del govern, de manera que en els propers mesos triaran totes dues figures alhora. Si el nou president és Núñez Feijóo, també serà el candidat a les eleccions que Pedro Sánchez diu que no pensa convocar fins que toqui, i toquen a finals de l’any que ve. Abans, Ayuso haurà de revalidar la presidència madrilenya a les urnes autonòmiques; llavors ja haurà assaltat la direcció regional del partit, que és una màquina de col·locar gent als ajuntaments, i que és la causa o l’excusa de tot el mullader. A Galícia, en canvi, no renoven l’assemblea fins al 2024.

Entre els mèrits d’Alberto Núñez Feijóo per encapçalar el PP s’hi troba el fet que Vox no ha aconseguit penetrar al seu territori, Galícia. Si alguna cosa fa pànic als populars és l’amenaça que Santiago Abascal arribi a igualar-los i finalment a superar-los en vots, i aquesta és la direcció a la que apunten les gràfiques de resultats durant l’etapa de Pablo Casado, tot i que l’impuls inicial va ser el desprestigi per la trama Gürtel i la moció de censura. Quan Albert Ribera va perdre l’oremus entre les dues eleccions generals del 2019 i va provocar la quasi desaparició de Ciutadans, qui es va endur la major part de les restes va ser Vox. A Catalunya ja hi ha hagut sorpasso, i el PP dorm en la irrellevància. I a Castella i Lleó les enquestes diuen que Vox ha rebut més vots procedents del PP que de la fallida de Ciutadans. El cop de timó i el relleu al comandament era inevitable per una simple qüestió de supervivència, però entre Casado i Ayuso han aconseguit que es faci de la pitjor manera possible.

Mentre el món s’esgarrifa per la guerra, Catalunya posa els llums llargs cap al futur. Aquesta setmana el Parlament ha fixat la mirada en l’any 2030 i ha aprovat una resolució que insta a «consensuar amb les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a l’àmbit territorial del procés participatiu i de la consulta popular anunciada pel Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, prevista per a la primavera d’enguany». Segons el diccionari, consensuar és «aprovar per consens», i consens significa «acord, assentiment comú». Per tant, consensuar és «aprovar per acord o assentiment», solució preferible a la d’aprovar per imposició. Pot semblar un joc verbal, però les paraules són els materials de la política parlamentària, i és indispensable que signifiquin el mateix per a tots els actors. El Parlament ha decidit, per tant, «aprovar per acord amb les comarques», frase contradictòria perquè d’entrada ordena aprovar una cosa i tot seguit li imposa la condició de l’acord, que dona la clau a les comarques. Llavors, o bé es fa a cada una d’elles una consulta sobre la consulta, o bé es pregunta als consells comarcals si la volen o no la volen. Si no hi ha acord, no s’aprova i les urnes només es posen a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran. Sembla fàcil d’entendre, però no deu ser-ho, ja que han aparegut interpretacions diferents segons ho llegeixin Junts, ERC, els Comuns o el Govern. La resolució «significa que les tres comarques votaran», diuen els Comuns, autors del text. No és cert: si no volen, serà que no.