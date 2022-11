Si la derogació del delicte de sedició serveix per millorar la vida i el futur dels dirigents independentistes condemnats, processats o exiliats pels fets de la tardor del 2017 caldrà que en donin les gràcies al Partit Popular, al seu líder Núñez Feijóo, i als barons Díaz Ayuso i Moreno Bonilla, que van pressionar-lo perquè es desdís del pacte amb els socialistes per renovar els òrgans de govern del Poder Judicial. Van dir que era perquè Pedro Sánchez volia reformar el delicte de sedició, però ha estat justament la ruptura de l’acord la que ha acabat de decidir el president del Govern a fer el pas: ja que amb el PP no hi ha manera d’entendre’s, calia aprofundir en la cohesió de la majoria de la investidura, que inclou ERC però també Unidas Podemos. La dreta nacionalista ha desenfundat tot seguit l’artilleria pesant (de «traïció a la pàtria» en amunt), i no hi ha res millor que aquest atac per unir el bloc de les esquerres i els perifèrics. I treure del focus Marlaska o la batalla dels feminismes.

El delicte de sedició del codi penal espanyol és una barbaritat amb independència de la seva utilització contra els líders del Procés. Reformar-lo o eliminar-lo era una assignatura pendent des de fa molts anys. Això és el que diu: «Són reus de sedició els que, sense estar compresos en el delicte de rebel·lió, s’alcin públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis o a qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim exercici de les seves funcions o el compliment dels seus acords, o de les resolucions administratives o judicials». La descripció és tan ampla i imprecisa que comprèn des d’un assalt violent al Parlament (allò dels trumpistes al Capitoli) fins a la resistència passiva per impedir el desnonament d’una família vulnerable, una acció, aquesta darrera, que s’ha donat centenars de vegades a tot l’Estat sense que els protagonistes hagin estat processats per aquest sorprenent tipus penal.

La descripció de la sedició al codi penal no és només d’una amplitud i ambigüitat incompatible amb la seguretat jurídica, també és desproporcionat en les penes. Si quan desenes de persones s’apleguen davant una casa per impedir un desnonament cometen sedició, és normal que els tribunals no apliquin aquest article del codi, ja que els obligaria a imposar una pena mínima de quatre anys de presó als participants, de vuit anys en el cas dels organitzadors o convocants, i de deu anys si, a més a més, són autoritat pública –per exemple, diputats o regidors. I això sense que s’hagi produït cap mena de violència, simplement per haver barrat el pas a una comitiva judicial. Com que seria una barbaritat, quan s’obren procediments per aquests casos la justícia aplica altres tipus penals, com els desordres o la desobediència. Però la sala del Tribunal Suprem va fer-ho contra els líders del Procés en comprovar que l’acusació de rebel·lió no s’aguantava per enlloc.

Aclarim les coses: El delicte de sedició no se substitueix pel de desordres públics agreujats, perquè aquest darrer ja existeix al codi penal. No només no es compensa l’eliminació de la sedició agreujant el delicte de desordres, sinó que aquest se suavitza, excepte en un detall no menor. Se suavitza quan la pena màxima baixa de sis a cinc anys de presó per als que actuïn contra la «pau pública» amb violència o intimidació i ho facin amb una «multitud el nombre, organització i propòsit de la qual siguin idonis per afectar greument l’ordre públic». Amb el codi encara vigent no es demanen tants requisits de premeditació per engaltar sis anys; de fet, n’hi havia prou amb llançar pedres o aprofitar una manifestació per muntar el pollastre. Això sí: amb el nou redactat que es proposa, quan el que organitza el sidral és autoritat, li cau una inhabilitació especial de fins a vuit anys. Aquest detall substantiu podria limitar el retorn a la vida institucional dels condemnats, processats i exiliats del Procés.

