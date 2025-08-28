Una FMA marcada més que mai per la lluita
L’edició d’enguany ha arribat amb novetats i precedida pel litigi amb cal Jorba pels concerts a Puigmercadal
La Festa Major Alternativa de Manresa enceta avui la part de la programació a la plaça Puigmercadal, després de celebrar les primeres jornades a la Terrasseta de la plaça de la Música. Ho farà sense la limitació prevista pel que fa als decibels permesos en façana, després que la Junta de Govern de l’Ajuntament aprovés, el mateix dia que es va presentar la programació corresponent a la 34a edició, la suspensió d’aquesta limitació de manera excepcional entre avui i el 31 d’agost.
No és una decisió anecdòtica, tenint en compte que està lligada a la denúncia de veïns de l’edifici de cal Jorba per fer fora els concerts de la festa de la plaça del Mercat (Puigmercadal).
Un sopar popular obrirà aquest vespre la programació a la plaça, seguit del pregó (el segon de la FMA) dels actors Mireia Cirera i Pol Cases, i dels concerts de la recuperada Orquestra de l’Alternativa, formada per militants del moviment popular i aficionats a la música, i Groggy Rude, un grup de música punk format a Tarragona el 2016 que té cops amagats, com les versions que fa de temes com Serà perquè t’estimo, de Ricchi e Poveri.
Demà serà el torn del rock alternatiu de Fullfilleds; el pop de la cantant, guitarrista i compositora mallorquina Maria Jaume, i el rap de Carmen Xía. Dissabte, a partir de les 11 del matí, la festa es traslladarà al parc de la Seu, on hi haurà vermut popular i el cada vegada més participat i disputat concurs de paelles, amenitzat amb la música punxada per Dj Sunidu Veteranu i Tropical Riot. L’edició de l’any passat va aplegar 48 colles. Després del Quinto de la tarda, la festa es reprendrà a la nit amb una nova tanda de concerts amb el punk de Coça, el garage-pop de Pinpilinpussies, duet format per Ane Barcena i Raquel Pagès; l’electrònica de Hofe, projecte liderat pel cantant Igotz Méndez, i música punxada. L’endemà serà el torn del pop experimental de Júlia Collado Riu, del cantant de reggae Adala i del folk punk català de Fetus. Entremig, actuaran la colla bastonera Manrússia Van del Pal, la geganta la Fadulla i La Gatzara Fot-li Foc. Hi haurà sessió petarda final.
Enguany, les colles s’han agrupat per primer cop en quatre grans grups amb noms de places del Barri Antic per reivindicar aquests espais «per socialitzar, celebrar, jugar, lluitar i viure; i no per fer silenci i consumir».
