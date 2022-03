Reials relliscades d’alcova

El 26 d’octubre del 2017 Carles Puigdemont es va llevar determinat a convocar eleccions abans que el Senat i Rajoy aprovessin la intervenció de la Generalitat amb l’article 155 de la Constitució. Però una pluja de tuits irats, els crits dels estudiants a la plaça, les llàgrimes d’algun soci i la incertesa sobre la resposta de l’Estat el van fer desdir-se i tirar endavant la declaració unilateral d’independència. A banda del càstig en forma de presó i exili, aquella tria va ser l’origen d’una dinàmica de frustració que ha derivat en l’actual divisió de l’independentisme entre purs i pragmàtics, per dir-ho d’alguna manera. Quatre anys i mig més tard, el partit de Puigdemont va signar i presentar dijous una proposició de llei sobre la llengua a l’escola juntament amb ERC, PSC i Comuns, una suma que equivalia a garantir el suport del 78% del Parlament, però una pluja de tuits –Quim Torra i Lluís Llach, entre altres– i de comunicats d’entitats, acusant-los de matar la immersió, els va fer desdir-se’n quasi tot seguit.

La Llei de política lingüística de 1989 diu que «el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular» a l’ensenyament. Noti’s la fórmula imperativa: «s’ha de». La polèmica modificació acordada per ERC, PSC, Comuns, i també per Junts abans desdir-se’n, no expressa obligació sinó constatació: el català «és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular» i –aquí la novetat– «també és emprat el castellà». I això no és un desig, o un imperatiu, sinó una realitat: el castellà ja és llengua vehicular. Segons un estudi del Síndic de Greuges, el conjunt de l’ensenyament obligatori fa servir el català el 62% del temps i el castellà el 33% (la resta és anglès i altres idiomes). La modificació proposada, motiu d’una nova batussa al Govern, diu que la bivehicularitat s’establirà «en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre». Més o menys el que passa ara, que cada terra fa sa guerra, des del català absolut d’algunes aules fins al predomini del castellà en altres.

El propòsit de la modificació de la llei del català és dotar les escoles d’una eina contra els intents d’imposar el 25% de castellà vehicular dictat en sentència pel TSJC. Se suposa que els directors podran dir: «Una llei del Parlament, posterior a la sentència, determina que puc fer-ho com vulgui, i la llei preval». Què passa si els tribunals ho veuen diferent? Doncs que els problemes els tindrà el director, per molt que la conselleria hi posi els advocats. El que agradaria a molts dels qui han mostrat el seu disgust és que la llei digués: «El règim lingüístic dels centres el determina la conselleria i els directors l’apliquen sense piular». I que la conselleria dictés el «català total», també a les escoles metropolitanes on el castellà ocupa un gran espai en la pràctica. Però aquesta solució no generaria l’ampli consens que es reclama tant per a la política lingüística com per a l’educativa. Pel que s’ha vist, l’opció triada tampoc no ho fa. Potser la transversalitat és impossible en aquest temps irat.

Tres interpretacions per a la decisió de Putin d’envair Ucraïna. Una: ha perdut el sentit de la realitat i només somnia en Pere el Gran i la tsarina Caterina. Dues: la culpa és nostra per haver portat l’OTAN a tocar de les seves fronteres (l’OTAN és un «nosaltres» des de l’any 1982). Aquestes dues explicacions han estat àmpliament divulgades i debatudes al llarg de les darreres setmanes. La tercera l’ha exposada la catedràtica Jane Burbank al New York Times: és tot el règim, quasi totes les autoritats i moltíssims ciutadans, els que enyoren els temps orgullosos de la potència soviètica i s’agafen a la idea de forjar un imperi euroasiàtic cridat a ser el nou centre del món, amb el nacionalisme i la religió ortodoxa com a aglutinants axials. I amb un guiatge piramidal, és clar. Si aquesta visió és correcta, el perill no s’hauria evitat encara que l’OTAN s’hagués quedat en els límits anteriors al 1999 i tampoc desapareixeria si Putin perdés el poder a causa d’un cop de palau per un fracàs bèl·lic.

