Una aposta més que segura: vendre luxe

A la borsa es reprodueix una cursa que també es repeteix a la carretera, tot i que a velocitats i amb dígits diferents. Porsche i Ferrari són dues de les marques automobilístiques que defineixen el luxe. «El dia del meu aniversari vaig regalar a les meves amigues anar de Ferraris a Montmeló», em va explicar una coneguda fa anys. Va llogar aquests cotxes i se’n va anar amb un grup al circuit de carreres pròxim a Barcelona a posar-los a mil per hora. És el luxe del motor, que es pot disfrutar al cent per cent -només es pot córrer lliurement per les autobahn alemanyes en circuits tancats i amb cotxes que es condueixen pel simple fet de cridar l’atenció.

Porsche val en borsa 79.000 milions d’euros i Ferrari, 75.000. Porsche està controlat pel grup Volkswagen, que, al seu torn, té com a principals accionistes les famílies Porsche-Piech. Ferrari està controlat per les famílies Agnelli (Fiat) i Ferrari. Fins i tot entre el luxe hi ha diferències de preus. Per 80.000 euros es pot comprar el Porsche de gamma més baixa, que, en el cas de la marca italiana, comença a partir dels 215.000.

D’aquests cotxes amb preus prohibitius per a la majoria dels ciutadans a bosses de mà o plomes estilogràfiques de quatre dígits. El luxe mai ha viscut una millor època. En tots els àmbits, amb uns preus que es justifiquen per una producció artesanal o diferenciada respecte a productes més populars i/o massius, i a l’agregat d’una marca que amb el pas dels anys es converteix en símbol de qualitat i d’estatus.

Es ven luxe per una altra raó molt senzilla: el nombre de milionaris (en dòlars/euros, ja que el canvi és 1.08 per 1) al món s’ha multiplicat per cinc des del 2000, segons l’últim informe publicat pel banc suís UBS. Els seus càlculs indiquen que hi ha 59,4 milions de persones al món amb una riquesa neta superior al milió. Inclou tant patrimoni financer com no financer, excloent deutes. A Espanya, UBS comptabilitza que en són 1,1 milions. El nostre país compta amb el 2% de milionaris del món. Als Estats Units hi ha el 38%, seguit de la Xina, amb l’11%, i França i el Japó, amb el 5%. En els últims anys la riquesa s’ha incrementat a bona part del planeta. Tres exemples: l’Iran suma 246.000 milionaris; Mèxic, 393.000, i el Brasil, 413.000. L’Índia està cridada a ser la pròxima Meca.

Hi ha més xifres. Arreu del món -sempre segons l’estudi d’UBS, amb una capacitat de baixar tan al detall en la seva metodologia que no deixa de sorprendre- hi ha 79.400 persones amb un patrimoni superior a 100 milions de dòlars/euros i 7.020 amb 500 milions. Si mantenim el 2% atribuït a Espanya, podríem precisar que n’hi ha 140.

La relació dels megamilionaris amb el luxe varia molt depenent del país, l’educació i el nivell de discreció que es vulgui tenir. Els russos, quan podien, no destacaven precisament per la seva prudència. I en alguna cala de la Costa Brava sempre crida l’atenció veure algú que mostra la seva nova riquesa fardant de marques de roba fins i tot al cinturó que li aguanta els pantalons. L’estil va per barris.

Benvingudes siguin les empreses de luxe, perquè generen riquesa, ocupació i il·lusions. Hi ha molta innovació darrere de la construcció d’un Ferrari, d’una bossa de pell, d’un fulard, de certs rellotges suïssos o d’un gran vi de la Borgonya o el Priorat. Fins i tot darrere d’un gran perfum o fragància, com se les anomena ara, o d’un producte de bellesa nutritiu per cuidar la pell. Esmorzar a Tiffany’s o en alguna de les botigues de luxe del passeig de Gràcia o de Serrano pot fins i tot tenir el seu encant cinematogràfic.

Europa no lidera empresarialment per tenir les empreses tecnològiques més avançades del món, però sí per mantenir el lideratge en luxe i glamur. Quatre empreses franceses -LVMH, Hermès, L’Oréal i Dior- estan entre les cent amb més capitalització del planeta. Totes tenen productes de luxe i altres de més accessibles per als ciutadans endeutats fins a les dents amb hipoteques i crèdits de consum.

Tret de terratrèmols financers o geopolítics que puguin carregar-se totes les societats, apostar pel luxe -productes i serveis- de cara al futur és segur. Continuarà creixent la demanda de productes més exclusius perquè la riquesa del planeta continuarà creixent. La batalla per l’oferta continuarà i només els que sàpiguen transmetre al client que el seu producte és diferent triomfaran. En un mercat tan tradicional en què la història ven molt bé, els nous entrants no ho tindran fàcil tret que aconsegueixin generar una revolucionària novetat o es creïn necessitats i il·lusions avui insospitades.