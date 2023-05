Els republicans han perdut un regidor (es queda amb 6), que el guanya Junts (ara en té 2), però manté la majoria absoluta que li permet tenir un govern en solitari. L’equip republicà de Junts per Calaf han renovat la persona que estava al davant de l’alcaldia, Jordi Badia, i han fet una renovació important del grup, un rejoveniment que la futura alcaldessa, Montserrat Mases, considera que serà de gran valor per al govern.

Mases considera «fa una valoració molt positiva dels resultats» i asseguren que «portàvem un programa bo», que ara intentarà aplicar. Mases ha explicat que començarà per la residència de la gent gran, que ja té ajuts del Next Generation, i que entre les altres obres imminents hi ha la renovació de la il·luminació, que ja està en licitació.