Una facturació de 239 milions amb quinze d’inversió
La mitjana anual dels professionals ocupats a la Fundació Althaia arriba a 2.143
A nivell econòmic, el volum de la Fundació Althaia augmenta pas a pas. L’any passat, la facturació va ser de més de 239 milions d’euros. Són 17 milions d’euros més que l’any anterior.
Es tracta d’un volum molt important que manté una clara tendència ascendent.
Cal tenir en compte que l’any 2020 la facturació no arribava als dos-cents milions d’euros. Així que en 5 anys l’augment ha estat de 46 milions d’euros, que percentualment suposa a l’entorn del 25%.
Capítol a part suposa la inversió de gairebé 15 milions d’euros que es va executar l’any passat. Cal retrocedir deu anys, fins al 2014, per trobar un volum superior.
La inversió desglossada va anar a parar a maquinària i aparells, 4.280.318 euros; altres instal·lacions i utillatge, 3.002.337 euros; construccions iinstal·lacions tècniques, 5.150.440 euros; mobiliari, 635.006 euros; equips de processament d’informació i aplicacions informàtiques, 744.804 euros i 1.039.523 euros que es trobaven en curs.
Remarcable va ser la intervenció que es va dur a terme perquè el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) pugui dur a terme serveis de vol nocturn a l’heliport de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per atendre urgències. L’equipament, just al costat del centre sanitari, està operatiu les 24 hores de després de les obres d’acondicionament que s’ha dut a terme. Fins aquell moment només podia rebre l’helicòpter medicalitzat de dia.
L’augment de personal ha estat un altre dels aspectes significatius de l’activitat d’Althaia durant l’any passat.
L’any 2021, Althaia treballava amb menys de dos mil treballadors de mitjana, mentre que el 2024 va ser de 2.143.
D’altra banda, Althaia va participar en la creació d’un nou model d’atenció integrada social i sanitària per a persones amb dependència.
L’Ajuntament de Manresa, la Fundació Althaia, l’Institut Català de la Salut i Sant Andreu Salut, amb la col·laboració d’UManresa i els departaments de Salut i de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, desenvolupen un projecte d’atenció integrada social i sanitària. És el model Serveis Integrats de Salut i Social, que s’adreça a persones amb malalties cròniques que tenen un alt nivell de dependència i necessitats d’atenció, per part tant de serveis socials com sanitaris, i que reben tot aquest suport al seu domicili.
És un projecte pioner, escollit per la Generalitat de Catalunya, que permetrà desplegar un nou model d’atenció integrada social i sanitària a la capital del Bages.
La contractació d’activitat va ser, com el 2023, en un 85% pública i en un 15% privada.
