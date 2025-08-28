Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Del retorn de Clepton als caps de cartell de la Festa Major de Manresa: Els Catarres i Doctor Prats

Els manresans actuaran aquest divendres a la plaça Sant Domènec i les dues bandes catalanes, que repeteixen festa major, ho faran dissabte i diumenge, a l’escenari del carrer Sallent

Clepton al local d'assaig

Clepton al local d'assaig / Oscar Bayona

Música a Sant Domènec i música al carrer Sallent. A la cèntrica plaça la protagonista serà la banda manresana Clepton, formada pel cantant Xevi Collado Merino, el guitarrista Jordi Jet Serra Morales, el bateria Pau Lafoz Gasulla i el baixista Guillem Ubach Saura, que el març publicaven Joan, el seu primer treball després d’una dècada. Amb cançons inspirades en la vida d’un membre del seu equip que va estar marcada per «una turbulenta relació amb les drogues i un profund amor per la música», el grup manresà oferirà aquest divendres 29 (23 h) l’únic concert previst amb els temes del disc. No oblidaran temes de Sentit Únic (2011).

Aquest divendres i a la mateixa hora que Clepton, el carrer Sallent serà l’escenari del trap de Flashy Ice Cream i de la tercera festa Cocotown. Dissabte i diumenge arribaran els caps de cartell: Els Catarres (dissabte 30, 23 h ) i Dr. Prats (diumenge 31, 23.30 h). Les dues bandes repeteixen per la festa gran: els primers van estrenar els macroconcerts al carrer Sallent el 2018 i van tornar-hi el 2022; i Dr.Prats va actuar a Sant Domènec el 2019. Després d’Els Catarres, Dj Kevin Leal; després de Dr. Prats, Dj Arzzett.

