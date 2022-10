El Govern de Catalunya ha commemorat el cinquè aniversari de l’1 d’Octubre fent esclatar d’una vegada la crisi de desconfiança que arrossega des del seu nomenament i que, al seu torn, deriva de les pèssimes relacions entre Esquerra i el món convergent, com a mínim, des de la reforma de l’Estatut, ja fa disset anys. La trencadissa d’aquesta setmana ha acabat la paciència de molts independentistes que els han engegat mentalment tots dos a pastar fang. La fartanera queda palesa en el comentari d’una radical periodista lleidatana que ahir va comparar l’esbatussada amb el decret de Nova Planta i amb l’ocupació franquista.

Aquell llunyà 2005

El 30 de setembre del 2005 es va brindar amb cava al Parlament de Catalunya: s’acabava d’aprovar la reforma de l’Estatut amb els vots del govern tripartit –PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya, antecessor dels actuals Comuns– i de Convergència i Unió. Però entre convergents i republicans hi havia ressentiment per com havien anat els debats, amb CiU mostrant-se més radical i agosarada que una ERC lligada pel pacte de govern. Després Artur Mas va pactar amb Rodríguez Zapatero la retallada del text al Congrés –va dir que ho feia per salvar-ne el possible– i ERC va demanar el vot en contra al referèndum. D’aquell episodi en va quedar, a les files republicanes, una crisi interna que es va solucionar amb una mena de refundació conduïda per Oriol Junqueras, i un ressentiment inexhaurible cap a Convergència i els seus noms successius.

El tripartit va caure, CiU va tornar a governar amb la presidència d’Artur Mas, i van arribar la sentència del Tribunal que retallava l’Estatut ja retallat, la victòria del PP a les generals i la Diada del 2012. Catalunya es dividia en independentistes i constitucionalistes, i esclataven batalles acarnissades per l’hegemonia dins cadascun dels hemisferis. Convergents i republicans eren adversaris condemnats a entendre’s per governar. Es necessitaven però no s’estimaven. Celebraven successius matrimonis de conveniència amb un ull posat en arribar amb avantatge a un probable divorci.

L’hegemonia en qüestió

Al principi l’hegemonia era clarament dels d’Artur Mas. A les eleccions del 2012 la relació de diputats va ser de cinc a dos. Però en les europees del 2014 ERC va superar CiU, i quan Mas va plantejar unes eleccions «plebiscitàries» el 2015, i anar-hi en una llista conjunta, ERC va ensumar una maniobra per frenar el seu progrés. Finalment, va accedir i va obtenir dos llocs de cada cinc. A les eleccions del desembre del 2017, convocades per Mariano Rajoy quan va intervenir la Generalitat després dels fets d’octubre, els de Puigdemont només van superar els de Junqueras en dos diputats. I el 2021 es va produir el sorpasso i ERC va superar d’un escó Junts per Catalunya, fet que li atorgava la presidència.

Enganxades constants

En aquest temps les enganxades han estat constants. Al principi CiU es queixava que ERC era un aliat parlamentari poc fiable de qui mai no sabien quan els deixaria penjats. ERC es va prendre la creació de Junts pel Sí com una maniobra de Mas per menjar-se’ls i entronitzar-se com a líder suprem i únic. La consulta del 9-N va penjar d’un fil perquè no s’entenien.

Però potser el moment que va abocar més vinagre a l’amanida va ser el que va seguir a l’1 d’Octubre, quan Puigdemont va marxar a l’estranger mentre Junqueras es quedava. Les enquestes deien que ERC guanyaria les eleccions del desembre, però Puigdemont va aprofitar la seva llibertat de moviments a l’exili per crear una candidatura legitimista al voltant de la seva persona mentre Junqueras es consumia entre reixes a les presons de Madrid. Ni el líder republicà ni el seu partit no ho van pair, i d’aquell ressentiment en van derivar molts episodis vitriòlics que han mantingut viva la malfiança. Com a estrena, la frustrada investidura telemàtica de Puigdemont, quan Roger Torrent va acatar la prohibició judicial i encara avui l’acusen de covardia i traïció.

Els plats pel cap

La presidència de Quim Torra va tenir com a música de fons la certesa que allà a dins no s’entenien, motiu pel qual era més notícia per les desobediències simbòliques que per la tasca de govern. Les eleccions del 14 de febrer del 2021 no es van traduir en investidura presidencial fins al 24 de maig: tres mesos i deu dies de negociacions complicades perquè calien els vots d’un tercer partit per lligar la majoria necessària. Va arribar tot seguit l’absència de Junts de la taula de diàleg amb el Govern central, convertida des del principi en el tòtem que motiva i alhora simbolitza el desacord. I mentre els catorze consellers feien rutllar millor o pitjor les seves conselleries, les altes direccions dels dos partits i els respectius exèrcits de tuitaires es llançaven pel cap les diferències estratègiques sobre la millor manera d’avançar cap a la independència.

