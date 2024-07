La bombolla del futbol

L’economia espanyola no funciona, però no podem dir el mateix del futbol espanyol. La roja va eliminar el potent combinat alemany, l’amfitriona de l’Eurocopa, en els quarts de final i també ha superat França en semifinals. Davant Anglaterra té assegurat, com a mínim, el subcampionat. El futbol és una forma de reedició del panem et circenses de l’antiga Roma. Un entreteniment popular que atura les vides de moltes persones i alleuja seriosos problemes durant unes hores. No hi fa res que la corrupció endèmica del país afecti també les institucions federatives del futbol. El president en funcions Rocha està imputat en la mateixa causa del seu antecessor Rubiales, de qui va ser vicepresident i testaferro. Les irregularitats al capdavant de la comissió gestora de la federació de futbol comptaven amb la connivència del Govern, però això no les converteix en legals.

Entre Suècia 1992 i Alemanya 2024, el negoci de l’Eurocopa de futbol s’ha multiplicat gairebé per 60. La UEFA ha passat d’ingressar 41 milions d’euros a més de 2.400 milions. En aquesta darrera edició, els drets audiovisuals s’han revaloritzat fins a 1.440 milions, un 27% més respecte al 2016, mentre que els ingressos comercials en publicitat i marxandatge han crescut un 9%, fins als 568 milions. La reobertura total dels estadis després de la Covid-19 i els grans aforaments dels estadis alemanys han permès a l’Eurocopa 2024 facturar fins a 300 milions, el doble que a la passada edició. Amb 2.400 milions d’ingressos totals, el cost d’organització del torneig arriba a 645 milions. Les federacions tornaran a repartir-se 330 milions, mentre que 240 milions aniran a parar als clubs per la cessió dels seus jugadors.

El futbol desvia l’atenció de les preocupacions col·lectives i els seus jugadors, que acumulen fortunes, esdevenen ídols populars. El futbol aixeca passions entre la multitud i actua com un narcòtic dels problemes socials. Milions de persones dirigeixen la seva atenció al rectangle de joc i obliden momentàniament els problemes per arribar a final de mes i fer front al pagament de la hipoteca o el lloguer del pis. Lluny queda el temps quan el futbol era un espectacle popular que fomentava els lligams locals i la cohesió social. Un temps on els jugadors se’ls coneixia en el terreny de joc per la seva habilitat, però que fora es perdien en l’anonimat.

Els triomfs esportius, però, són efímers i es pot passar de l’eufòria exultant al fracàs humiliant amb molta facilitat. Els equips amb recursos contracten els jugadors amb més talent sense limitacions de nacionalitat ni de tresoreria en el pagament de les nòmines. El criteri del talonari compta més que l’esperit de lluita i l’esforç col·lectiu. L’increment de valor dels drets de transmissió dels partits ha beneficiat els clubs més importants, perjudicant tota la resta. La distribució dels ingressos és molt desigual i contribueix a la pèrdua d’atractiu del futbol. Els 20 clubs més grans de les cinc lligues europees més importants controlen el 40% del total d’ingressos, mentre que la resta es reparteixen el que queda. Tanta desigualtat en els ingressos reforça competicions en règim d’oligopoli on la diferència entre els primers equips i els darrers classificats de les lligues és abismal.

En un país poc productiu i amb salaris baixos com Espanya, el futbol ofereix retribucions d’escàndol als jugadors. Els clubs s’endeuten de manera imprudent per a fitxar els cracs del moment i exhibeixen desequilibris financers i nivells d’insolvència que són tractats amb indissimulada benevolència per part de les autoritats. L’Estat no reclama amb la celeritat habitual el pagament del deute dels clubs a la Hisenda Pública i la Seguretat Social. També ajuntaments i comunitats autònomes subvencionen directament els seus clubs. Per no entrar en els suports per part de les televisions sufragades amb fons públics o en les requalificacions dels terrenys esportius que reporten plusvàlues milionàries. La importància del futbol dins la societat, un reflex de quin és el nivell intel·lectual d’un poble, va molt més enllà de l’àmbit esportiu. Josep Maria Gay de Liébana parlava de la bombolla del futbol. Les elevades despeses de personal, els sous dels jugadors i l’amortització dels fitxatges absorbeixen un alt percentatge dels ingressos del club, una xifra desorbitada i impensable en qualsevol altra empresa. La causa fonamental del problema és, per tant, la manca de control en les despeses salarials. El ‘fair play’ financer suposa un intent d’equilibrar ingressos i despeses, però no acaba de funcionar satisfactòriament i els clubs continuen endeutant-se en excés. El límit salarial està vigent a l’NBA, la millor lliga mundial de bàsquet, contribuint a l’equilibri dels equips, l’espectacle i la competitivitat de l’esport. Què impedeix aplicar-lo al futbol?

El futbol és un esport popular amb capacitat potencial per desenvolupar algunes competències desitjables. Per exemple, el treball en equip i la socialització dels joves, la diversitat i la promoció de valors positius com el respecte als companys i les regles de joc, la disciplina i responsabilitat individuals, així com el sentit de pertinença comunitari i les associades a la pràctica d’una activitat física saludable. Però per aconseguir-lo cal promoure molt més el futbol base, desenvolupant la funció socialitzadora de l’esport. I desinflar la bombolla del futbol professional.