Jordi Gassió (Junts per Puigcerdà): «No som una candidatura continuista»

Jordi Gassió és el candidat que surt amb més base, però alhora no té res a perdre. Si l’electorat li retalla l’actual majoria de Junts a l’Ajuntament sempre podrà atribuir-ho a un desgast aliè. El seu projecte es mou en l’equilibri del missatge. Experiència a l’administració i equip nou...

Fa setze anys, un dia com avui fèiem una entrevista electoral. Llavors no va guanyar. Per què ho hauria de fer ara?

Ha canviat el panorama polític i he canviat jo. Era una època en què ERC venia amb majoria. Ara és a la inversa. Jo també tinc molta més experiència a l’administració. Vaig estar a l’Ajuntament, vaig fer de director general d’Emergències en plena crisi i vaig dirigir l’obertura de l’Hospital transfronterer. Això vol dir molta experiència.

Es veu preparat per se alcalde, doncs...

Si, perquè sempre m’ha agradat servir i m’agrada molt Puigcerdà. No vaig néixer aquí però hi porto 31 anys. Treballar pel poble i la seva gent és el millor que hi pot haver.

En el fons té poc a perdre. Una davallada la pot assignar al seu predecessor...

No se si m’ho agafaria així. Jo personalment no tinc res a perdre. No tinc cap interès. L’únic que em mou és servir al poble.

Com gestiona aquesta imatge a mig camí entre la continuïtat i el canvi?

La candidatura és nova. Si que és cert que hi ha dues persones que continuen perquè tenen projectes per acabar, però no som una candidatura de continuïtat. El Govern d’ara no s’ha ficat en el programa ni en el que fem. Hem fet el programa amb el que ens ha demanat la gent de Puigcerdà. És un programa nostre. Està clar que de tot el que està encarrilat ara, el govern nou se n’aprofitarà. Però nosaltres tenim la nostra gent i els nostres projectes. Jo no soc l’Albert Piñeira ni ell és jo.

Quines són les principals mancances de Puigcerdà?

La principal és l’habitatge. De Puigcerdà i la comarca. No n’hi ha i els joves no poden tornar. Hem de desencallar la construcció dels 134 pisos de protecció oficial i fer-ne més perquè això també afecta l’economia. Les empreses no poden contractar treballadors perquè no tenen on viure. També hem de regular la gestió dels pisos turístics. Hem de trobar l’harmonia entre l’habitatge turístic i els residents.

Com veu la situació de la construcció a la Cerdanya?

No ens hi hem posat gaire perquè primer hem de veure com està la situació. No tenim informació de l’Ajuntament ni l’hem demanat. Hem de tenir les mateixes condicions que les altres candidatures. Jo soc una mica així. Ja hi entrarem. A Puigcerdà s’ha de construir, però sobretot necessitem habitatge per la gent d’aquí.

Tots els candidats estan d’acord que els carrers són bruts. Vostè també ho veu?

Més que bruts, el que és cert és que Puigcerdà necessita un rentat de cara. I aquest és el nostre segon eix del programa. Hi ha una sensació general de deixadesa. Mobiliari urbà, urbanisme de detall... Tot això està bastant malament. Si mires Puigcerdà, a qualsevol lloc veus racons que podrien estar millor. L’hem d’embellir. També haig de dir que aquest Ajuntament no ho ha tingut fàcil amb la crisi i una pandèmia que ho va paralitzar tot. No es pot molt sever jutjant.

Veu un mandat de manteniment més que de grans inversions, doncs?

Si, no és el moment de plantejar grans infraestructures noves. No serà un mandat de grans inversions sinó d’arreglar Puigcerdà, i no ho acabarem en quatre anys. I també reforçar la seguretat.

Aquest seria el seu tercer eix?

Si. Hi ha un problema de seguretat. Hem de reposar la plantilla de la Policia Local. Hem de posar cameres de vigilància. Hi ha moltes bretolades i hem de prevenir les agressions.

Quins resultats preveu?

No faig porres. Però no hi haurà majories absolutes.

I quin criteri tindrà per pactar?

Dependrà dels partits que guanyin. Una manera seria fer govern entre els dos més votats.

Te bona relació amb els altres candidats?

Si, amb tots. Normalment sóc una persona que es porta be amb tothom.

Amb quina idea li agrada que els puigcerdanesos concebin la seva candidatura?

Amb la idea que som una candidatura plural i jove. Molt jove perquè ara als qui toca empènyer és als joves. Amb, també, molta experiència per part meva i de dues membres de l’equip. Això és el que necessita l’Ajuntament. De fet, aquest és el quart eix del programa. Donarem molta importància a la joventut perquè, a més, l’aposta per ells va lligada a l’eix de l’habitatge.