Metà: el gas que escalfael planeta encara més que el CO2₂

El metà (CH4) és el segon gas d’efecte d’hivernacle més perillós, just per darrere del CO2. I és que la seva capacitat d’escalfar l’atmosfera és diverses desenes de vegades superior a la del diòxid de carboni. Encara que la seva persistència en el mitjà no és de segles com el CO2, sinó de menys de dues dècades, això és temps suficient, alerten els experts, per a arruïnar el clima si no s’atalla la seva emissió. La producció de gas natural, la ramaderia industrial i les alteracions que sofreixen els aiguamolls i el permagel per l’escalfament global són alguns dels seus motors.

«Parlem molt de CO2, però qui es preocupa pel metà?». Aquesta pregunta és la que va llançar l’enginyer Tony Fadell durant la setena edició de Starmus, celebrada al maig a Bratislava (Eslovàquia). L’exdirector executiu de Google Nest i inventor del Ipod, a més d’expert en el clima, va afirmar que aquest gas d’efecte d’hivernacle tan sols representa el 16% de les emissions contaminants del planeta -el 78% és CO2- i, no obstant això, té 80 vegades més poder d’escalfament que el diòxid de carboni.

«Hem de prendre les regnes per a reduir aquestes emissions tan ràpid com hem de fer-ho amb el CO2», va constrènyer l’enginyer.

Els Estats Units i Europa es van comprometre l’any passat, durant la COP28, a reduir almenys un 30% el metà que emet el món respecte a 2020. Fadell va revelar que aconseguir aquesta fita no és tan difícil com reduir el CO2. «Depenem de molts processos que emeten diòxid de carboni en la nostra vida, però això no és així amb el metà; no ho necessitem», va afirmar.

L’enginyer va posar l’accent que, actualment, hi ha moltíssim metà en l’atmosfera, però «no ho veiem» amb la instrumentació convencional, motiu pel qual s’ha llançat un satèl·lit que rastrejarà aquestes emissions.

El metà és propens a filtrar-se en l’aire sense ser detectat. En relació amb l’escalfament global, té major impacte que el diòxid de carboni (perquè és més eficient a l’hora de capturar radiació) i es descompon més de pressa en l’atmosfera. Això representa un enorme desafiament, ja que el seu impacte és més immediat sobre el clima mundial.

Gas natural i ramaderia

En l’àmbit global, el 50%-65% del total d’emissions de CH4 prové d’activitats derivades de l’ésser humà. Gran part d’aquest gas s’emet a través de la indústria del petroli i el gas. «És l’emissor número u, el 28% de les emissions de metà depenen d’aquest sector», va indicar Farrell.

De fet, el CH4 és el principal component del gas natural. El metà s’emet a l’atmosfera durant la producció, el processament, l’emmagatzematge, la transmissió i la distribució de gas natural i durant la producció, el refinament, el transport i l’emmagatzematge de petroli cru.

L’altre gran ‘culpable’ són les emissions de la ramaderia i l’agricultura, que representa un 25%. «Són els rots i els pets del bestiar», va explicar Fadell. El bestiar domèstic, com les vaques, els porcs, les ovelles i les cabres produeixen metà com a part del seu procés digestiu habitual. Encara que això no hauria de suposar un problema, la massificació de l’agricultura mitjançant la producció industrial ha provocat que aquestes emissions es multipliquin per a poder satisfer les necessitats de tota la població mundial. Però no sols ve dels animals. El cultiu d’arròs amb pela, en el qual els camps inundats eviten que l’oxigen penetri en el sòl, crea les condicions ideals per als bacteris emissores de metà. Aquest sector representa un altre 8% de les emissions de metà vinculades als éssers humans, segons dades de l’ONU.

Les emissions de metà en països com els Estats Units van augmentar aproximadament un 15,8% entre 1990 i 2017. A Espanya s’ha produït un descens ràpid de les emissions en els últims deu anys, passant de 44 milions de tones en 2011 a 40,5 en 2022.

No obstant això, gran part del problema per a reduir les emissions de metà és que no se sap on estan. Almenys, «fins ara», matisa Fadell. I és que el satèl·lit denominat MethaneSat, llançat a principis de març, ja ha començat a recol·lectar dades al voltant del món.

«El mes vinent començarem a proporcionar dades sobre aquest tema, la qual cosa suposarà un abans i un després», va indicar. «Creiem que hem pogut identificar el 80% dels punts on s’està emetent metà a l’atmosfera». «Les nostres dades ajudaran polítics i empreses a entendre com abordar aquesta problemàtica», va afegir.

Permagel i aiguamolls, també

Especial atenció mereix el que ocorre amb les zones humides i el permagel, és a dir, el sòl congelat de les regions àrtiques. En condicions normals, generen metà, però a causa de l’escalfament global en curs alliberen massivament aquest gas a l’atmosfera, establiment així un cercle viciós de retroalimentació que no fa sinó augmentar les emissions.

L’escalfament global està descongelant el permagel i, en conseqüència, el material orgànic que en ell estava congelat veu accelerat el procés de descomposició i, consegüentment, d’emissió de metà a l’atmosfera. En els aiguamolls succeeix una cosa semblant: l’escalfament genera més matèria orgànica i més emissions de CH4. L’augment de les temperatures incrementa l’activitat microbiana i el creixement de la vegetació.

Per tant, i encara que sembli que es tracta d’un origen natural, aquestes emissions des de zones humides i permagel continuen tenint, en última instància, un origen antropogènic. D’aquí la urgència de tallar com més aviat millor amb un gas la vida del qual no és tan llarga com el CO2, però sí molt més activa i eficaç a l’hora d’escalfar el nostre planeta.

Medi Ambient

Busca-la en el menú web d’aquest diari

Informació actualitzada diàriament