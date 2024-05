Per fomentar la sensibilització sobre els problemes derivats de la contaminació acústica, el departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat la Setmana Sense Soroll (SSS), que s’ha celebrat per sisena vegada, sota aquest lema: «Gaudeix el silenci». Dins d’aquesta iniciativa, s’han dut a terme activitats diverses adreçades a la ciutadania. En l’organització de les activitats hi col·laboren administracions, biblioteques, centres escolars, empreses del sector i el nostre col·legi professional, entre altres.

Fa escassos dies també, que es va dur a terme a la nostra Manresa l’esdeveniment de referència del sector acústic a Catalunya, el Congrés ACUSTICAT, orientat a les solucions tecnològiques, intangibles i socials al respecte. Multi temàtic i multisectorial, i que fa convidar a la reflexió i/o debat de reptes i dilemes respecte a l’emissió i immissió del soroll. Organitzat pel departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i promogut pel nostre Col·legi, entre altres, ha estat un èxit a nivell de participació i de ponències destacades.

El soroll és una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que, amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració, pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.

Els estudis epidemiològics mostren prou evidència sobre la relació entre exposició a soroll ambiental i efectes adversos sobre la salut. Per aquest motiu, la contaminació acústica es considera no només una molèstia ambiental, sinó també un problema de salut pública.

El soroll és un contaminant que afecta doncs la salut de les persones i la seva qualitat de vida, perquè influencia la comunicació i el comportament. Els efectes sobre la salut van des de les malalties cardíaques isquèmiques a manifestacions de sensacions de molèstia, passant per nerviosisme, irritabilitat, alteracions del son, cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, o alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central i del sistema neurovegetatiu.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 30% de la població de la Unió Europea està exposada a soroll per trànsit a l’exterior dels habitatges a nivells superiors a 55 decibels (dBA) durant la nit. Aquests nivells, segons l’organisme, causen fort malestar.

L’Agència Europea del Medi Ambient exposa també que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que poden produir molèsties i efectes per a la salut.

L’OMS determina els valors límits de soroll recomanats per evitar efectes sobre la salut i en funció de l’espai on es troba la persona, però sovint, massa sovint, aquests valors són superats, i posar-hi remei o solució no és fàcil ni senzill, més aviat tot el contrari, és molt complex reduir 1 sol dBA el nivell de soroll percebut.

A Catalunya en els darrers anys s’estan realitzant nombrosos estudis de recerca en relació a l’avaluació del risc del soroll, per trobar-hi solucions i millores que ens siguin beneficioses per tots. Sense anar més lluny a la nostra ciutat de Manresa, l’empresa Science for Change, amb també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, ens ha demanat la participació al nostre Col·legi Professional per portar a terme el projecte: «SoundCollect: el sonido de la comunidad».

Es tracta d’elaborar entre tots, i amb l’ajuda d’una APP un mapa d’àrees tranquil·les de la nostra ciutat. Sensibilitzar i implicar la ciutadania en el dany que fa el soroll elevat i en codissenyar solucions innovadores conjuntes per preservar aquestes àrees amb baixos nivells sonors.

Dels estudis fets fins ara a cinc municipis : Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i Reus i a set de supramunicipals: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Gironès i Tarragonès, que engloben a 25 municipis i més de 3 milions d’habitants, es manté que la principal font que contribueix al soroll és el trànsit. El 13,8% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia (per sobre dels 65 dB), el 13,5% dels quals a causa del trànsit viari, i el 24% durant la nit (més de 55 dB), el 23% atribuïble també al soroll que emeten els vehicles. A més, el 0,2% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant la nit a causa de fonts associades al lleure i l’oci nocturn, unes activitats que generen el major nombre de denúncies.

Com veieu col·laborem i fem tot el que podem. També dins el nostre Col·legi Professional disposem de col·legiats formats al respecte així com equips de mesura, que permeten avaluar quins valors tenim en cada cas, quines solucions de millora podem aplicar quan són necessàries i quina és la mesura resultant després de la millora aplicada.