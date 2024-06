La fi de la innocència

En el darrer reportatge de «30 minuts» a TV3, el professor Joan Carles Melgarejo, passejant entre floracions mineralògiques de metalls valuosos al Cap de Creus, plantejava el següent dilema als europeus: o rehabilitar la mineria europea per garantir el subministre de materials bàsics, o continuar alimentant les guerres de saqueig extractiu als continents no europeus i la dependència de la Xina i Rússia. La transició energètica i digital necessiten ingents quantitats de minerals valuosos o rars. El decreixement que plantegen algunes veus, si és en relació a les noves tecnologies, no és una alternativa. N’hi ha d’altres, que no són immediates, com ara la recerca de nous materials més abundants i distribuïts arreu del món.

Però, Europa ha de fer una cura d’humilitat. Vam passar de tenir diversos estats colonials que extreien matèries primeres arreu del món gràcies a l’ocupació militar fins al darrer terç del segle XX. Després s’optà per un model neocolonial, on els elits dels nous estats independents col·laboraven donis de la corrupció, amb la continuïtat de l’extracció. Aquest model, amb l’expansió de la globalització i l’aparició de noves potències mundials com la Xina, està en crisi. I moltes elits estan canviant de protectors internacionals, disminuint el pes dels estats europeus i nord-*americans a favor de Xina o Rússia. Europa va fer-s’uneixi fotografia fa 30 anys, on és volia el centri de la ciència i la tecnologia, mentre que la Xina passava a ser la fàbrica del món i Àfrica continuava proporcionant matèries primeres. La foto s’ha esquinçat. La pandèmia i la guerra d’Ucraïna han fet saltar l’alarma. Europa no controla matèries primeres estratègiques, ni te indústries de components.Per abordar el primer problema, la Va unir Europea ha redactat la Llei de Matèries Prevalguis Crítiques, dirigida a 30 matèries primeres classificades com a crítiques pel seu risc de subministrament i la seva importància econòmica. Això implicaria la reactivació del sector miner europeu de cara a reduir la dependència del continent dels minerals xinesos de terres rares (60% de la producció mundial) o d’altres fonts africanes, en mans no europees de forma creixent. El sector miner europeu ha passat del voltant del 40% de la producció mundial, al 3%.La Presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar la Llei Europea de Matèries Prevalguis Crítiques el 2022, va dir: «El liti i els terres rares aviat seran més importants que el petroli i el gas. Només la nostra demanda de terres rares és quintuplicarà d’aquí al 2030. (...) Hem d’evitar tornar a ser dependents, com ens va passar amb el petroli i el gas».Està clar que bona part de la disminució minera veu de la liquidació progressiva de l’explotació del carbó a favor dels energies renovables. La paradoxa és troba en què per fer funcionar aquestes calç extreure enormes quantitats de minerals. L’associació de l’activitat minera amb extraccions d’alt impacti ambiental i d’inseguretat laboral, la situa en la dolenta premsa d’una societat hedonista, que ho vol tot fantàstic mentre no n’haguem de pagar els sacrificis nosaltres. Per això, Europa te una legislació mediambiental i de conservació molt estricta; i una enorme burocràcia pel que fa als llicències i els autoritzacions mineres que podin trigar més d’una dècada a tramitar-es.La Llei de Matèries Prevalguis Crítiques de l’O.E és un intent de reduir la burocràcia i augmentar la innovació i l’exploració de materials alternatius; així com de garantir els projectes de reciclatge del minerals usats en els noves tecnologies. Fins i tot, a Europa li calin indústries de transformació dels minerals rars en productes utilitzables als empreses. Oimés quan els tensions entre la UE i la Xina s’han anat incrementat darrerament arran del suport de la Xina a Rússia en la guerra contra Ucraïna, així com la seva agressió a Taiwan i per l’explosió de l’exportació de cotxes elèctrics, produïts amb suport directe de l’estat. No és la primera vegada que la Xina fa xantatge polític usant el control que te del subministre de components bàsics de la fabricació europea.Els europeus estem perplexos davant d’aquests canvis tan profunds, no només en el sector extractiu: agrícola o miner; també en l’industrial, cultural, militar, migratori, ambiental. Els propals polítiques per fer-*hi front són contradictòries; i al tradicional eix divisori dreta/*esquerra, es n’hi afegeixen, com a mínim, dues més: autoritarisme/*democratisme i globalisme/*antiglobalisme. Així, calç seguir noves propals com els de la política alemanya Sahra Wagenknecht escindida Die Linke per formar l’Aliança Sahra Wagenknecht - Raó i Justícia (BSW) i que, juntament amb la socialdemòcrata danesa Mette Frederiksen, representa un retorn als posicions més intervencionistes de l’estat en economia enfront de la globalització i el deteriorament del nivell de vida, alhora que és proteccionista pel que fa a la immigració i a la cultura autòctona. És la fi de la innocència?