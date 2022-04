La responsabilitat del Govern central en l’espionatge telefònic a més de seixanta independentistes catalans no converteix en millor ni en pitjor el decret de mesures econòmiques contra els efectes de la guerra a Ucraïna, però dijous els grups d’ERC, JxCat i CUP van votar contra la seva convalidació perquè no s’han donat explicacions satisfactòries de l’altre afer. Aquesta mena de barreges de tema i concepte és habitual als parlaments però això no les converteix ni en raonables ni en comprensibles. Hi ha mil ocasions per desgastar el govern i no té cap sentit que es faci oposant-se a la rebaixa del preu de la gasolina i dels impostos a l’electricitat, que són dos aspectes destacats de la norma que va estar a punt de ser desautoritzada. Tampoc no té cap lògica que el PP hi voti en contra perquè Bildu hi vota a favor, segons l’explicació de Díaz Ayuso: «On hi hagi ETA no hi hem de ser». Després s’estranyen que els ciutadans no sentin cap empatia amb el sistema polític tal com el gestionen els titulars actuals.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha passat de negar-lo preventivament a justificar l’espionatge contra independentistes catalans amb una frase que els ha indignat fins a reclamar-ne la dimissió: «Què ha de fer un Estat, què ha de fer un Govern, quan algú vulnera la constitució, declara la independència, talla les vies públiques, realitza desordres públics, està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que està envaint Ucraïna?». L’argumentari tan agressiu ha estat interpretat com la confirmació definitiva que l’espionatge existeix, però també com l’arrenglerament absolut de la ministra amb els seus perpetradors. Espiar és un dels instruments de què disposen els Estats per dur a terme els seus objectius, el primer dels quals sol ser la preservació de la seva pròpia existència i integritat contra qui pretengui fer-lo desaparèixer o contra qui vulgui escapçar una part del seu territori. Qui pensés que l’espanyol es quedaria mirant no ha entès gran cosa del que és un Estat.

La divulgació de l’espionatge pot haver tingut més efectes que l’espionatge mateix. Pel que s’ha conegut fins ara, l’únic fruit palpable hauria estat el seguiment d’un acompanyant de Carles Puigdemont que va permetre la seva detenció a Alemanya; no consta de quines altres maneres constatades ha destorbat l’acció de l’independentisme. L’escàndol, en canvi, està tenint l’efecte de desarticular una situació mínimament favorable, amb un Govern espanyol necessitat de diputats i disposat a certes concessions. Un escenari mal aprofitat, certament, tant per la imperícia dels republicans com per la desunió del Govern català i del sobiranisme en el seu conjunt. Ara tot plegat està saltant pels aires: els ponts es trenquen i la unitat es recompon entorn de la proclamació de desconfiança. La congelació de relacions ha estat a punt de llançar el PSOE en braços del PP, i només la visió estratègica de PNB i Bildu (sí: van a la seva, com és normal) ho ha impedit. ¿És arribada l’hora de saber en què consisteix el famós embat?

Dels resultats de la segona volta de les eleccions presidencials franceses val la pena fixar-se en l’espectacular diferència de comportament entre la capital i la resta del país. Al conjunt de França la diferència de vots entre Macron i Le Pen ha estat de 59 a 41. A la regió parisenca, Illa de França, l’avantatge del president ja puja a 73 contra 27. I a la ciutat de París el resultat és contundent: 85 vots a Macron per cada 15 vots a Le Pen. París és França que tira endavant, però als departaments s’hi troba l’ofec de qui no pot seguir-ne la marxa. Hi ha la gran ciutat cosmopolita que juga amb èxit el joc de la globalització i les ciutats petites i els pobles de la França profunda que perden serveis i expectatives. La frustració perquè se’ls exclou de la gran festa es va expressar amb el moviment de les armilles grogues, i en aquestes eleccions s’ha repartit entre les propostes identitàries del Reagrupament Nacional de Marine Le Pen i el paradigma de la lluita de classes que inspira la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon.

