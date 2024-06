El Roc canvia de casa per la revetlla de Sant Joan

El Roc és un dels gossos que passarà la nit de la revetlla de Sant Joan allotjat en una residència. L’experiència de la seva propietària amb un altre gos que havia tingut i que ja va morir, i amb els primers mesos del roc, ha estat determinant per treure l’animal de la seva residència habitual, al nucli de cal Bassacs.

El Roc és un pastor alemany que té vora un any. L’aparença d’un ca d’aquesta raça no és pas la d’un animal que pugui semblar poruc, però, en canvi, l’estrèpit, sons aguts i la repetició dels esclats l’estressen de manera molt significativa. I els propietaris detecten ràpidament quan aquell animal que té un comportament i uns hàbits més o menys repetitius, els canvien de cop.

Serà un dels molts gossos que passarà la vigília de Sant Joan en una residència per a mascotes. La seva propietària, l’Alícia Segura, veïna de cal Bassacs (Berguedà), exposa que el seu gos «ho passa fatal i s’angoixa molt amb els petards». Tot i que és petit d’edat, ja han comprovat en altres moments en què l’animal ha sentit petards que el seu comportament s’altera.

D’aquesta manera, la propietària es lamenta que el Roc, davant els esclats de la pirotècnia tingui taquicàrdies, vòmits, i expressi la voluntat d’ escapar del lloc on es produeix o sent el soroll que l’angoixa. «Hem decidit portar-lo en una residència canina que es troba en un entorn rural, al mig del camp, perquè creiem que és l’opció més encertada perquè no pateixi», descriu Segura. El Roc s’allotjarà a la Residència Canina Cave Canem.

Segura, sempre ha tingut un gos de companyia a casa. Abans en tenia un altre i ja havia passat per l’experiència de l’angoixa de l’animal amb els petards.

A cal Bassacs, aquests dies, a l’entorn de Sant Joan, és festa major i la celebració de la població és especialment sorollosa. De totes maneres, el gos hauria sentit igualment l’esclat dels petards i fuets que es llencin des de Gironella, el nucli central del municipi, més poblat i encara amb més activitat.

Els especialistes expliquen que pot ser que el temperament del gos sigui poruc o que hagi tingut una experiència traumàtica relacionada amb el soroll o no haver-se habituat als sorolls durant el període de socialització. El Roc, aquesta any, estarà tranquil.