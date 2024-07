«Les escoles tenen menys d’un 30% de superfície verda»

A més de docent, Isabel Ruiz Mallén és investigadora sènior en el Laboratori de Transformacions Urbanes i Canvi Climàtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Com a tal, coordina el projecte Coolschools, orientat als centres educatius, i es mostra convençuda que les escoles es poden convertir en un lloc ideal per a fugir de la calor. Però, això sí, primer cal ‘pintar-les’ de verd.

En què consisteix el projecte Coolschools?

És un projecte de recerca aplicada que va començar el març de 2022 i té finançament de la Unió Europea per a tres anys. L’objectiu és analitzar els beneficis múltiples d’implementar solucions basades en la naturalesa en entorns escolars per a l’adaptació climàtica. Hi ha informes que afirmen que comporta altres millores associades al benestar dels nens, de la resta de la comunitat educativa i del barri. Són qüestions d’equitat social, d’accés al verd, de millora de l’aprenentatge... És el que estem avaluant. La UOC coordina un consorci de 16 institucions entre les quals estan els quatre Ajuntaments dels casos d’estudi: Barcelona, Rotterdam, París i Brussel·les.

A quines conclusions han arribat?

Els centres escolars gaudeixen de menys d’un 30% de superfície verda (i blava, a Rotterdam). I en barris amb condicions econòmiques menys avantatjoses, menys encara. Hi ha excepcions, com París, el centre de les quals és molt grisa i el nivell adquisitiu, dels més alts, i l’accés al natural està en la perifèria. A Barcelona passa una mica el mateix. A més, als patis renaturalitzats trobem una quantitat d’espècies de plantes i artròpodes molt similar a la dels parcs urbans pròxims, encara que la grandària és menor, i aporten a la connectivitat ecològica de la ciutat. També hem documentat que els conflictes disminueixen.

Aquesta renaturalització té més valor en els mesos de calor

El moment en què es realitzen els tallers participatius és clau. A Barcelona es fan a la tardor o hivern i els docents, les famílies i els mateixos nens s’han oblidat de la calor que van passar en l’estiu i posen més atenció en altres elements, com els jocs.

Estan pensades per a usar-se fora de l’horari lectiu?

L’Ajuntament de Barcelona té un programa que es diu patis oberts. Al llarg de dies i horaris concrets els obren perquè la resta del veïnat pugui usar-los com a refugis climàtics. Estan intentant incloure algun tipus d’activitat educativa, aprofitar per a realitzar conscienciació o educació ambiental, per exemple.