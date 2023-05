Matias Bertran, alcaldable Puigcerdà:«Serà un mandat amb molta tensió»

És un incombustible de la política a la Cerdanya. Mai des d’una primera línia comarcal, però anant i tornant des de les posicions de dretes. Alguns diuen que simplement li agrada provocar. Nascut a Meranges el 1943 i amb una infantesa ja a Puigcerdà, s’ha decidit culminar els quasi trenta anys fent política ara sí ara no presentant-se a unes eleccions que poden donar sorpreses. Ho fa amb el llegat d’un regidor del partit al ple.

Què l’ha motivat a presentar-se ara d’alcaldable a Puigcerdà?

M’hi han obligat, perquè tots els caps que hi havia han anat marxant. Com que soc el més vell de l’equip, m’hi he hagut de posar jo.

El PP té un regidor, de manera que té opcions d’entrar a l’Ajuntament...

Em sembla que sí. Tinc molts coneguts. Crec que un parell de regidors els aconseguirem.

Amb dos podrien ser decisius...

Sí, ja m’ho diuen.

I en aquest punt, què prioritzarien?

Potser el més moderat. I el que ho és més és en Gassió. Els altres dos tenen un caràcter molt fort.

Si finalment fos decisiu en els resultats electorals, tindria una regidoria, en quina es veu?

No ho sé, perquè això de l’Ajuntament a Puigcerdà és molt més difícil que a Meranges. Jo tota la vida he fet de ferrer, he voltat molt i he tingut un comerç amb la ferreteria. Potser Comerç i Agricultura perquè és el que més he fet.

Quin mandat preveu? amb pactisme o tensió?

Molta tensió. La socialista és una bona mossa i el d’ERC també. Ara, els altres dos, buff... i entre ells no pactaran perquè tenen el mateix objectiu.

Quines són les principals mancances de Puigcerdà?

Crec que una de les principals és la que pateix la gent gran. Allà el convent no hi estan bé. Se’ls ha de buscar un altre lloc. També s’ha de tenir més urbanos perquè n’hi ha pocs. S’ha de posar més policies per controlar el poble a les nits. Amb aquestes discoteques, calen més efectius. La gent ho aixafa tot. Hi ha molts brètols. També em preocupa molt la brutícia que provoquen els gossos. S’ha de netejar més. Puigcerdà està brut. S’ha de controlar la brossa. La tiren tot el dia i això no pot ser.

La Cerdanya és de les comarques que pitjor separa la brossa...

Sí, però això que fan al Berguedà de recollir la brossa porta a porta també és un problema. Val molts diners.

Veu un problema en l’accés a l’habitatge?

Sí, s’han de fer més pisos de protecció oficial. No n’hi ha a Puigcerdà. Això dels pisos s’ha de controlar perquè el turisme condiciona els preus. Abans tothom tenia pis i ara és molt difícil trobar-ne.

A quins sectors econòmics s’ha d’ajudar?

Al comerç se li ha de donar suport. A Puigcerdà tanquen moltes botigues i això no pot ser. També cal ajudar l’agricultura, que està molt malament. Són dos sectors que estan molt malament i se’ls ha d’ajudar, per exemple intentant abaixar-los els impostos. Ara serà difícil perquè a Puigcerdà hi ha un deute que espanta.

Com veu la construcció?

A Puigcerdà ara no s’hi fa quasi res. Però això no sé com acabarà perquè els bancs estan donant diners i la gent compra unes cases per uns preus que no els valen. Tan sols cal veure el que estan fent a Ger. Cases de set-cents mil euros, vuit-cents mil... fins a un milió d’euros. Aquestes cases no s’ho valen això. No sé com això ho pagarà la gent. L’economia no està tan bé com diuen els polítics de Madrid. Això no pot ser. Actualment a la construcció hi ha un punt d’abús. I ningú no sap com sortirà. Pot passar com l’altra vegada, que tothom va haver de tancar i va quedar tot penjat. I aquestes cases no les comprarà ningú.

Com ho arreglaria?

És difícil perquè ara la construcció dona molta vida, tot i que també és cert que moltes empreses venen de fora. Estan fent malbé la comarca. Però tot no pot ser, això és clar.

El 2008 tothom estava d’acord que s’havia de fer hotels i no més segones residències...

Sí, però els hotels a Puigcerdà entre setmana estan buits, treballen molt poc. Això fa de molt mal fer.

Com veu el turisme de Puigcerdà?

Bé, el turisme bé. Tot i que crec que el 50% del turisme que ve no és bo perquè ve al matí i se’n torna a la tarda i gasta poc. A la Cerdanya s’ha de fomentar molt el turisme. Crea molts llocs de treball i seria important fer venir gent entre setmana. El turisme a la Cerdanya s’ha de potenciar perquè als de Barcelona els agrada molt venir aquí.