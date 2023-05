Després de molts anys en l’esfera pública en l’àmbit acadèmic i empresarial, Francesc Armengol, ha fet el pas a la política local. Ho fa amb un projecte que té poc a perdre més enllà que assumeixi com a fetes les prediccions més optimistes. Pot recollir el desgast dels últims mandats i també els que voten la il·lusió d‘un equip nou. Tot està per fer a Futur per Puigcerdà. No tenir passat beneficia al qui ha de parlar de futur.

Com viu aquesta primera campanya?

Molt il·lusionada. La gent ens atura pel carrer i ens encarrega feina ja per quan siguem a l’Ajuntament. El suport popular el tenim. Ho notem des del dia que ens vam presentar. Ara falta que es tradueixi en vots.

Com pronostica el resultat?

Hi ha qui parla del triple empat. No ho sabem. Nosaltres treballem per tenir la majoria absoluta. No tenim cromos a canviar ni possibilitats de pacte fora de Puigcerdà. Si hi ha pactes a la plaça Sant Jaume, a les diputacions, al Consell o als municipis veïns, podem quedar fora amb un bon resultat, de manera que hem de treballar per la majoria. Després nosaltres no som de majories. Estem acostumats a treballar en equip. A Puigcerdà hi ha feina per a tretze regidors.

Vol dir que si governa, l’oposició treballarà si ho vol?

Sí. I també es pot fer oposició treballant. Si el que guanya en treu set, s’han de repartir totes les regidories i els altres no podran col·laborar? Venen quatre anys de molta feina. Qui vulgui treballar per l’Ajuntament ho podrà fer i serem lliures de buscar consensos. He treballat amb molts àmbits, des del cultura a l’empresarial i a l’esportiva. Ho he fet amb molts equips i amb gent molt diferent, i no sempre la gent ha estat d’acord amb mi.

Quina és aquesta feinada que veu a l’Ajuntament?

Redefinició de les finances, neteja i manteniment de la vila amb els seus edificis.

Va dir que vol fer una auditoria...

Per un exercici democràtic. Fem una foto i sabem on som.

Pot semblar que vol fer quedar malament el fet fins ara...

No, no. No anem a aixecar cap manta. Tan sols és que necessitem saber on som.

Quina és la vila que visualitza el seu partit?

Puigcerdà i la Cerdanya te una activitat alta uns 120 dies a l’any. El que hem de fer és buscar una activitat econòmica els altres 240 dies per la gent d’aquí. Podem buscar un turisme de congressos que ens doni feina de dimarts a dijous i ens permeti pujar els sous i tenir personal estable tot l’any.

Com veu la situació de la construcció?

A Puigcerdà s’ha de construir. Fa molts anys que no s’hi construeix. Ens cal fer pisos de dos tipus. D’habitatge protegit i de qualitat. Per promotores és difícil. Es poden fer amb una promotora pròpia, amb cooperatives i cessió de terrenys. Tenim l’assessora per fer el que necessitem.

Cal diversificar l’economia?

Si el turisme de congressos funciona sabem que després hi ha empreses que s’instal·la al territori. De software, de càtering, audiovisual... Ja passa a d’altres llocs. Hem de buscar models d’èxits al mon i aplicar-los. Per això hem fet una agenda a deu anys.

En què consisteix?

Hem pensat una Agenda 2023 2033 que inclou un altre parc lúdic, la plaça del Call porxada, un recinte firal, itineraris accessibles a dins Puigcerdà, recuperar espais com l’Acadèmia del llac, un pla integral de joventut, l’entrada de França reformada com un entorn urbà amable sense la marquesina de la duana, teixir relacions amb Adif per reordenar l’estació tal com ja han fet a Ripoll i Vic. L’estació està exactament igual com era quan jo era petit. També hem de teixir bones relacions amb la Generalitat i l’estat. A Futur per Puigcerdà tenim aquesta capacitat de pacte.

Quina imatge vol que tingui la gent de Puigcerdà del seu equip?

Com un equip proper a la ciutadania que farà el que hem fet fins ara. Fins ara hem conversat i escoltat a la gent i hem dit el què faríem. Ara volem fer-ho. Aquest és l’equip que volem que vegin. I com ho farem? Posarem el delegat de barri. Cada barri tindrà el seu delegat de referència. Si cada barri ha d’esperar a parlar amb l’alcalde per arreglar una farola, la farola no s’arreglarà. Això passarà per la teva persona de referència i després pel regidor que correspongui. Així ho fan a Anglaterra. Al final seran quatre o cinc persones referents.

Per resoldre fins als problemes més petits...

Sí, creiem que això pot funcionar perquè hi haurà una cadena ben definida amb l’alcalde, els regidors i els referents dels barris.