El que s’ha escenificat aquesta setmana no és aquell tripartit (que era una coalició de govern), però els partits són els mateixos si atribuïm als Comuns l’herència d’Iniciativa per Catalunya. No és el vell tripartit, per molt que ho proclamin els portaveus de Junts, perquè una part d’aquell PSC l’ha abandonat per seguir l’estelada, Salvador Illa no és Pasqual Maragall, la força dels socialistes no és la mateixa que llavors, ni tampoc ho és la d’Esquerra. Aquell tripartit del 2003 es va articular a l’entorn d’un PSC amb 42 diputats, que li proporcionava una posició dominant sobre els 23 d’Esquerra, mentre que avui els dos grups estan empatats a 33 escons. I la dinàmica també és molt diferent: Maragall i Montilla tenien assegurat d’entrada el suport d’Iniciativa, mentre que ara és Esquerra la que pacta fàcilment amb els Comuns i ha de gruar per lligar el PSC.

La mare dels ous

Hi ha però un punt en comú: la mare dels ous són les dificultats quasi genètiques per treballar plegats que llavors evidenciaven Convergència i Esquerra, i que avui continuen evidenciant els seus continuadors. En aquell temps el partit menor volia créixer i estava convençut que no podria fer-ho a l’ombra del pujolisme. Ara que les urnes els han equiparat, la lluita per l’hegemonia dins l’espai electoral independentista és ferotge. El 2003 hi va haver tripartit perquè Carod-Rovira va dir que no a Artur Mas; el 2006, malgrat el canvi tan significatiu de Maragall per Montilla, es va repetir perquè Convergència, sota el disseny de David Madí, va fer una campanya electoral d’una bel·ligerància extrema contra Esquerra, buscant els vots dels electors insatisfets. Ara l’acord pressupostari arriba després que Junts decidís abandonar el Govern com a culminació d’una picabaralla de creixent intensitat. La Generalitat no és un Ajuntament; que a Manresa, per posar un exemple conegut dels lectors, les dues formacions ja acumulin uns quants anys d’entesa per barrar el pas a altres formacions no és un model que semblin voler o poder seguir les direccions nacionals. De fet, és més probable que l’enfrontament al màxim nivell destorbin les enteses locals que no pas que aquestes s’encomanin en direcció ascendent.

Batalla dins de l’hemisferi

Així arriben a l’acord pels pressupostos, fruit de la dificultat extrema per lligar altres combinacions, fet que al seu torn explica la morositat de la negociació. Salvador Illa ha partit de la base que la seva era en la pràctica l’única oferta possible, perquè el primer interès tàctic dels de Puigdemont és el fracàs del Govern de minoria extrema. L’electorat de Catalunya continua dividit més o menys per meitats, amb lleugeres oscil·lacions de la frontera, entre el món independentista i el que no ho és, i la lluita principal pels sufragis es dona a l’interior de cada hemisferi; unes eleccions anticipades derivades del fracàs de Pere Aragonès castigarien aquest a les urnes, i el beneficiari del desgast no seria el socialisme sinó Junts i potser la CUP. La tàctica de Borràs i Turull ha consistit a posar totes les traves possibles a una entesa però alhora criticar que Esquerra es llanci en braços d’un dels partits del 155. És una línia argumental que causa incomoditat en les files republicanes i provoca algunes discrepàncies entre el president del partit i el de la Generalitat.

No era la fi del món

Contra el que s’ha comentat amb insistència, la pròrroga pressupostària ni era la fi del món ni impedia complir el compromís de realitzar grans increments de despesa en sanitat o ensenyament. Pròrrogues anteriors –n’hi ha hagut unes quantes, en quatre dècades– han fet palesa l’existència de mecanismes que ho permeten, sempre que hi hagi una previsió suficient d’ingressos per cobrir-los, i per a aquest 2023 la Generalitat espera comptar amb tres mil milions més que l’any passat. El Govern pot gastar diners no previstos en el pressupost prorrogat a través de les figures anomenades generacions de crèdit, ampliacions de crèdit, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. En alguns casos els pot aprovar l’executiu directament i en altres el Parlament hi ha de donar la seva conformitat. El fet de disposar d’un nou pressupost dona, això sí, més agilitat i, sobretot, més autonomia i tranquil·litat al president i als consellers.

Dependènciaa desigual

Per a ERC, aquesta tranquil·litat implica la intranquil·litat derivada del fet d’haver triat. Qui tria, exclou. El pacte fa encara més difícil, si això era possible, una recomposició de ponts amb la resta de l’independentisme, i limita als nous aliats pressupostaris les opcions d’acords per guanyar votacions al Parlament. Uns acords que haurà de bastir cas per cas, llei per llei i resolució per resolució, ja que Salvador Illa ho ha deixat clar: no s’ha signat un acord d’estabilitat per a la legislatura. Pere Aragonès està en mans dels socialistes molt més que Pedro Sánchez en mans de Gabriel Rufián, ja que el president espanyol, en un cas extrem i pagant un preu, pot arribar a lligar majories suficients amb altres formacions.

