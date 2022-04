Una taxa interanual d’inflació com la registrada aquest mes de març no es veia des de fa trenta-set anys, i els pronòstics més pessimistes diuen que en els propers mesos podria créixer encara més. S’apunta fins i tot a un 15% capaç de generar una inestabilitat econòmica i social explosiva. Xifres d’inflació de dos dígits són avui escandaloses, però eren normals a la dècada dels setanta i primera meitat dels vuitanta; l’agost del 1978, entre les primeres eleccions de la transició i el referèndum constitucional, governant Adolfo Suárez, va ser del 28,4%, i l’alarma generalitzada va tenir com a resposta els anomenats Pactes de la Moncloa, pels quals els sindicats van acceptar una forta retallada en el poder adquisitius dels salaris a canvi d’una legislació laboral favorable, posteriorment desmantellada a pessigades i que la darrera reforma queda lluny de recuperar. Ni agents socials ni partits polítics se’ls veu actualment en la mateixa actitud, encara que la situació sigui realment greu.

El Congrés dels Diputats va evidenciar dimecres la soledat de Pedro Sánchez en el seu viratge en la qüestió del Sàhara Occidental i el reconeixement implícit de la sobirania marroquina sobre el territori. L’abandonament del poble sahrauí, tot i que l’ajuda que se li prestava era més simbòlica que real, ha disgustat les esquerres i els nacionalistes, i la cessió al tradicional enemic africà ha fet enfadar les dretes. A més, Algèria s’ha afanyat a mostrar el seu disgust i, sense tallar l’aixeta del gas –necessita els diners–, ha deixat anar que Itàlia és ara un client més preferent. Convé però no oblidar que uns dies abans hi va haver un salt de la tanca de Melilla, recordatori de la mena de pressió que pot exercir Rabat. A La Moncloa, amb l’enorme quantitat de fronts oberts aquests dies, la idea d’una altra invasió a Ceuta sempre fa pànic, i per això el president ha decidit que s’estimava més tenir el sud en pau. Encara que es quedi sol i encara que Mohamed VI sigui un soci poc fiable.

Ahir va començar el congrés del Partit Popular que aclamarà Alberto Núñez Feijóo com a nou líder i candidat a la presidència del Govern espanyol, condicions indissociables segons els estatuts de la formació. La primera feina del nou dirigent és recosir el partit després dels estrips causats per la gestió de Pablo Casado, però que tenen un origen en el fet que Mariano Rajoy va plegar sense nomenar successor, perquè la moció de censura el va agafar de sorpresa, de manera que es va engegar un joc de primàries ple de perfídies i traïcions, com diu l’havanera. Els de Susana contra els de Cospedal, i Casado jugant amb habilitat i gosadia. Va deixar ferides obertes i qui les havia de tancar era el secretari general, Teorodo García Egea, que va fer el contrari: irritar tothom, de Fisterra a Tenerife. Per al càrrec Feijóo ha designat Cuca (Concepción) Gamarra, actual portaveu parlamentària que ha estat amb Susana Díaz, amb Cospedal i amb Casado, i n’ha sortit indemne i amb amics, trajectòria que en aparença l’avala per a l’encàrrec.

S’han presentat les primeres demandes al TSJC (entre elles, la d’un sindicat de la Guàrdia Civil) perquè faci complir la sentència del 25% a tot el sistema educatiu, un cop esgotat el termini perquè el Govern digués com pensava fer-ho. Aquesta ha enviat al tribunal la proposició de llei, tot just registrada i ja polèmica, que esmenta el castellà amb un «també» però deixa a cada escola les proporcions de la fórmula. Els magistrats han de decidir primer si els demandants estan legitimats i, en cas afirmatiu, si tenen raó; hi ha, doncs, un temps per entremig que els partidaris de l’escola en català podrien fer servir per reconstruir l’efímera unitat d’acció (ningú no els demana la ideològica) mostrada durant unes hores, però ara com ara es mostren catatònics, com si el desmarcatge d’una part de Junts els hagués paralitzat. El conseller d’Educació té ara mateix preocupacions urgents, com la revolta dels mestres i els professors contra la seva gestió i per tots els greuges laborals acumulats, però algú ha de posar els llums llargs.

