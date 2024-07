Estrés i peatges

La proposta de Concert solidari que ha fet el Govern Aragonès per estalviar el patiment a milions de ciutadans de Catalunya de veure uns serveis públics tensionats i alhora contribuir amb una quota a negociar a compensar altres territoris, és tan generosa que ni tan sols planteja el tema de fons. És l’Estat, que malgrat anomenar-se autonòmic, s’ha anat inflant els darrers 50 anys, al que li tocaria aprimar-se per a fer front a les necessitats de les autonomies sobre les quals recau tota la despesa social. Fins ara, però, la realitat és una altra. Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià no reben ni el que els toca per població, ni el que els tocaria per aportació a la riquesa ni per esforç fiscal. Per altra banda, si som a la U.E., Catalunya, relativament poc rica en el context europeu, hauria de rebre ajuts com els reben regions del mateix nivell de renda i no al revés.

La solidaritat primera que una societat ha de practicar, si no vol perdre la cohesió, és la interna per evitar bosses d’exclusió. En segon lloc, cal estimular al donant i al receptor, perquè si es desincentiva a un perquè li prenen tot i a l’altre perquè li donen tot, el sistema va directe al fracàs; uns no s’esforcen perquè ho tenen tot resolt, els altres es deixaran d’esforçar si no poden gaudir del seu esforç.

El creixement de Catalunya es fa sobre les pròpies espatlles, no de l’aportació pública, apostant per la natalitat baixa, pel treball de tota la família, i per la injecció migratòria a curt termini que està suposant algunes càrregues a curt i mig termini. Patint sempre un cost de la vida més elevat que la mitjana espanyola i un sector públic coix. Els símptomes que indiquen la malaltia de l’atròfia del sector públic, provocada pel virus del dèficit fiscal i la dependència, són el peatge i l’estrès social. Els costos d’accés a les prestacions públiques per escasses, obliga a substituir-les per privades, de peatge. I el ritme, l’estrès, a què obliga l’esforç suplementari té efectes sobre la manca de temps familiar i un índex de Benestar familiar baix.

A Catalunya la part de salari que s’ha de dedicar a habitatge és molt superior a la mitjana. El cost de vida és sempre més alt que la mitjana espanyola per ensenyament, sanitat, lloguers. Mentre els salaris estan alguns punts per sota, els lloguers estan cinc o sis vegades més punts per sobre. Hom paga també el preu més alt de l’aigua i altres serveis. Per altra part, hi ha una relació directa entre el diferencial d’inflació i l’oferta de serveis públics o subvencionats. Les habituals àrees inflacionistes: ensenyament, sanitat, cultura... són aquelles on, en estar Catalunya per sota del nivell mitjà de l’Estat de capital públic acumulat i d’inversions i despeses públiques, s’obliga a la població, classes mitjanes, a accedir a serveis privats, concertats o no subvencionats. I s’imposa un model dual escolar i sanitari: pública per pobres i immigrants, concertada per a autòctons de classe mitjana. Però que amb la massificació demogràfica també estan caient en nivell de qualitat.

En la composició dels treballadors afiliats a la Seguretat social a Catalunya hi predomina la del règim general, a diferència d’altres llocs de l’estat. Així que, pel transvasament de recursos del règim general cap als altres, els treballadors catalans subvencionen els dels altres règims majoritaris a la resta de l’Estat.

Pel que fa a les pensions de jubilació catalanes superen el percentatge de les espanyoles perquè pesen menys les pensions no de jubilació (incapacitat, viduïtat i orfes). Però el nivell mitjà de les pensions catalanes és similar a les espanyoles, amb la pega que el cost de la vida a Catalunya supera amb escreix la mitjana espanyola. A més, Catalunya suporta uns tipus impositius mitjans per sobre del que li correspon a la seva renda relativa per càpita, agreujat pel desigual índex de frau fiscal, com ha denunciat diverses vegades el professor Guillem López Casasnovas.

Catalunya és una societat estressada i de peatge, que en l’esfera privada té un nivell raonable de distribució de la riquesa, però que esdevé injusta per l’escassa distribució dels recursos públics. El percentatge de la renda transferida per l’actuació del sector públic a les economies familiars situa Andalusia i Extremadura en números positius, mentre que a Catalunya l’actuació pública detrau a les famílies catalanes percentatges en negatiu. Una altra dada que es repeteix en el temps és que Catalunya supera la mitjana estatal en renda per càpita, però decau a llocs de cua quan es calcula la renda familiar disponible a preus de mercat. El dèficit fiscal practicat per l’Estat condemna els pobres de Catalunya, País Valencià i Balears a ser més pobres encara. Impedeix redistribuir la nostra riquesa amb prestacions públiques i encareix el nostre cost de la vida. Així doncs, es pot afirmar sense vacil·lacions, que el principal instrument d’injustícia social a Catalunya és l’Estat espanyol; l’acció depredadora de l’estat que hi detrau els recursos que haurien d’anar destinats a solidaritat i redistribució interna.