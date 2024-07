Emergència ecològica: Doñana es queda sense ocells aquàtics

Un aiguamoll del parc nacional de Doñana / Shutterstock

La crisi sense precedents que sofreix Doñana no es reflecteix només en les impressionants fotografies de llacunes totalment dessecades per falta d’aigua. Aquesta és la part més visible del desastre, però les seves conseqüències són múltiples i una d’elles és la caiguda en picat que estan experimentant els ocells aquàtics (limícoles, xanqueres, anàtids...), un dels majors tresors que acull aquest paratge i pel qual té renom internacional.

Les últimes dades que s’han donat a conèixer, fa molt poques setmanes, són impressionants, perquè reflecteixen no sols una caiguda del 60% en el nombre d’ocells aquàtics que van hivernar en Doñana respecte a només un any abans, sinó que també evidencien una rapidesa en aquest declivi que mai s’hagués sospitat. La de 2023 va ser la pitjor hivernada en la història del parc nacional.

No obstant això, si les dades es comparen amb l’encara recent any 2021, llavors la baixada en el nombre d’ocells aconsegueix el 80%. Així ho posa de manifest el Cens Internacional d’Ocells Aquàtics Hivernants, amb data de gener d’enguany.

Alguns exemples que il·lustren la magnitud de la situació. El ornit comú (Anser anser), una espècie emblemàtica de Doñana els números habituals de la qual solien trobar-se entre els 40.000 i els 50.000 exemplars, ha comptabilitzat únicament 4.216 individus en aquest últims recompte. Altres ocells hivernants freqüents, com el cullera comuna (Spatula clypeata), l’ànec xiulador (Mareca penelope), l’òrnit comú (Anas crecca) o l’ànec cuallarg (Anas acuta) han sofert reduccions de més del 70% respecte a 2023.

A més, el nombre de cries nascudes és també molt inferior a la mitjana històrica, i això a pesar que les pluges de març van afavorir la inundació (passatgera) de diverses zones de mareny.

L’últim informe ‘Estat de la biodiversitat en Doñana’ revela que 2023 va ser un any molt sec i càlid per a aquest espai, amb la major temperatura mitjana anual registrada en la sèrie històrica. «A més, l’escassa inundació en marenys i llacunes ha portat aconsegueixo un baix nombre d’ocells aquàtics hivernants i ha provocat que el declivi de les poblacions d’ocells aquàtics reproductors i d’altres espècies animals, especialment d’amfibis i peixos, continuï. La situació general també és dolenta per al conill, del qual depenen molts carnívors i ocells rapaços», alerten els responsables de l’espai natural.

Doñana ja porta més d’una dècada amb nivells de precipitació per sota de la mitjana, especialment en els últims dos anys. Amb tot just 330,4 litres per metre quadrat registrats, aquest últim cicle és el segon amb menor precipitació anual de l’última dècada, després el de 2021-2022.

L’impacte és tremend en tota mena d’ocells. En el cas dels rapinyaires, el milà real (Milvus milvus) hivernant continua presentant un declivi important, amb un cens de 120 exemplars. L’arpella occidental (Circus aeruginosus) no es va reproduir en 2023 i la seva població hivernant es va quedar en 213 individus, el valor més baix de tota la sèrie històrica. Un altre exemple és el falcó pelegrí (Falco peregrinus) la població del qual segueix també una tendència negativa: només es van comptabilitzar tres parelles l’any passat.

I no sols els ocells. Mamífers, peixos i fins i tot insectes cauen dràsticament. «En general, 2023 ha estat un mal any per a tots els carnívors en Doñana. La guineu continua sent el més abundant, i li segueixen el teixó i el zool. Les abundàncies relatives de la gineta i el linx oscil·len, mentre que els gats muntesos i les llúdries són les espècies menys abundants», conclouen els autors de l’informe.

En el cas dels peixos, l’anguila (Anguilla anguilla), en perill d’extinció, no ha aparegut en cap punt mostrejat, ni tan sols en aquells on va arribar a ser abundant. El fartet (Aphanius iberus), endemisme ibèric en perill d’extinció, tampoc va ser localitzat enguany, mentre que el llopet comú (Cobitis paludicola), qualificada com a ‘vulnerable’, només va aparèixer en la llacuna dels Mimbrales.

La situació dels amfibis també és preocupant. Gairebé totes les poblacions presenten una tendència negativa des de 2019, d’acord amb el període de sequera, que està afectant tant els seus hàbitats com als seus períodes de reproducció. L’any 2023 va ser així mateix dolent per a les papallones, amb els números més baixos per cens.

Doñana es troba en l’UCI. Mentre tot això succeeix, l’entitat WWF denunciava al març l’existència de 1.360 hectàrees de regadius il·legals a l’entorn d’aquesta àrea protegida. Si s’afegeixen els legals, la xifra es dispara a més de 8.000 hectàrees. Mai abans el tresor ecològic més preuat de la Península Ibèrica s’havia trobat en tan dramàtica situació. Els experts reclamen mesures no ja per a frenar la situació, sinó per a revertir-la. La Societat Espanyola d’Ornitologia (SEU/BirdLife) ha demanat a la Junta d’Andalusia que, com a gestora del parc nacional, compleixi amb el seu propi Pla de Recuperació i Conservació d’Ocells d’Aiguamolls i amb els compromisos adquirits davant la UE. Les recomanacions arriben des de la UNESCO, la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) i altres organismes internacional. L’objectiu: parar l’agonia de Doñana.

