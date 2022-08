Els bitllets per accedir al bus s’han d’adquirir prèviament a la web buspedraforca.com. Els preus van des dels tres euros, per al públic general, dos per als membres de la FEEC i gratuït per als menors de 12 anys, que, això sí, també han de reservar el tiquet per la web. A més, les persones allotjades a Saldes i Gósol reben un descompte especial, que han de consultar a l’establiment on dormen