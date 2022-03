Antich, Feijóo, Joan Carles

Torna la vella aroma del pànic nuclear. El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va pronunciar dimecres la frase «guerra nuclear devastadora» i ens vam esblaimar. En realitat, el ministre va dir que Rússia estava preparada per resistir les sancions i que Occident no aniria més enllà, perquè més enllà només hi hauria la Tercera Guerra Mundial i tothom dona per fet que seria nuclear. Cal admetre que el raonament és força sòlid. La destrucció mútua assegurada ha estat durant dècades la millor vacuna contra una gran conflagració, i tant serveix perquè Moscou no envaeixi Lituània o Polònia, que són membres de l’Aliança Atlàntica, com perquè aquesta no enviï tropes pròpies a territori ucraïnès. Però el pànic no s’esvaeix, i ahir al matí l’atac rus a la central nuclear de Zaporíjia va disparar totes les alarmes. Vladímir Putin té a les seves mans el mateix botó de la fi del món que tenen Biden, Macron i Johnson, però Putin no té ni la meitat dels frens dels altres. I si resulta que és boig?

Un antic acudit presenta un conductor amb avaria sota la finestra del manicomi, des d’on un intern li dona el consell que resol el problema. El conductor li diu: tant llest com és, què fa aquí dins? I l’altre respon: m’han tancat per boig, no pas per ruc. Aquests dies es debat sobre la salut mental de Vladímir Putin, única explicació, a parer de molts, per a la invasió d’Ucraïna. És boig el tsar del Kremlin? En tot cas, no és ruc. Fins ara no ha perdut cap de les guerres en què s’ha embolicat, mentre que Estats Units i els seus aliats han anat de derrota en derrota, amb la fugida de Kabul com a darrera cirereta amarga. Combinant nacionalisme, propaganda i repressió de la dissidència, Putin ha consolidat el seu poder amb mà de ferro, com han fet tants altres autòcrates i dictadors al llarg de la història, d’Octavi August a Xi Jinping. Es parla de la salut mental de Hitler, però la causa que perdés la guerra és que els portaavions americans no eren a Pearl Harbor quan Japó va atacar.

La qüestió és qui aguantarà més, si les tropes i la gent d’Ucraïna resistint l’exèrcit de Moscou, si l’economia russa castigada per les sancions, si el seu govern pressionat per les empreses, o si les economies europees que en pateixen l’impacte bumerang. Tot és nou en aquest escenari i la resistència dels materials està per comprovar. Ara mateix a la Unió Europea hi ha un encès entusiasme per la missió que es creu justa i necessària, però encara no en veiem la traducció en factures de la llum, frenada de la recuperació econòmica, tancament d’empreses i retallades de despesa pública. Quan aquests perjudicis arribin, els entusiasmes populars es refredaran, i empreses i ciutadans començaran a demanar a les cancelleries que prenguin decisions pragmàtiques i s’obrin a negociar una acceptació mesurada de les demandes del Kremlin. Si volen evitar-ho caldrà que trobin la manera de tòrcer el braç de Putin com més aviat millor, i no és segur que l’aïllament ho aconsegueixi.

Quan altres països ja enviaven directament armes a Kíiv, Pedro Sánchez s’emparava en la coordinació europea per no fer el mateix perquè Unidas Podemos no ho veia clar. Però quan li han plogut crítiques de totes bandes s’ha decidit a sumar-se al corrent general subministrant llançagranades i municions, malgrat les protestes del soci de Govern, dins del qual també han aparegut les divisions. El raonament dels contraris a la tramesa d’armes és que contribueix a l’escalada de la guerra, obviant el fet que desatendre un dels costats, sobretot si és l’agredit i el més feble, afavoreix el bàndol contrari. La més republicana de les formacions espanyoles sembla no recordar que el 25 de juliol del 1936 el Govern francès del Front Popular va acordar desatendre la súplica d’armes i avions que li feia la República espanyola per rebutjar la insurrecció de Franco, mentre que el mateix dia Hitler decidia enviar els primers avions per ajudar els insurrectes. I ja sabem com va acabar la pel·lícula.

