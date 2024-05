La Catalunya central perd pes al Parlament

La Catalunya central per pes al Parlament de Catalunya en la legislatura que ha de començar després de les eleccions a Catalunya (pots seguir-ne l'última hora aquí). D’entrada, hi entren la sanpedorenca Laura Vilagrà (ERC), l’alcalde de Castellgalí i primer secretari dels socialistes a la Catalunya central, Cristòfol Gimeno, l’igualadí Jordi Riba, i Òscar Ordeig de la Seu d’Urgell, un jove veterà de la cambra que, com Gimeno i Riba, ja formava part de l’actual grup socialista, i el sallentí David Saldoni. Perden la cadira parlamentària l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la puig-regenca Alba Camps. I la igualadina Alba Vergés, exconsellera de Salut i Vicepresidenta del Parlament. També va sortir electa en les últimes eleccions la moianesa Basharat Changue, per la CUP.

Comarques com el Berguedà i el Solsonès, que tradicionalment havien tingut un o més diputats, aquesta legislatura es queda sense.

Alguns polítics de la Catalunya central, com els republicans Camps i Estruch tenien possibilitats de poder ser diputats si la seva formació no hagués caigut tant com ho han fet. Un dels que també tenia opcions de ser diputat, segons les enquestes, és el manresà Oriol Ges, que ha ocupat el tercer lloc a la llista d’Aliança Catalunya. Ell no entrarà, però. Aquesta formació ha tingut dos representants, un per Barcelona i una per Girona.

En llocs ja sense massa opcions de ser al Parlament hi havia els republicans Roser Bombardó (5) i Xavier Castellana (6), la primera de la Cerdanya i el segon solsoní, que eren a la llista per Lleida. En llocs més o menys destacats, també hi figurava Eva Serra, l’alcaldessa de Puig-reig que estava al número 27 de la llista de Puigdemont. Estaven en llocs avançats de les seves llistes el santjoanenc Albert Marañon (13 dels Comuns per Barcelona, i la berguedana, de la Nou, Martina Marcet, que era la número 8 de la CUP.

Cristòfol Gimeno esperava poder ser al Parlament perquè estar entre els 25 primers de la candidatura d’Illa pràcticament era una assegurança. Finalment, els socialistes sumen 28 diputats per Barcelona. Gimeno, que advertia que la presència de diputats del Bages i el seu entorn baixava, està disposat a «fer de corretja de transmissió del territori i el Parlament, a fer tot el que calgui».

Sobre el futur govern, Gimeno considera que la victòria «àmplia» del PSC els dona «força per plantejar un govern», però com mantenia abans de la votació d’ahir, «hi ha d’haver pactes». Un tripartit de progrés sumaria, però ahir encara era d’hora. En tot cas, el president de la Generalitat i cap de llista republicà, Pere Aragonès, anunciava anit un pas cap a l’oposició.

David Saldoni, que anit era al costat de Carles Puigdemont a Argelers, tenia un sentiment agredolç després del resultat conjunt al país. En allò personal i en resultat de la seva formació, l’anàlisi era positiu, ara, admetia que era difícil fer govern, tot i que «insistirem i parlarem amb ERC», assegurava, «hem d’obrir un nou horitzó amb els republicans. També era conscient, però, que la victòria socialista era àmplia i que hi havia una suma per poder formar un tripartit d’esquerres.

Saldoni, que repetirà com a diputat, destaca la victòria de la formació de Puigdemont a 31 comarques i a 750 municipis com un element de fortalesa de la formació. El polític sallentí no s’esperava l’esfondrament d’ERC. Mostrava preocupació pels vots que acumula la dreta i pels resultats d’Aliança catalana i advertia que la foto del nu Parlament serà «molt espanyolitzada». A Argelers, Saldoni explicava que s’havia seguit l’escrutini amb «calma tensa».

Martina Marcet, berguedana a les llistes de la CUP, mostra preocupació per la baixa participació i admetia que els resultats de la CUP no han estat bons. La formació es troba en un moment de «replantejament» amb el que caldrà continuar.

Compartia la preocupació per la baixa participació Albert Marañón, de Comuns. Indicava que els ciutadans no han anat a votar per «desafecció» amb un govern que «en un moment d’incertesa no ha estat a l’alçada dels que ciutadans demandaven». I «qui millor capitalitza aquesta situació és l’ultradreta». Marañón apuntava com a possible govern «una majoria progressista, que els resultats ens diuen que és possible».