El gust del gripau

Prova del poder guanyat pels de Salvador Illa és el gripau del Quart Cinturó que ERC s’ha menjat amb patates i amb un principi d’indigestió, per molt que dissabte passat escenifiquessin a Lleida una cerimònia d’aclamació massiva a Aragonès i el seu pragmatisme. S’ha sabut que Oriol Junqueras no ho veia clar. Cal recordar que Junqueras havia exclòs, no fa gaires mesos, l’entesa amb un «partit de la repressió». La sintonia entre els dos caps de la bicefàlia republicana no és total, probablement perquè les circumstàncies de l’un i de l’altre són prou diferents. El Quart Cinturó, B-30 o, en el document de l’acord, «projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar», ha anat assumint el paper d’estendard de la victòria simbòlica socialista en la mesura que els negociadors anaven aplanant les discrepàncies en altres exigències.

Veure com el Govern s’empassava aquest gripau ha estat suficient per acceptar la dissolució en una sopa d’ambigüitat de les altres grans exigències irrenunciables. Així, l’ampliació de l’aeroport del Prat es converteix en la creació d’una «comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya». La llum verda al casino Hard Rock a la Costa Daurada és «completar els processos relacionats amb l’inici del projecte del Consorci Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca». Perquè no es digui que es condemna l’àrea tarragonina a dependre del turisme s’inclou «assegurar l’execució dels treballs necessaris per completar el Corredor Mediterrani», que resulta que no depèn de la Generalitat. I sobre el traspàs de Rodalies esmenta «acordar amb el Govern d’Espanya (...) la cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la Xarxa Ferroviària d’Interès General». Es poden passar anys discutint quines línies poden ser «segregades» si tot el sistema d’ample ibèric està interconnectat des de Port-bou fins a la Corunya i fins a Algesires.

El 2023 tindrà pressupost encara que s’aprovi el març, i serà expansiu perquè entre els fins europeus i l’efecte de la inflació sobre els impostos creixeran els ingressos. S’aprovaran els comptes amb unes poques setmanes de retard a desgrat de la manca d’entesa entre partits independentistes, i cal dir que aquest fenomen no és excepcional. L’historiador Joan Esculies ha fet recompte i li surt que en els anys de coalició sobiranista, quatre pressupostos han estat aprovats i quatre més han estat prorrogats mentre que, en comparació, el tripartit del Dragon Khan va complir tots els exercicis, i el PP va fer costat als comptes de CiU en onze ocasions.

La qüestió del 52%

L’acord per aprovar els pressupostos projecta la seva ombra més enllà dels comptes i alimenta un debat sobre el final dels blocs que han caracteritzat la geometria política catalana durant una dècada llarga. Junts denuncia amb aspror que Esquerra trinxa la majoria del 52%, que venen a ser els vots dels partits independentistes a les eleccions del 2021. Però no tothom en fa una lectura negativa: a Catalunya també hi ha sectors partidaris de girar full de la dinàmica que limita les opcions d’entesa als qui professen la mateixa concepció de la sobirania. Que l’aspiració per un Estat català independent obtingui la majoria absoluta al Parlament és determinant per a una estratègia que posi la cambra al servei de la creació de la república, però deixa de ser-ho quan els protagonistes no es posen d’acord sobre el camí a seguir i quan, a més a més, els aparells de l’Estat espanyol es mostren disposats a repetir la resposta que van donar a l’intent del 2017. La renúncia a «fer» la independència des de la cambra redueix aquesta a l’activitat estatutària de generar lleis autonòmiques i controlar l’acció del Govern autonòmic, tasques per a les quals ser a dins i a fora del 52% té una rellevància força menor.

El factor Puigdemont

Que l’hemicicle de la Ciutadella tornés a ser motor d’un procés cap a la independència requeriria un canvi de plantejaments estratègics per part d’ERC, derivats al seu torn d’una mutació important en el panorama, fet que mai no es pot descartar i encara menys en un entorn tan canviant. Hi ha eleccions municipals el maig, així com generals abans no acabi l’any, i els resultats mouran reflexions de confirmació o rectificació. I hi ha un expresident exiliat a Bèlgica que molts catalans consideren un referent i que continua pendent dels pronunciaments judicials.

Aquesta setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat sobre la capacitat dels tribunals belgues de refusar les peticions d’extradició enviades pel jutge Llarena. El pronunciament és un galimaties que ha permès a tothom proclamar la victòria del seu equip, però en resum ve a dir que els jutges belgues poden decidir el que els sembli si ho argumenten sobre la qüestió dels drets fonamentals. I com que ja han dictaminat abans en el sentit que no es refien de la justícia espanyola quan actua contra l’independentisme, és probable que mantinguin la posició.

La propera cita judicial de l’expresident, més important, és la que decidirà sobre la seva immunitat com a membre del Parlament Europeu. De la resolució en depèn que la perspectiva de futur siguin més anys d’exili mentre els tribunals dirimeixen apel·lació rere apel·lació sobre les peticions d’extradició o un retorn triomfant a Catalunya amb el carnet d’eurodiputat intocable davant. Aquesta sí que seria una novetat totalment disruptiva tant per a la política catalana com per a l’espanyola.