L’acord de govern

El 17 de maig del 2021 es va signar l’ «Acord de Govern per la investidura de Pere Aragonès». La seva primera frase és la següent: «Aquest document recull la proposta que ha de permetre al Govern i al Parlament aprofitar aquesta legislatura per materialitzar el mandat independentista del 52%». En la pàgina 5 afirma: «El mandat de les urnes del passat 14F ens obliga a buscar una acomodació a les dues estratègies per assolir la independència i treballant plegats refent complicitats i lleialtats». I en la pàgina següent, especifica: «Els socis de la coalició reconeixem que tenim diversitat d’opinions sobre les polítiques públiques i l’estratègia de país per assolir la independència. Tanmateix, acceptem aquesta diversitat i respectem el dret de cada formació política a mantenir la seva posició però ens comprometem a resoldre la diversitat en una posició de consens, a través dels mecanismes que es creen per a tal efecte. Els socis de la coalició ens comprometem a resoldre constructivament les diferències i conflictes que resultin tant en el dia a dia com en les qüestions de model i estratègia de país. En aquells punts on les diferències i dissensos no sigui possible reconduir, els socis de la coalició es comprometen, un cop detectats, a treballar-ne la seva gestió amb l’objectiu de minimitzar els possibles impactes negatius».

Taula, embat i incompliments

Aquestes frases pertanyen al capítol introductori de l’acord, i com a tals són els primers compromisos que cal reconèixer com a incomplerts. La necessitat de lligar un acord que permetés posar en marxa la legislatura va forçar que els seus redactors hi introduïssin alhora les estratègies del diàleg amb l’Estat que defensava i defensa Esquerra i de l’«embat democràtic» que defensava i defensa Junts. Aquest ha afirmat sempre que el diàleg no porta enlloc però va acceptar introduir-lo al document. Esquerra creu des de fa temps que un embat en les actuals circumstàncies només condueix a fracturar-se el crani en envestir una paret de formigó, però també va accedir que s’incorporés. Vist el que s’ha vist, és ben clar que cap dels dos no es creia sincerament la seva concessió.

Dissensos sense gestió

No s’ha buscat una acomodació a les dues estratègies, malgrat que sobre el paper es podien fer compatibles amb la fórmula de l’embat que reforça la posició en la negociació. De fet, ara mateix costa de dir en què consisteix aquest embat, més enllà de sortir al carrer en manifestacions que no inquieten Madrid, i pel que fa els objectius principals de la negociació, que s’han formulat com l’amnistia i l’autodeterminació, la primera Aragonès ja l’ha rebaixat a una desjudicialització que produeixi efectes aproximats (però que la judicatura conservadora boicotejarà), i la segona no hi és ni se l’espera. Es fa difícil dir que s’ha respectat «el dret de cada formació a mantenir la seva posició» a la vista dels epítets i acusacions que han volat. És obvi que no s’ha aconseguit «resoldre la diversitat en una posició de consens». I és igualment obvi que «les diferències i dissensos» no s’han gestionat «amb l’objectiu de minimitzar els possibles impactes negatius».

Condemnats per una signatura

Pere Aragonès presideix la Generalitat perquè ERC va aconseguir un diputat i trenta-cinc mil vots més que Junts i perquè uns dies abans de les eleccions el dirigent d’Esquerra Sergi Sabrià va signar, en nom del partit, el document promogut pel grup Catalans per la Independència que tenia un redactat brevíssim i contundent: «Sigui quina sigui la correlació de forces sorgida de les urnes, en cap cas es pactarà la formació de govern amb el PSC». Probablement no calia aquesta signatura per produir el mateix efecte, però en tot cas el paper consagrava en negre sobre blanc el gran límit de l’independentisme parlamentari: només podia pactar amb si mateix i, a tot estirar, amb els Comuns, que es declaren a si mateixos incompatibles amb Junts.

Matrimoni forçós lligat sobre el paper per un objectiu compartit que s’encara des d’estratègies divergents a partir d’anàlisis incompatibles de la realitat. Que hagi durat fins ara només s’explica perquè cap dels dos no hi veia una alternativa sòlida. I si salva aquesta crisi serà pel mateix motiu.

La darrera batussa

El motiu d’aquesta darrera batussa ha estat l’exigència de Junts que Aragonès li garanteixi tres punts de l’acord de coalició: crear una direcció estratègica del Procés, coordinar l’acció dels diputats a Madrid amb el Govern català, i garantir que la taula de diàleg només parlarà d’amnistia i autodeterminació. El primer rebaixa el poder d’Aragonès a ficar el Govern en un organisme on també hi hauria organismes com l’ANC o l’AMI, més propers a l’estratègia unilateral juntista. El segon aigualiria la diferència de tretze a quatre entre els diputats d’ERC i Junts. I el tercer congelaria definitivament la taula. Bones raons perquè Junts ho demani i Esquerra ho defugi.

L’advertència, expressada dimarts passat per Albert Batet durant el debat de política general, que la manca de resposta podria conduir el grup de Junts a reclamar una qüestió de confiança, va ser interpretada per Pere Aragonès com una moció de desconfiança i contestada amb la destitució del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, una maniobra que posava Junts davant el dilema de menjar-se la humiliació amb patates o abandonar el Govern i penjar-se la llufa del trencament. La decisió, la setmana que ve, data de l’anunciada consulta a la militància juntista. O abans. O més tard, que amb aquesta colla mai se sap.