Ho ha avisat Joe Biden: hi haurà problemes més o menys generalitzats de subministrament a causa de la guerra a Ucraïna i de les sancions contra Rússia. Emmanuel Macron també ho ha advertit i ha posat el focus en països que importen grans quantitats de cereals russos i ucraïnesos. Ja hem vist a Espanya quines conseqüències paralitzadores pot tenir el malestar per l’alça del preu dels carburants, i d’aquí a poc arribaran les factures de març de la llum amb tarifa regulada. El suport a Israel en la guerra del Yom Kippur, el 1973, va fer que els productors àrabs embarguessin les exportacions de petroli als Estats Units, Gran Bretanya i altres països, originant una crisi econòmica formidable d’abast mundial i posant fi al model econòmic de l’energia barata. L’aixeta va estar sis mesos escanyada i no es va obrir fins que Washington va insinuar que tant li era usar el seu formidable poder militar contra els estats petrolífers si igualment no subministraven. Però Moscou no es pot bombardejar perquè els russos tenen armes nuclears.

Han passat a la història els temps en què el diàleg institucionalitzat entre representants de grans agrupacions laborals o professionals tenia efectes garantits perquè els interlocutors gaudien d’autoritat sobre el seu col·lectiu. La paraula dels sindicats i de la patronal asseguraven la pau social o la tardor calenta. Els actuals, en canvi, són temps desestructurats on abunda el protagonisme d’agrupacions inestables el poder de les quals creix i decau a les xarxes. El Govern espanyol va menysprear la plataforma de transportistes que va llançar la consigna de vaga, perquè no formava part de l’agrupació de patronals, i vet aquí com aquest grup poc conegut ha posat contra les cordes una part considerable de l’economia espanyola amb els seus piquets informatius (es diuen així perquè informen de «per aquí no es passa»). La causa del seu èxit rau en el fet que va connectar amb l’estat d’ànim de desenes de milers de camioners autònoms, que no és només d’indignació sinó de profunda angoixa per la seva supervivència.

Pedro Sánchez s’ha quedat sol defensant el gir en la posició espanyola sobre el Sàhara. L’oposició de dretes i els aliats d’esquerres li fan una pinça que costarà de desfer. La setmana que ve donarà explicacions al Congrés, però les dades del que molts consideren una «traïció al poble sahrauí» estan sobre la taula: Estats Units, França i Alemanya ja havien decidit acceptar la sobirania marroquí sobre aquell territori, Espanya mantenia la bandera en solitari, i Rabat té moltes eines de pressió, entre les quals els salts massius de la tanca a Ceuta i Melilla són tan sols les més visibles. Però, a més a més, estem en guerra no declarada amb Rússia, i casa de dues portes és difícil de guardar. El Marroc és amic dels americans i Algèria compra les armes a Moscou. Algèria ens proveeix de gas, però no pot prescindir dels ingressos que li aporta. Si la normalització de les relacions hispanomarroquines dona fruits perceptibles, minvarà el pes polític de la solidaritat amb els refugiats de Tindouf.

Els problemes judicials de Joan Carles de Borbó es continuen publicant a les pàgines polítiques dels diaris, però caldria anar pensant a traslladar-les a la secció «del cor», amb els famosos de la pantalla i de l’aristocràcia, perquè l’aspecte dominant són els embolics amb la seva antiga amant Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que l’ha demandat davant la justícia d’Anglaterra, on resideix, per suposats delictes d’assetjament i espionatge. Que en la causa apareguin l’inefable Villarejo, el cap del CNI (espionatge espanyol) i agents d’aquest cos manté la vinculació política de l’escàndol, però el fons és una qüestió d’hormones, diners i despit. Els diners serien els 65 milions d’euros que el rei va regalar a Corinna el 2012 i després va voler recuperar assetjant-la, espiant-la i difamant-la. Com en una pel·lícula moralista, el personatge poderós acaba sent víctima no pas de les seves maldats polítiques o econòmiques, sinó de les relliscades d’alcova. Joan Carles ha vist des d’Abu Dhabi com la fiscalia espanyola li tancava i enterrava la carpeta dels negocis sospitosos (i molt profitosos), per immunitat o prescripció, però un jutge del Tribunal Superior d’Anglaterra i Gal·les ha determinat que si, posem per cas, un rei espanyol roba un collar en una joieria de Londres, se l’ha de jutjar. Això no vol dir que arribi a seure a la banqueta. La mateixa suposada implicació d’espies del CNI i la dificultat per citar-los a testificar pot ser una via de la defensa per aigualir tot el procediment. Però de moment l’emèrit és a les portades, i aquest fet complica els plans de retorn.