Carme Martí alcaldable a Puigcerdà:«Serem lluitadors sense vendre fum»

Treballem per Puigcerdà ha estat una de les grans sorpreses de la precampanya. Ningú no es podia esperar fa mig any que una nova llista competiria per fer-se un lloc a la sala de plens amb regidors sorgits de la base de vots postconvergent. Carme Martí aspira a ser la primera alcaldessa de Puigcerdà o a condicionar amb els vots la configuració del govern. Nascuda l’any 1959, vol donar un nou rumb a la seva vida...

Què l’ha motivat a presentar-se com a candidata?

Primer de tot, el fet que ja tinc una edat i soc a la fase final de la meva vida laboral. Vaig pensar que podia aprofitar el meu talent com a gestora, emprenedora i activa. També perquè estimo Puigcerdà. Porto molts anys aquí. Tinc les arrels a la Cerdanya de tota la vida, i quan veig com està la vida, veig que puc fer-hi coses. Sé molt bé que hi ha gent molt capacitada al poble, però vas a veure’ls i et diuen que no. Fer aquest pas endavant costa molt. El dia 28 tindrem una radiografia del que la gent pensa de tu, i això fa por.

Com ha fet el programa?

He fet un programa amb coses que es poden fer. Amb propostes reals i necessàries. No hem plantejat projectes que sabem que no es poden fer.

Què necessita Puigcerdà segons el seu parer?

Primer de tot, més manteniment. Si volem ser una vila turística i capital de comarca, els carrers han d’estar bé. Estan fets malbé. La gent cau i es trenca la cama, grans i petits. Tothom cau. Cal dir que estic molt enfadada amb l’alcalde actual, que ha fet la neteja de la sogra. Ha fet l’asfalt a corre-cuita i han deixat les arquetes enfonsades i quan encara fa fred. L’asfalt no s’ha compactat. Ho han fet per imatge. Hi ha massa ego.

Li preocupa la imatge turística també...

Sí, l’estat dels carrers repercuteix en el turisme, el comerç, l’economia i en tothom.

A la vila es parla molt del Casal d’Avis. Quin és el seu punt de vista?

Van desmantellar l’antic Casal quan hi havia la pandèmia, que ja és de poca-solta. Cal fer un projecte, buscar subvencions i trobar el consens amb els avis. Estan improvisant. A la residència també s’han d’asseure i parlar per solucionar el problema d’ambient laboral.

Quins altres projectes prioritzarà si és batlle?

El de la renovació de l’enllumenat públic. Cal fer un sistema mixt de leds i energia solar. Cal alternar els dos sistemes.

Quin tipus d’alcaldessa es visualitza a si mateixa?

Sobretot amb voluntat política. Cal tenir voluntat de fer les coses que pots fer, encara que no tinguis gaires diners. Per exemple, ens falta places a la residència. Nosaltres no podem dir que les ampliarem, però hem de treballar per fer-ho.

Com veu la manca d’habitatge?

Una mica és el mateix. Cal fer-ne, però el que no es pot fer és prometre els 134 habitatges quan tens unes al·legacions i saps que no els podràs fer. Crec que el problema que tenim és la densitat. Hem de fer pisos petits a través d’una nova ordenança. I fent més pisos baixaran els preus. Sense ajudar els privats, sinó els col·lectius, i buscar subvencions.

Com visualitza els resultats de les eleccions?

Jo el que voldria és guanyar. Per tenir estabilitat. M’agradaria tenir una majoria absoluta, i ja sé que a la gent no li agrada, però si hi ha al davant una persona amb seny és diferent.

I si no hi ha majoria absoluta, posa línies vermelles?

Això m’ho hauré de pensar. És clar que sempre hi ha gent que t’agrada més que d’altra per la seva honestedat, manera de fer o afinitat. Però això ho haurem de mirar després de les eleccions. Com és natural, tinc més afinitats amb alguns que amb d’altres. Però, vaja, en política la coalició no sempre és bona, perquè cap al final del mandat et posaran pals a les rodes i es voldran posar les medalles.

Quin missatge vol que els veïns tinguin del seu partit?

Que no som polítics. Que no venem fum sinó que farem els projectes que podem fer. Això també vol dir que estarem al costat de la gent amb un equip amb diferents professions, amb gent molt competent. Tenim enginyers, mestres, informàtics, administratius, empresaris... Som un equip amb gent molt diversa de tot el municipi, amb el cap molt ben posat i sensible als problemes de tothom. Jo no m’he posat en això per una decisió precipitada. Ho he rumiat molt i m’he analitzat molt perquè crec que un càrrec d’alcaldessa té molta responsabilitat. Has de fer les coses bé perquè representes el municipi, de manera que has de ser competent, tenir ganes i ser lluitadora.