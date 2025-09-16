Rècord en intervencions quirúrgiques, altes i consultes externes, a Althaia
La xarxa assistencial universitària de referència per a més de 280.000 habitants del Bages, el Solsonès el Moianès, la Cerdanya i el Berguedà va créixer el 2024 en volum d’activitat i treballadors
Gairebé trenta mil intervencions quirúrgiques es van portar a terme l’any passat a la Fundació Althaia de Manresa, segons recull la darrera memòria d’activitat de la institució.
I no és l’únic volum excepcional. Mai fins ara s’havien donat 31.397 altes en un any ni s’havien dut a terme 465.242 consultes externes ni 34.465 sessions d’hospital de dia.
Dels principals paràmetres d’activitat tots pugen en relació a l‘any anterior, fins i tot urgències, però les 129.947 atencions que es van registrar al llarg de l’any passat queden lluny de les xifres màximes a les quals s’havien arribat, com les 147.841 de l’any 2018. La xifra va arribar a ser tan elevada que va caldre prendre mesures perquè les urgències que es poguessin atendre per la primària no arribessin a col·lapsar l’assistència hospitalària.
Les 29.459 intervencions quirúrgiques del 2024 van ser 1.603 més que el 2023. S’està operant molt a Althaia, fins a la pandèmia es portaven a terme unes 25.000 intervencions, però amb la irrupció de la Covid-19 es va haver de baixar fins a les vint mil. L’any 2022 es va normalitzar la situació i durant el 2023 i el 2024 s’ha anat incrementant l’activitat. En aquest àmbit continua l’aposta per la cirurgia robòtica d’última generació, que s’estén a més especialitats quirúrgiques.
El bloc quirúrgic de Sant Joan de Déu ha incorporat una nova tecnologia robòtica d’última generació que proporciona més precisió i seguretat, i que, a la vegada, és menys invasiva, fet que afavoreix una recuperació del pacient més ràpida.
Les primeres intervencions amb aquesta nova tecnologia han anat a càrrec de professionals del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. El desplegament ha estat progressiu i ha inclòs, també, Urologia i Ginecologia.
Althaia, així, continua amb l’aposta per la cirurgia robòtica més avançada, que es va introduir per primer cop el 2023.
El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, destaca en la Memòria del 2024 que l’ampliació de la cirurgia robòtica a més especialitats quirúrgiques «beneficia els pacients i ens ajuda a atreure i a retenir els millors professionals». També assegura que «hem continuat treballant per millorar l’atenció a la cronicitat i hem iniciat la renovació i l’ampliació d’un servei essencial com és el de Farmàcia».
La Fundació Althaia ha realitzat obres de millora i ampliació de les instal·lacions del Servei de Farmàcia. El projecte inclou la renovació d’una zona ubicada a l’edifici antic de la planta -1 de l’Hospital Sant Joan de Déu que permetrà que el servei faci un important salt endavant i millori l’eficiència i la seguretat en la gestió dels medicaments.
Cal tenir en compte que Farmàcia és un servei que dona atenció als centres que gestiona Althaia –Hospital Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica Sant Josep, Centre de Salut Mental (CSAM), ABS Barri Antic i ABS Les Bases–, a més de Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès i l’Hospital de Cerdanya, i també Diàlisi de l’Hospital de Berga.
Jovells subratlla, també, el fet que hagi estat possible teixir aliances i complicitats amb altres hospitals i serveis sanitaris i socials del territori, així com amb centres de major complexitat de Barcelona i l’àrea metropolitana.
Afirma que «l’objectiu és doble: d’una banda, apropar serveis especialitzats a Solsona, a Berga i a Puigcerdà, i, de l’altra, rebre serveis de major complexitat per a garantir una atenció de qualitat, segura i propera.En resum: proximitat, sí, però amb qualitat i seguretat».
Per la seva part, l’alcalde Marc Aloy, president del patronat de la Fundació Althaia, remarca que per sisè any consecutiu, l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa figura entre els cent millors de l’Estat, segons la prestigiosa publicació nord-americana Newsweek: «Aquest reconeixement és el millor premi a la dedicació dels professionals de la Fundació Althaia i a la qualitat assistencial que ofereixen 24 hores al dia, de dilluns a diumenge, 365 dies a l’any».