La dinàmica de reflux després del Procés i els seus traumes ha estat justament el que ha conduït a corregir l’anomalia legislativa, i ho fa per solucionar problemes concrets dels líders de l’independentisme i per facilitar un trumfo a la via dialogada de Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Si no fos per això, la barbaritat persistiria a la llista de delictes pels segles dels segles. Però l’efectivitat del canvi per millorar la situació personal de condemnats, processats i exiliats és encara plena d’incògnites, ja de depèn de la lletra menuda i de la interpretació que en facin els tribunals. La persistència del delicte de desordres permet a jutges i fiscals continuar perseguint els acusats d’aldarulls, i el de malversació amenaça qualsevol polític o alt càrrec de la Generalitat i de qualsevol altra institució que hagi autoritzat cap despesa relacionada amb el camí cap a la independència. I els fiscals del Tribunal Suprem ja rumien si recuperen l’acusació de rebel·lió que la sala va descartar en la dura sentència.

Pot ser que alguns dels polítics i activistes imputats pel Procés hi surtin perdent? Puigdemont ho creu així. El portaveu socialista Patxi López va apuntar ahir que amb la reforma proposada s’acabarien els «santuaris» de què, al seu parer, han gaudit els exiliats dels que tribunals de diferents països han denegat l’extradició sol·licitada per la justícia espanyola. Aquestes negatives es basen en el fet que els jutges belgues o alemanys es fregaven els ulls quan veien que se’ls imputava un delicte com la sedició pels fets del 2017. Sedició? Quants anys diu? Quina barbaritat! Els magistrats espanyols els haurien pogut reclamar per desordres públics o, en el cas de Puigdemont i els consellers exiliats, per malversació, però el Suprem no es resignava a jutjar-los per una imputació menor a la que fonamenta les condemnes ja dictades. Com que ara ja no podrà ser, s’obre la porta a tornar-los a reclamar, aquesta vegada per desordres i malversació, amb més esperances d’aconseguir-los.

Que el partit del president experimenti una reculada a les eleccions legislatives de mig mandat ja és una tradició política als Estats Units. Per una banda, perquè manca l’efecte d’arrossegament de les presidencials, i per l’altra, perquè molts ciutadans creuen positiu que els poders es neutralitzin entre ells: «checks and balances», controls i contrapesos. Per tant, ja es comptava que les de dimarts passat donessin la majoria parlamentària als republicans, i la notícia ha estat la dimensió modesta del que havia de ser una mena de tsunami. De fet, no es descarta que els demòcrates mantinguin el control del Senat, mentre que a la cambra baixa el daltabaix no s’ha produït malgrat la caiguda de popularitat de Joe Biden, per la inflació i per la seva pròpia imatge de fragilitat. Són males notícies per a Donald Trump, que cada cop més veus dins del seu partit consideren una nosa més que no pas una ajuda, però el nombre i la força dels seguidors converteix en complicada qualsevol maniobra per apartar-lo.

El Centre d’Estudis d’Opinió, que és l’institut d’enquestes de la Generalitat, ha fet públic aquesta setmana el tercer baròmetre de l’any, que té com a factor d’interès haver-se realitzat en plena crisi de relacions i trencament entre els socis de la coalició de Govern. Per evitar que li piquin gaire el crostó, el CEO presenta la projecció de resultats si ara se celebressin eleccions amb unes forquilles d’una amplitud desmesurada, del tipus «entre 35 i 41 diputats», que permeten tota mena de conclusions diferents segons si s’agafen els límits superiors o inferiors, o uns quants de cada. Per simplificar hem buscat els punts intermedis, i el principal resultat és que Junts pateix una davallada en relació amb les eleccions de l’any passat i amb les darreres enquestes, que Esquerra no es mou, que els socialistes milloren posicions i es consoliden com a primera força, i que el PP es menja Cs i molta part de Vox. Més transcendent encara pot ser el resultat de les possibles sumes. Combinar els punts centrals de les forquilles dona que els tres partits independentistes deixen de sumar majoria absoluta. Tampoc no ho fa l’aliança dels darrers pressupostos (ERC, JxCat, Comuns), mentre que ERC i PSC sí que sumen, sense necessitat de recórrer als Comuns per reeditar el tripartit. També sumarien tots els no independentistes, però aquesta és una combinació impossible, ja que ajuntaria PSC, PP, Comuns i Vox. Aquesta enquesta fa desitjable l’avançament electoral al PSC, i el fa indesitjable tant a Esquerra com als juntistes, tot i que la seva batussa el podria precipitar.