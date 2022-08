«És més pràctic així, i la gent ja arribem aquí amb un altre tarannà»

«Em sembla una molt bona proposta per controlar el turisme, que està molt massificat. Som un grup molt gran i també ajuda que estem segurs que tindrem aparcament i no haurem de tornar».

«Entenc que és per preservar la natura i em sembla bé, a més, som en un càmping i ens fan un descompte, de manera que ens ha sortit més barat. Si és el que ajuda a protegir la natura i a no abusar-ne, hi estic d’acord».

«Jo ho trobo perfecte. A la meva zona, al Montseny i el Collfornic, també han posat autobusos perquè els cotxes desborden les carreteres. És més pràctic així, tant per a l’usuari com per a la natura. La gent ja arribem aquí amb un altre tarannà».