La imatgeria es farà un bon tip de fer-se veure
Enguany s’han restaurat les corones dels Gegants nous, que no s’havien tocat des del 2008 i estaven envellides
Una de les entitats que per la festa major té l’agenda més atapeïda són els Geganters de Manresa, els responsables de custodiar, de treure en trobades de cultura popular i de mantenir en bon estat la imatgeria de la ciutat.
L’entitat, constituïda oficialment el 1983, compta amb un centenar de socis, però, a l’hora de la veritat, de persones implicades al cent per cent en les activitats en les quals participa n’hi ha entre 20 i 30. Per això fan una crida a la ciutadania a formar-ne part.
En la present edició, els Gegants nous lluiran les corones restaurades. No es tocaven des de l’any 2008 i els convenia perquè havien perdut brillantor i algunes peces de la pedreria que hi ha. El resultat del taller Garreta de Vic és espectacular. Les corones del Gegant i la Geganta semblen noves. Com a novetat, s’hi ha incorporat un sistema per collar-les als caps dels Gegants perquè no les perdin.
A banda, com es fa cada any abans de la festa major, s’ha passat revista a totes les figures per deixar-les a punt i ben pentinades. El que dona més problemes en aquest tema és l’Hereu perquè li van fer una perruca rinxolada, però els rínxols no aguanten i requereix més dedicació de la perruquera Carme Fusté que, juntament amb Lolita Rovira, fa aquesta part de la feina per deixar la imatgeria a punt per a les diferents cites que té aquests dies.
Des d’ahir, es pot visitar la imatgeria al vestíbul de l’ajuntament, matí i tarda, on s’estarà fins al 30 d’agost. Avui, de 6 de la tarda 8 del vespre, s’organitza el Miragegants, tallers infantils relacionats amb el món geganter, al pati de Casa Caritat. Demà, la cercavila nocturna Gegantnit! amb les colles de gegants de la ciutat (Gatzara Fot-li Foc, Joves Geganters de Manresa, del Poble Nou, del Xup i de Manresa). Començarà a la Ben Plantada i recorrerà tot el Passeig, la Muralla del Carme i els quatre vials fins a arribar al local social dels Geganters de Manresa .
Dissabte a la tarda, després de la Tronada manresana, tindrà lloc la cercavila popular, amb els Gegants del Carrer Viserta de Monistrol de Montserrat com a colla convidada. Abans, es farà el lliurament dels rams a la Geganta, la Pubilla i la Gegantona al vestíbul de l’ajuntament. Diumenge, és el dia del seguici de festa major amb la imatgeria, bestiari i Cavallets de Manresa, i la ballada de la imatgeria.