El document Full de ruta 2022-2023 aprovat pels afiliats de l’ANC afirma: «Ens plantegem l’impuls d’una llista cívica, independent de partits, per defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya». De manera que si ja són moltes tres formacions amb diputats que es reclamen per la independència, en la propera legislatura n’hi podria haver quatre. Els electors decebuts per la manca d’avenços palpables cap a la república catalana són molts, alguns d’ells molt sorollosos, i l’ANC és una associació que en diferents moments dels darrers anys ha fet palesa una gran capacitat de mobilització; però és tota una incògnita quants catalans votaran la llista que impulsi en lloc dels partits als quals pretén substituir. Les eleccions catalanes toquen d’aquí a tres anys, però abans tindrem un tast de la seva força a les generals, en les quals diu que promourà el vot nul o en blanc si no hi ha una candidatura independentista única, ara mateix força improbable.

El dijous 24 de febrer, dia en què va començar la invasió russa d’Ucraïna, el ruble es cotitzava a 1,2 cèntims de dòlar. El dilluns 28, amb l’aplicació de les sancions occidentals, va caure fins als 0,9 cèntims. I al cap d’una setmana s’havia desplomat fins als 0,65. Occident va llançar les campanes al vol: Rússia està asfixiada, Putin haurà de fer marxa enrere si no vol que tothom al seu país, i els oligarques en primer lloc, se li giri en contra. Però vet aquí que aquesta setmana, quan se n’han complert cinc de les operacions militars, el ruble torna a cotitzar a 1,2 cèntims de dòlar, com abans de les sancions. El cost del deute a llarg termini s’ha moderat. I la borsa de Moscou ha recuperat dos terços de la caiguda. La inflació s’ha disparat i s’han donat escenes de pànic a les botigues, però l’IPC espanyol ratlla el deu per cent i una vaga de camioners també ha buidat estanteries. De moment Rússia no està tan asfixiada com es deia, i quan s’agreugen les sancions els asfixiats som nosaltres.

Hi ha un núvol d’incerteses i desinformacions sobre el curs de la guerra a Ucraïna i especialment sobre les intencions dels exèrcits russos. Les comunicacions del Kremlin apunten a pensar que de moment renuncien a la conquesta de Kíiv i se centren a controlar les repúbliques separatistes i la franja costera del mar d’Azov per tenir un passadís terrestre segur fins a Crimea; no és clar si també consideren estratègica la costa d’Odessa. Zelenski no podria signar un tractat de pau renunciant a aquests territoris, però sí que es podria acordar un alto el foc que consolidés les conquestes en una llarga provisionalitat. Però ni Biden ni l’OTAN es creuen res que vingui de Moscou, i alhora escampen la brama que els assessors de Putin no l’informen dels veritables problemes de les seves forces sobre el terreny. De moment acaba de signar la crida a files de 134.500 nous reclutes. Fronts empantanegats, infatigable resistència local i crida a soldats de lleva: ingredients per a un Vietnam.

Adeu a les mascaretes en interiors? Podria arribar abans de Setmana Santa. Però el conseller Argimon té pressa per eliminar-la de les escoles, i si no es decideix en l’àmbit estatal ell demanarà que ho faci el Govern a Catalunya, pel seu compte. Però això no passarà abans de la setmana que ve, i la Setmana Santa és la següent, de manera que els escolars recuperarien la integritat de l’aspecte facial després de les vacances, quan, segons les informacions disponibles, ja s’hauria operat el canvi per a tothom i a tot el territori espanyol. En tot cas, si el Govern té facultats per decidir sobre la mascareta a l’escola pel seu compte, ja fa dies que podria haver-ho fet, i si no les té, llavors el conseller està especulant sobre la mena de desafiaments que no se solen consumar, perquè el president és del parer de no malgastar el recurs a la desobediència. Mentrestant ha entrat en vigor la norma que elimina l’aïllament obligatori dels positius lleus o asimptomàtics i l’obligació de la baixa. Atenció, que no siguin obligatoris no vol dir que estiguin prohibits. Quan algú sap que té el grip, el normal és fer el possible per no contagiar la resta de ciutadans, i és de lògica aplicar la mateixa precaució amb la covid. Els experts diuen... de tot, com sempre. N’hi ha que ja haurien aixecat totes les restriccions fa setmanes i n’hi ha que anuncien una successió d’onades si anem al supermercat sense mascareta. Els mitjans han après fa temps que qualsevol mesura trobarà un expert per criticar-la o un altre per avalar-la, i juguen amb la tria segons la seva orientació informativa.