Un milió de refugiats. L’ONU diu que podrien arribar a quatre. Aquestes coses passaven a l’Àfrica, per les guerres a Ruanda, Uganda o el Congo. Però ara està succeint a Europa, al nostre continent, a quatre passes; els receptors de la gran fugida són països de la Unió Europea, i provenen d’un país que hi vol entrar. Una part de l’onada arribarà sens dubte a Catalunya, on ja hi ha empadronats vint-i-dos mil compatriotes seus que hi han vingut les últimes dècades com a immigració econòmica. De fet, la UE no ha parat de rebre emigrants ucraïnesos des de fa dècades, però la sobtada irrupció d’aquesta massa de refugiats, la majoria dones i nens sense perspectives clares i sense altre projecte que salvar la vida fugint de la guerra, planteja un desafiament que pot ser difícil de gestionar si el conflicte s’estanca i s’allunya la perspectiva del retorn. Una cosa és acollir un milió de persones durant unes setmanes, i una altra és la perspectiva de trobar una sortida permanent a quatre milions.

El Parlament Europeu va fregar la unanimitat donant suport a Ucraïna en la seva petició d’ingressar a la Unió Europea. Això no és tan senzill com dir-ho, perquè el procediment està reglat i altres països esperen fer-ho des de fa anys, però l’important era el gest, símbol de la unitat retrobada de l’Europa Occidental per plantar cara a Putin. Grans aplaudiments per a greus discursos, entre ells el del socialista Josep Borrell com a cap de la diplomàcia comunitària. Amant de la retòrica excessiva, el de la Pobla de Segur va dir: «Aquesta és la partida de naixement de l’Europa geopolítica, el moment en què prenem consciència del repte al qual ens enfrontem». Sobre aquest argument, va demanar que els pressupostos de la Unió tinguessin una bona dotació per a una veritable defensa militar comunitària. Però mentre els eurodiputats aplaudien, els governs decidien mantenir les compres de gas a Rússia i salvar del bloqueig els bancs russos que canalitzen el pagament. Diners europeus que en part s’utilitzen contra Ucraïna.

Josep Borrell va ser molt aplaudit en la seva arenga al Parlament Europeu (com ho fou quasi tothom que va intervenir), però mentrestant a Catalunya se l’atacava amb duresa per haver afirmat que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, s’havia quedat a Kíiv perquè no era «el tipus de líder que fuig amagat en un cotxe». «Parla de Puigdemont!», va reaccionar l’independentisme, i l’expresident no va estalviar desqualificatius. Però des del primer moment va haver-hi qui va opinar que estava assenyalant Víktor Ianukóvitx, el president ucraïnès que el 2014 va fugir cames ajudeu-me després de caure per les revoltes del Maidan. De qui parlava Borrell? Ell mateix ho va aclarir al cap d’un parell de dies: es referia al segon, perquè –va dir– no té temps de pensar en el català. Entremig, el Govern de la Generalitat ja s’havia sumat a la condemna, i l’aclariment no ha estat acceptat pels qui s’han sentit ofesos: estan segurs que l’assot del sobiranisme no ha deixat mai de patir una obsessió amb el Procés.

No tot és guerra d’Ucraïna. En la política més immediata han passat coses. A la catalana destaca l’arribada del filòsof Xavier Antich a la presidència d’Òmnium. En la primera intervenció ha insistit en la necessitat de buscar noves rutes que treguin l’independentisme d’un atzucac que li fa gastar més energies en el combat intern que en l’extern. El temps dirà si la nova junta de la vella entitat troba camins viables i prou engrescadors per recosir la unitat.

A la política espanyola, Alberto Núñez Feijóo ha agafat el control del PP entre ovacions d’unes bases temeroses de pagar la crisi a les urnes. El president gallec apareix com l’adult que s’imposa en una baralla d’adolescents. Ja l’havien temptat quan Rajoy va plegar, però no va voler disputar la cursa amb rivals perillosos. Ara s’ha convertit en «el desitjat» i no ha trigat a marcar estil concedint a Casado el regal humiliant de no obligar-lo a dimitir, però Isabel Díaz Ayuso ha reaccionat visceralment i ha demanat caps i expulsions. Li caldrà traça perquè no saltin espurnes.

I, finalment, Joan Carles de Borbó, a qui la fiscalia ha decidit no perseguir pels seus moviments de capitals i d’influències perquè alguns van succeir quan era inviolable i els posteriors han prescrit. Des de la dreta mediàtica se li prepara la catifa del retorn, però no s’espera que es mogui sense permís del seu fill i actual titular de la corona, i aquest sap que el seu pare encara suposa una proximitat tòxica, perquè una part important de l’opinió pública no tan sols no ha arxivat la causa sinó que ha dictat sentència de culpabilitat.