Digitalitzem-nos, més i millor!

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de participar en un debat organitzat per aquest mitjà de comunicació. «Digitalització empresarial» n’era el títol. El meu agraïment a Regió 7 per organitzar aquestes trobades, molt disteses i on tenim l’oportunitat d’aprendre i compartir experiències.

Arran d’aquesta taula rodona, que vaig poder compartir amb altres persones que van aportar molt de coneixement sobre la digitalització, he anat pensant en tot el que vam exposar i debatre. La digitalització de les pimes ha experimentat una evolució significativa en els últims anys, especialment impulsada per la pandèmia de la Covid-19, que ha accelerat la necessitat d’adoptar tecnologies digitals per continuar operant i ser més competitius. Quan parlem de productivitat i competitivitat sempre hi apareix el factor de la innovació, i ara mateix aquesta innovació és el procés i capacitat de digitalització de les nostres activitats. Una millora en la relació amb el nostre entorn, clients, proveïdors, nous mercats és clau per aconseguir els nostres reptes, sense oblidar i també com a factor molt significatiu d’aquesta digitalització, la formació contínua de les nostres persones treballadores i és el moment en què les persones que es troben en recerca de feina tinguin molt en compte incorporar a les seves formacions específiques, formacions en digitalització.

Continuem cercant personal d’oficis per als processos productius i persones del sector serveis, però en tots els casos ara mateix els coneixements en processos digitals és garantia de tenir més possibilitats d’incorporació al mercat laboral. Estem acostumats a veure les persones de generacions més joves amb habilitats digitals molt desenvolupades, però no suficients per a les feines productives. El teixit empresarial inverteix de forma constant en la millora de maquinària, processos, intel·ligència artificial, perquè a la petita i mitjana empresa ho tenim molt clar: el futur dels nostres processos passarà per una digitalització però amb coneixements d’ofici.

Per aquest motiu, de la trobada em vaig endur aqueta idea: focalitzar en la formació de la persona ens ajudarà a incrementar la capacitat de digitalitzar una empresa. Des de processos administratius més àgils i ràpids, fins a personal que treballa amb eines predictives per a la producció. El ventall és molt ampli i al mercat hi ha una gran oferta formativa, per a tots els nivells i tots els sectors. Formar-nos en digitalització va molt més enllà del que a vegades percebem. Volem digitalitzar-nos per millorar els posicionaments de les nostres webs al món global, necessitem digitalitzar-nos per ser més competitius en els mercats més enllà dels nostres territoris.

Els processos de digitalització han de ser constants, tant el temps com en l’estratègia, amb projectes de curt, mitjà i llarg termini i amb l’acompanyament de professionals del sector.

Digitalitzem-nos, més i millor!