Sospirs d’alleujament a moltes capitals europees després de les eleccions presidencials franceses. No només el president europeista Emmanuel Macron ha vençut la candidata euroescèptica Marine Le Pen, sinó que la diferència de vots ha estat pràcticament de tres a dos, superior a la que aventuraven les enquestes. Le Pen no només vol frenar la dinàmica d’integració de la Unió Europea sinó que voldria fer marxa enrere, recuperar sobiranies cedides i, per descomptat, abandonar el camí cap a la defensa comuna, relaxar el compromís amb l’OTAN i restablir l’amistat amb Rússia. Tanmateix, el cert és que la dreta identitària ha avançat posicions des de les presidencials anteriors, en una dinàmica semblant a la que va portar Gran Bretanya al Brexit i progressa a la franja oriental dels vint-i-set. En temps de malestar creixent i decisions complexes, quan cada vegada més gent mira cap al futur amb més pors que certeses, pensar que «nosaltres sols ho faríem millor» és una temptació difícil de resistir.

Després de les presidencials, França afronta eleccions legislatives els dies 12 i 19 de juny per renovar els 577 escons de l’Assemblea Nacional. És un lloc comú anomenar-les com la «tercera volta» de les presidencials perquè, tot i que no poden canviar el nom del president, li poden complicar la vida si en surt una majoria contrària, o facilitar-li si li és favorable. L’ordre en què se celebren sol fer que el guanyador de les presidencials gaudeixi d’un efecte d’arrossegament, però aquests dies totes les certeses tremolen. Marine Le Pen vol convertir el terç de votants de l’extrema dreta en un bloc determinant de diputats, i el mateix intentarà fer Jean-Luc Mélenchon amb el terç de votants d’esquerres, absent de la segona volta presidencial però ben present al territori. Ambiciós, aspira a ser designat primer ministre, però com que el sistema és a doble volta en circumscripcions d’un sol diputat, l’esquerra necessita superar la tendència innata a la divisió per no perdre ni un sol votant.

Vladímir Putin ha tallat el gas a Polònia i Bulgària perquè no li han pagat les factures en rubles com els exigia. En aquest conflicte tots els actors estan atrapats en la seva pròpia dinàmica, presoners de les posicions adoptades. Putin no pot amenaçar i no complir. Tampoc el president dels Estats Units, Joe Biden, després de la humiliació d’Afganistan. Biden s’ha compromès com mai amb Ucraïna i amb «l’afebliment» (no pas la destrucció) de Rússia a través de l’ajuda a la república agredida. Si aquesta perdés la guerra o hagués de cedir una part substancial del seu territori, també Biden hauria estat derrotat. Moscou ha assenyalat clarament els seus objectius territorials a l’est i també al sud, on vol enllaçar Crimea amb la república titella de Transnístria i deixar Ucraïna sense sortida al mar Negre. L’avantatge estratègic per als russos d’aquest domini permetria al Kremlin anunciar un balanç triomfal de la invasió. Sense ports, l’alineament de Kíiv amb Occident suposaria una amenaça geoestratègica menor.

El decret de mesures contra la crisi per la guerra a Ucraïna va ser aprovat pel Congrés amb el vot en contra del PP i gràcies als nacionalistes bascos. La manca d’entesa entre els grans partits espanyols en una qüestió com aquesta va exactament al contrari del que demana el Cerce d’Economia en la Nota d’Opinió que emet cada primavera, i que aquest any diu entre altres coses: «És indispensable salvaguardar la pau social de la nostra societat mitjançant la generalització d’una sèrie de pactes d’Estat que afectin l’energia, les rendes, la política fiscal i laboral i l’estat del benestar, així com la seguretat i defensa. No podem oblidar que la societat espanyola, en particular, està greument tensionada per corrents de malestar i crispació que expliquen l’avanç dels populismes i la polarització política. Alguna cosa que cal relacionar directament amb l’erosió del seu benestar i seguretat per culpa no sols de la pandèmia, sinó també per les nombroses crisis que suporta la societat catalana i espanyola des del 2008». Més avall rebla el clau en aquests termes: «Els espanyols, a través dels líders polítics i els agents socials, vam demostrar durant la Transició, amb els Pactes de la Moncloa, que sabem fer el que la situació exigeix. Una mostra de maduresa que ara hem d’actualitzar si volem que Europa continuï sent el projecte que tots estem d’acord a continuar fent nostre». Els pactes de la Moncloa del 1977 van tenir dos fronts: l’entesa entre partits, i entre Govern, patronal i sindicats. Ara mateix no sembla que cap dels dos sigui capaç de repetir el prodigi.